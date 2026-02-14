  • Новость часаПВО уничтожила 20 украинских дронов над Россией за ночь
    Россия поможет Кубе пережить экономическую блокаду США
    Польша и Литва объявили о создании полигона НАТО в Сувалкском коридоре
    Глава Минобороны ФРГ признал мощь Северного флота России
    Диетолог рассказал о вреде блинов с икрой на Масленицу
    Песков объяснил выбор Женевы для переговоров по Украине
    Мерц признал преимущество России над ЕС
    В Госдуму внесен проект о досрочном прекращении полномочий депутата Дзюбы
    Министр обороны Франции: Европа должна готовиться к интенсивному конфликту
    В Гидрометцентре Петербурга допустили полное замерзание Финского залива
    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин Европа наступает на те же грабли, что и в 1930-е

    Европейские политики не будут участвовать в создании единой архитектуры европейской безопасности, хотя именно этого ждут их избиратели и именно это объективно нужно сейчас большой Европе, включающей Россию.

    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Против кого создают «мусульманское НАТО»

    На Востоке происходит очевидное перераспределение сил. По его итогам определится общая конфигурация и соотношение потенциалов региональных и внерегиональных игроков в Восточном Средиземноморье, Персидском заливе и Южной Азии.

    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Переход дипломатии к военным аргументам – последний звонок для врага

    Можно констатировать, что Киев с Европой почти добились своего, а Вашингтон получил от Москвы последнее предупреждение, которое прозвучало в исполнении российского министра иностранных дел.

    14 февраля 2026, 08:58 • Новости дня

    Axios: Авианосец Gerald R Ford прибудет на Ближний Восток через месяц

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Авианосцу ВМС США Gerald R. Ford потребуется 3-4 недели, чтобы прибыть на Ближний Восток, сообщает портал Axios.

    Авианосцу ВМС США Gerald R. Ford потребуется от трёх до четырёх недель, чтобы добраться до Ближнего Востока из Карибского моря, передает РИА «Новости» со ссылкой на портал Axios.

    По данным издания, такие сроки перемещения соответствуют заявлениям президента США Дональда Трампа, который сообщил о намерении финализировать сделку с Ираном в ближайший месяц. Трамп подчеркнул: «Я хочу завершить сделку с Ираном в следующем месяце и изменю свой подход, если договоренность не будет достигнута».

    Ранее в четверг Трамп также предупредил, что если Иран откажется от соглашения, Вашингтон перейдёт ко «второй фазе» действий. Он отметил, что эта фаза станет «очень тяжелой» для Тегерана и может предусматривать более жесткие меры со стороны США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, The New York Times сообщила о переброске авианосца Gerald R Ford на Ближний Восток.

    13 февраля 2026, 10:25 • Новости дня
    Индия согласовала покупку 114 французских истребителей
    Индия согласовала покупку 114 французских истребителей
    @ Cody Froggatt/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Индия одобрила закупку шести американских самолетов-разведчиков и 114 французских истребителей, большинство из которых произведут внутри страны, сообщает Bloomberg.

    Сделка была утверждена комитетом под руководством министра обороны Индии Раджната Сингха, передает Bloomberg.

    Речь идет о приобретении шести американских самолетов дальнего радиолокационного наблюдения P-8 компании Boeing и 114 французских истребителей Rafale с несколькими сотнями крылатых ракет SCALP.

    Министерство обороны Индии заявило, что самолеты Boeing значительно повысят способности флота в противолодочной войне, морском наблюдении и нанесении ударов на дальние расстояния. Ракеты SCALP должны расширить возможности ударов по наземным целям с большого расстояния.

    Большинство истребителей Rafale будут производиться в Индии, что подчеркивает стратегию диверсификации поставщиков вооружений. Традиционно основным партнером Индии в этой сфере оставалась Россия, однако в последние годы закупки у российских производителей снизились.

    Сделка еще не завершена: после одобрения министерства должны пройти переговоры по цене и условиям контракта. Ожидается, что обновление авиапарка позволит восполнить сокращение числа самолетов советской эпохи на фоне текущей напряженности в отношениях с Пакистаном и Китаем.

    На фоне новостей акции индийской Hindustan Aeronautics выросли после публикации высоких квартальных показателей.

    Министерство обороны Индии планирует обсудить закупку 114 истребителей Rafale на сумму 36 млрд долларов перед визитом президента Франции Эммануэля Макрона в Нью-Дели.

    Индия отказалась от закупки истребителей Су-35 в пользу совместного производства истребителей пятого поколения Су-57.

    Lockheed Martin подписала соглашение о создании сервисного центра для военно-транспортных самолетов C-130 в Индии.

    13 февраля 2026, 11:51 • Новости дня
    Шойгу назвал угрозой перспективу создания американских малых реакторов в Армении
    Шойгу назвал угрозой перспективу создания американских малых реакторов в Армении
    @ Kenneth Martin/ZUMA Wire/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Россия вынуждена учитывать новые угрозы ядерной безопасности из-за возможного строительства американских малых реакторов на территории Армении, заявил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу.

    По словам Шойгу, Россия будет вынуждена учитывать новые риски, связанные с ядерной безопасностью, если Армения начнет строительство малых реакторов по американской технологии, передает РИА «Новости».

    Шойгу заявил, что регион отличается высокой сейсмоопасностью, а советские инженеры при строительстве Армянской АЭС применили уникальные решения, позволившие станции пережить разрушительное землетрясение 1988 года.

    Шойгу подчеркнул, что России придется учитывать, что рядом будут проводиться «американские эксперименты в сфере атомных технологий».

    Секретарь Совбеза считает, что ситуацию можно рассматривать как угрозу. Он напомнил, что аналогичная ситуация произошла на японской АЭС «Фукусима-1», где землетрясение разрушило американские реакторы, что привело к масштабному радиоактивному загрязнению окружающей среды.

    Кроме того, Шойгу заявил, что США не обладают технологиями переработки отработанного ядерного топлива. Если в Армении появятся малые реакторы по американским технологиям, отработанное топливо будет храниться непосредственно на территории страны, что также создает долгосрочные риски.

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что США поставят Армении малые модульные реакторы в рамках соглашения по ядерной энергетике.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что российские атомные проекты отличаются более высокой компетентностью и меньшей стоимостью по сравнению с американскими аналогами.

    13 февраля 2026, 20:56 • Видео
    На переговорах по Украине прорыв, считают в США

    Американские СМИ заявляют, что на переговорах между Россией и Украиной есть «прорыв». Но Москва подтверждает только то, что на следующую неделю назначен новый раунд переговоров. О каком «прорыве» идет речь?

    13 февраля 2026, 19:12 • Новости дня
    Песков объяснил выбор Женевы для переговоров по Украине

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Следующий раунд переговоров по украинскому урегулированию пройдет в Женеве, поскольку это место признано наиболее удобным для всех сторон, отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Россия, США и Украина проведут следующий раунд переговоров по урегулированию ситуации на Украине в Женеве, так как это место оказалось наиболее удобным и подходящим для всех сторон. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «[Такое] место выбрано потому, что так синхронизировались графики всех трех сторон. Так посчитали целесообразным и удобным для всех», – пояснил Песков, отвечая на вопросы о причинах смены площадки для переговоров на европейскую.

    Песков также отметил, что переговоры в Женеве пройдут в трехстороннем формате: участие примут только представители России, США и Украины. «Нет, там речь идет только о трехстороннем формате, то есть Россия, Америка и Украина. Европейцев там не будет», – подчеркнул он, отвечая на вопрос о возможном участии представителей ЕС или международных организаций.

    Как писала в пятницу газета ВЗГЛЯД, Песков заявил, что новый раунд переговоров России, США и Украины пройдет в Женеве 17-18 февраля, а российскую делегацию возглавит помощник президента Владимир Мединский.

    Ранее Песков назвал переговоры в Абу-Даби конструктивными и сложными и отметил, что работа будет продолжена. А секретарь СНБО Рустем Умеров сообщил, кто войдет в делегацию Украины на переговорах в Женеве.

    13 февраля 2026, 11:09 • Новости дня
    СМИ: Самоубийства школьниц в Петербурге связаны с мошенниками с Украины

    «Фонтанка»: Самоубийства школьниц в Петербурге связаны с мошенниками с Украины

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Покончившие с собой в Петербурге с разницей в один день семиклассницы перед гибелью контактировали по телефону с неизвестными с Украины, сообщают СМИ.

    Правоохранительные органы установили общую деталь в гибели двух девочек, пишет «Фонтанка».

    Школьницы незадолго до трагедии вели телефонные переговоры с аферистами. Следы злоумышленников ведут на территорию Украины.

    Напомним, в Красногвардейском и Красносельском районах города с разницей в один день были найдены тела подростков. Следственный комитет начал проверку по фактам происшествий.

    Сыщики изучили гаджеты погибших и вышли на след ранее судимого жителя Хабаровска. Однако позже стало известно, что преступники лишь воспользовались паспортными данными мужчины для прикрытия.

    13 февраля 2026, 21:34 • Новости дня
    Пашинян предложил Москве продать концессию железных дорог Армении
    Пашинян предложил Москве продать концессию железных дорог Армении
    @ Владимир Астапкович/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян выступил с предложением к России передать право концессионного управления железными дорогами Армении стране, дружественной России и Армении.

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян в беседе с журналистами выразил мнение, что России стоит продать свою концессию на железные дороги Армении одной из стран, имеющих хорошие отношения как с Москвой, так и с Ереваном, передает ТАСС. По его словам, присутствие России в управлении железнодорожной инфраструктурой приводит к «определенным конкурентным потерям» для самой Армении.

    Пашинян отметил, что у международных партнеров республики появляется тенденция обходить Армению после Нахичевани, поскольку железные дороги контролируются Россией. «По моему представлению, решение в том, что какая-то страна, имеющая дружественные отношения с нами и Россией, просто выкупит у РФ право на концессионное управление», – заявил он, добавив, что примером таких стран могут быть Казахстан, ОАЭ или Катар.

    Ранее министр территориального управления и инфраструктур Армении Давид Худатян сообщил, что переговоры между Ереваном и Москвой по восстановлению железных дорог продолжаются, и соглашение может быть достигнуто в ближайшие дни. По его словам, если соглашение будет подписано, Россия может инвестировать средства в восстановление железнодорожной инфраструктуры страны.

    Напомним, что в феврале 2008 года в Ереване между РЖД и Арменией был подписан концессионный договор о передаче системы железнодорожного транспорта страны в управление «Южно-Кавказской железной дороге». Срок концессионного управления составляет 30 лет с правом продления еще на 10 лет по взаимному согласию сторон.

    Между тем, накануне вице-премьер Алексей Оверчук отметил, что восстановление железнодорожных путей между Россией, Грузией и Арменией является ключом к транспортной связанности Кавказа и соседних государств.

    А в декабре Пашинян попросил российских партнеров осуществить восстановительные работы на участках железных дорог от Ерасха до азербайджанской границы, от Ахурика до турецкой границы и на участке до Иджевана.

    Ранее Россия заявила о готовности обсудить с Ереваном параметры инициативы «маршрута Трампа» и возможное участие российской стороны.

    13 февраля 2026, 21:46 • Новости дня
    Сенатор Джабаров объяснил смену Киевом Абу-Даби на Женеву после покушения на Алексеева
    Сенатор Джабаров объяснил смену Киевом Абу-Даби на Женеву после покушения на Алексеева
    @ Пресс-служба Совета Федерации РФ/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Украинская сторона инициировала смену площадки для встречи с российской стороной из-за выдачи Эмиратами преступника, покушавшегося на российского военачальника, заявил зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров

    Решение о переносе диалога из Абу-Даби в Женеву приняла украинская сторона, сказал Джабаров «Газете.Ru».

    По его мнению, смена локации напрямую связана с покушением на российского генерал-лейтенанта Владимира Алексеева.

    Сенатор предположил, что Киев настоял на Женеве из-за действий властей Эмиратов, которые ранее выдали России стрелявшего в офицера преступника. Джабаров добавил, что за неудавшимся терактом стояли спецслужбы Украины, поэтому теперь они опасаются проводить встречи в Абу-Даби.

    Новые переговоры между российской, американской и украинской сторонами запланировали провести в Женеве 17-18 февраля. Российскую делегацию возглавит помощник президента Владимир Мединский.

    13 февраля 2026, 14:05 • Новости дня
    Мединский возглавил делегацию России на переговорах с США и Украиной в Женеве
    Мединский возглавил делегацию России на переговорах с США и Украиной в Женеве
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Женеве 17–18 февраля пройдут трехсторонние переговоры России, США и Украины по урегулированию ситуации, российскую делегацию возглавит помощник президента Владимир Мединский, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    По его словам, переговоры состоятся 17–18 февраля в трехстороннем формате с участием России, США и Украины, передает ТАСС.

    Песков уточнил, что российскую делегацию на переговорах возглавит помощник президента Владимир Мединский.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал трехсторонние переговоры в Абу-Даби конструктивными и сложными, подчеркнув, что работа будет продолжена. Российская и американская стороны возобновили военный диалог, который ранее был прерван. Двухдневные консультации по урегулированию ситуации на Украине завершились 5 февраля, после чего участники начали покидать место встреч.

    13 февраля 2026, 18:35 • Новости дня
    В Госдуму внесен проект о досрочном прекращении полномочий депутата Дзюбы
    В Госдуму внесен проект о досрочном прекращении полномочий депутата Дзюбы
    @ duma.gov.ru

    Tекст: Валерия Городецкая

    Государственная Дума рассмотрит вопрос о досрочном прекращении полномочий депутата Виктора Дзюбы.

    Согласно проекту постановления, Дзюба, избранный от Тульского одномандатного округа №183, сложит мандат по собственной инициативе, передает РИА «Новости».

    Планируется, что вопрос будет вынесен на обсуждение на пленарном заседании 17 февраля.

    В декабре Государственная дума приняла постановление о досрочном прекращении полномочий депутата Анатолия Вороновского.

    В сентябре Госдума досрочно прекратила полномочия депутатов Нилова и Щапова.

    13 февраля 2026, 19:20 • Новости дня
    Мерц признал преимущество России над ЕС

    Мерц заявил о военном и политическом превосходстве России над Евросоюзом

    Мерц признал преимущество России над ЕС
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Канцлер Германии Фридрих Мерц подчеркнул, что несмотря на экономическое превосходство, Евросоюз не сильнее России по ряду ключевых параметров.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц признал, что Россия превосходит Евросоюз, несмотря на значительную разницу в экономических возможностях, передает РИА «Новости».

    «ВВП Европейского союза почти в десять раз выше (по сравнению с Россией – ред.). И все же сегодня Европа не в десять раз сильнее России», – заявил Мерц на 62-й Мюнхенской конференции по безопасности в Германии.

    Мерц подчеркнул, что Евросоюз недостаточно эффективно использует свои военные, политические, экономические и технологические ресурсы. По его мнению, для изменения ситуации европейским странам нужно изменить подход и «переключить сознание».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мерц намерен отомстить французскому президенту Эммануэлю Макрону из-за провала конфискации активов России.

    Ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что ни Макрон, ни Мерц не предпринимали попыток прямого контакта с президентом России Владимиром Путиным. До этого Мерц говорил о готовности к переговорам с Россией.

    13 февраля 2026, 15:42 • Новости дня
    В ЛДПР назвали провокацией поступок сына Жириновского на партийном мероприятии

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Сын основателя ЛДПР Владимира Жириновского Олег Эйдельштейн вновь попытался попасть на мероприятие партии без регистрации, несмотря на обязательный пропускной режим, сообщили в пресс-службе партии.

    В пресс-службе ЛДПР заявили РИА Новости, что Олег Эйдельштейн, сын основателя партии, вновь попытался пройти на мероприятие без регистрации, что стало причиной конфликта, передает РИА «Новости».

    В сообщении подчеркнули, что Эйдельштейн регулярно появляется именно на тех событиях, где действует пропускной режим, однако никогда не регистрируется по установленным правилам. В партии отметили: «Такая ситуация с Олегом Эйдельштейном не впервые. Его цель – провокация, он приходит именно на те мероприятия, где всегда действует пропускной режим, при этом никогда не регистрируется, как это предусмотрено правилами площадок».

    Представители ЛДПР добавили, что на Жириновских чтениях в МГИМО была доступна открытая регистрация, которую прошли все желающие, включая иностранных гостей, за исключением Эйдельштейна.

    По словам пресс-службы, действия Эйдельштейна направлены не на почтение памяти отца, а на создание информационных поводов через отказ во входе на площадку из-за игнорирования правил регистрации. В ЛДПР подчеркнули, что такие случаи связаны с вопросами безопасности и не будут допускаться в будущем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Одинцовский городской суд отклонил иск внебрачного сына Владимира Жириновского Олега Эйдельштейна к официальному наследнику Игорю Лебедеву о признании права собственности на недвижимость в подмосковном Дарьино. Олег Эйдельштейн сменил фамилию на Жириновский, несмотря на отказ суда признать его законным сыном политика.

    13 февраля 2026, 14:19 • Новости дня
    Назван заработок Константина Меладзе в России за прошлый год

    Константин Меладзе заработал в России 100 млн рублей за 2025 год

    Назван заработок Константина Меладзе в России за прошлый год
    @ Евгений Одиноков/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Продюсер Константин Меладзе увеличил доходы лейбла в России до 100 млн рублей за 2025 год, несмотря на свое отсутствие в стране.

    По данным «Царьграда», Константин Меладзе, не возвращаясь в Россию, получил чистую прибыль в размере 100,23 млн рублей через лейбл «Меладзе Мьюзик» в 2025 году, что на 15 млн больше, чем в 2024-м. За последние четыре года доходы компании выросли почти в семь раз, отмечает источник. При этом Меладзе по-прежнему находится за границей с начала спецоперации.

    Лейбл «Меладзе Мьюзик» управляет студией звукозаписи, владеет правами на товарные знаки групп «Инь-Янь» и M-BAND, а также выпускает проекты с участием Валерия Меладзе. Несмотря на заметный рост прибыли, Константин Меладзе не планирует возвращение в Россию, уточняет издание.

    Отдельно отмечается, что брат композитора, певец Валерий Меладзе недавно отметил 60-летие в Испании, собрав родственников и друзей. На праздник было потрачено более миллиона рублей. В конце вечера Валерий Меладзе лично исполнил хиты для гостей.

    13 февраля 2026, 16:28 • Новости дня
    Politico сообщила о провале неформального саммита Евросоюза

    Politico: Неформальная встреча лидеров ЕС закончилась провалом

    Politico сообщила о провале неформального саммита Евросоюза
    @ Murad Sezer/REUTERS

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Неформальная встреча лидеров Евросоюза завершилась безрезультатно, поскольку главные организаторы опоздали, а обсуждение запланированных вопросов так и не состоялось, сообщила газета Politico со ссылкой на трех дипломатов ЕС.

    Неформальная встреча лидеров стран Евросоюза, прошедшая без участия представителей восьми государств блока, не принесла ожидаемых результатов, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Politico.

    По данным издания, двое из трех инициаторов мероприятия прибыли с опозданием, а обсуждений по существу так и не состоялось. Один из дипломатов прокомментировал ход встречи: «Встреча за завтраком оказалась в некотором роде провалом. Из 19 лидеров выступить смогли лишь немногие».

    Еще один источник отметил, что премьер-министр Италии Джорджа Мелони, выступавшая инициатором встречи, приехала почти к самому концу завтрака. В числе опоздавших были также канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон. Из-за задержки ключевых участников председатель Евросовета Антониу Кошта был вынужден начать мероприятие без них.

    Дипломаты сообщили, что представители стран, которых не пригласили на встречу, опасались возможного принятия «сырых» решений без их участия. В итоге, по словам одного из присутствовавших дипломатов, обсуждение не состоялось вообще, а атмосфера среди лидеров была сдержанной и не способствовала принятию решений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидеры Франции, Германии и Италии договорились ускорить реформы и перейти к формату усиленной кооперации в условиях усиливающейся международной конкуренции.

    Испания заявила о недовольстве тем, что ее не пригласили на неформальную встречу лидеров ЕС, и считает, что подобные инициативы подрывают единство союза.

    13 февраля 2026, 10:21 • Новости дня
    Axios: Лазер LOCUST перекрыл небо над Эль-Пасо в Техасе на восемь часов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Использование лазерной системы LOCUST мощностью 20 киловатт привело к почти восьмичасовому закрытию неба над техасским Эль-Пасо из-за опасений Федерального авиационного управления по координации действий.

    Вооруженные силы США применили лазерную систему LOCUST против предполагаемого беспилотника, из-за чего Федеральное управление гражданской авиации (FAA) закрыло воздушное пространство вокруг Эль-Пасо в Техасе, сообщает Axios.

    LOCUST – это лазерное оружие мощностью двадцать киловатт, разработанное BlueHalo и приобретенное компанией AeroVironment в прошлом году. По данным издания, решение о применении оружия приняли сотрудники Таможенной и пограничной службы, а не военные, несмотря на то, что система находится на военном балансе.

    Закрытие неба продолжалось почти восемь часов, хотя ранее заявлялось, что оно может продлиться десять дней. Источники утверждают, что FAA приняло меры из-за недостаточной координации при применении лазерного оружия, а не из-за реальной угрозы со стороны беспилотников. Официальных комментариев от AeroVironment не поступило.

    LOCUST был замечен на транспортном средстве пехотного отделения у границы с Мексикой в августе 2025 года. Как отмечается, применение лазерного оружия на передовой до сих пор остается редкостью, несмотря на значительные вложения Пентагона и наличие более двух десятков проектов по направленным видам вооружения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, армия Израиля анонсировала получение лазерной системы ПВО «Железный луч».

    Компания LazerBuzz разработала лазерный комплекс для уничтожения дронов.

    Армия США объявила конкурс по разработке лазеров против БПЛА.

    13 февраля 2026, 21:04 • Новости дня
    Холода заставили оставшихся без энергоносителей из России финнов вырубать леса

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Резкое похолодание в Финляндии привело к массовой вырубке лесов и веерным отключениям электричества, что усугубило экономические проблемы страны, отмечают местные жители и пресса.

    Рекордные морозы в Европе в феврале 2026 года стали серьезным испытанием для Финляндии, сообщает РИА «Новости». В стране возник острый топливный кризис из-за отказа от российских энергоносителей и стремительного уничтожения собственных лесных ресурсов.

    Как отмечает финское издание Metsalehti, объемы потребления дров достигли промышленных масштабов, а энергетическая древесина может закончиться уже в текущем отопительном сезоне.

    Представитель компании Hakevuori Маркку Эскелинен заявил: «Вот и все. Все имеющиеся в стране запасы энергетической древесины будут израсходованы уже в текущем отопительном сезоне».

    В социальных сетях финны выражают отчаяние, отмечая, что раньше Россия поставляла древесину, а теперь использовать приходится даже ценные породы, предназначенные для мебели.

    Остановка поставок российской электроэнергии привела к необходимости введения веерных отключений, что становится тяжелым испытанием для бюджета семей. Менеджер компании Fingrid Арто Пахкин отметил, что без отключений энергосистема может рухнуть, что поставит под угрозу жизни людей.

    Министерство обороны Финляндии смоделировало ситуацию при морозах в минус 20 градусов: в случае отключения электричества общественный транспорт, банкоматы и заправки перестают работать, а температура в деревянных домах падает до плюс 10 через 18 часов, что может привести к эвакуации населения спустя четыре дня.

    Экономический ущерб от разрыва связей с Россией оценивается Конфедерацией промышленности Финляндии в четыре миллиарда долларов. Крупные компании, такие как Fortum, YIT и Finnair, потеряли стабильный рынок, и из двух тысяч компаний, сотрудничавших с Россией, осталось менее сотни. Банк Финляндии ранее предупреждал о возможном падении ВВП, и сейчас финны сталкиваются с ростом счетов за электричество и закрытием аптек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема заявил, что экономическая ситуация в Финляндии оказалась под угрозой тяжелого кризиса из-за разрыва связей с Россией и участия в прокси-войне.

    В частности, финский аэропорт Лаппеенранта ожидает только четыре чартерных рейса в этом году из-за отсутствия российских туристов и угрозы закрытия. А в январе в Финляндии открыли 385 дел о банкротстве, что стало максимальным показателем за 29 лет.


    13 февраля 2026, 13:10 • Новости дня
    Эксперт: Пашинян одобрил ядерный эксперимент США на Армении

    Эксперт Уваров: Пашинян одобрил ядерный эксперимент США на Армении

    Эксперт: Пашинян одобрил ядерный эксперимент США на Армении
    @ VAHRAM BAGHDASARYAN/POOL/EPA/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Применение в Армении американских малых модульных реакторов выглядит сомнительным – в США эта технология недостаточно опробована и практически находится на уровне стартапов. Решение Еревана продиктовано политическими соображениями, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт-атомщик Александр Уваров. Ранее Вашингтон и Ереван подписали соглашение о сотрудничестве в области гражданской ядерной энергетики.

    «На Армянской АЭС, построенной в 70-е годы недалеко от города Мецамор, сейчас работает один энергоблок мощностью 407,5 МВт. Установка реакторов большей мощности приведет к перекосу в энергетическом балансе страны и вынудит перестраивать всю систему. В противном случае она будет нестабильной», – пояснил Александр Уваров, директор АНО «Атоминфо-центр».

    «В последние десятилетия разработчики стараются увеличивать мощность реакторов, так как от нее зависит себестоимость кВт·ч. Но этот вариант Армении не подходит. Поэтому Вашингтон предложил Еревану использовать малые модульные реакторы (ММР)», – продолжил собеседник.

    «Проблема в том, что в США эта технология находится практически на уровне стартапов или лицензированных проектов. Физического применения американскими специалистами ММР еще не было. Исходя из этого, выбор Пашиняна мне не кажется обоснованным. Атомная энергетика – не та сфера, где нужно экспериментировать на себе», – подчеркнул эксперт.

    «Замечу, что у Росатома есть апробированный на ледоколах водо-водяной ядерный реактор «Ритм-200». Российские инженеры имеют все компетенции для установки этих ММР на земле. Похожие проекты есть и у Китая. Одобренный МАГАТЭ «Линлун-1» планируется к строительству на острове Хайнань. Но Армения сделала выбор в пользу американской непроработанной альтернативы», – указал он.

    «Я вижу в решении Пашиняна преимущественно политическую мотивацию – сблизиться с США через соглашение о сотрудничестве в области гражданской ядерной энергетики. Это при том, что российские специалисты по просьбе Еревана сейчас готовят второй энергоблок Армянской АЭС к продлению срока эксплуатации до 2036 года», – напомнил аналитик.

    «Стоит отметить, что американские специалисты могут запитать армянскую АЭС ядерным топливом, произведенным в США. Похожие технологии уже были опробованы на Ровенской АЭС. Но это займет не менее трех лет – от проб до полноценного запуска реактора. К тому же в этом случае Росатом, скорее всего, снимет станцию в Мецаморе со своей гарантии», – заметил он.

    «Впрочем, не думаю, что с экономической точки зрения для Москвы окажется болезненной попытка США вытеснить Россию с армянского энергетического рынка. Любой более-менее крупный российский город потребляет больше энергии, чем вся Армения. К тому же Росатом ведет множество масштабных проектов в Турции, Индии, Венгрии, Бангладеш, Китае», – подчеркнул спикер.

    Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс и премьер Армении Никол Пашинян подписали соглашение о сотрудничестве в области гражданской ядерной энергетики. Вашингтон пообещал Еревану потенциальные инвестиции в размере около девяти млрд долларов, чтобы снизить энергетическую зависимость от России, сообщает Bloomberg.

    Соглашение устанавливает правовую основу для экспорта в Армению ядерных технологий, топлива и услуг американскими компаниями. В частности, оно открывает фирмам из США возможность побороться за контракты на установку ММР.

    В этой связи Пашинян заявил, что соглашение откроет «новую главу» в американо-армянских энергетических связях и поможет диверсифицировать энергетический баланс Армении за счет внедрения «безопасных и инновационных» технологий.

    В свою очередь Сергей Шойгу, секретарь Совбеза России, заявил, что Москва будет вынуждена учитывать новые риски в сфере ядерной безопасности, если строительство малых реакторов по американской технологии на территории Армении перейдет в практическую фазу, сообщает РИА «Новости».

    «Армения, как известно, сейсмоопасный регион. Уникальное технологическое решение по фундаменту, которое было применено советскими инженерами при строительстве Армянской АЭС, позволило ей успешно пережить страшное землетрясение 1988 года, один энергоблок работает до сих пор», – напомнил спикер.

    По его словам, России, по сути, надо будет исходить из того, что «рядом, под боком, в сейсмоопасной зоне будут осуществляться американские эксперименты в сфере атомных технологий». «Поэтому – да, это следует рассматривать как угрозу. Не хотелось бы проводить параллели, но напомню, что на японской АЭС «Фукусима-1» в результате землетрясения были разрушены именно американские реакторы», – напомнил Шойгу.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что российские атомные проекты отличаются более высокой компетентностью и меньшей стоимостью по сравнению с американскими аналогами. А политолог Станислав Ткаченко пояснял газете ВЗГЛЯД, что подписание Вашингтоном и Ереваном хартии о стратегическом партнерстве показали суверенную неполноценность Армении.

    Россия делает ставку на промышленных роботов

    Чтобы выполнить майские указы президента России Владимира Путина, страна должна выйти на уровень в 145 роботов на 10 тыс. человек, заявил министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов. Успехи в этой области уже имеются. Россия научилась делать редкие промышленные роботы. Однако цель стоит серьезная – нарастить число роботов более чем в два раза. Получится? Подробности

    Турцию должен возглавить другой Эрдоган

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выбрал себе преемника, утверждают СМИ США и самой Турции. В полном соответствии с султанскими традициями власть перейдет от отца к сыну – Билалу Эрдогану, который внешне похож на Ленина, а изнутри – на американца. Все получится, если не помешают враги. Но врагов у Эрдоганов много. Подробности

    Чем можно ответить на размещение ударного оружия США в Гренландии

    Россия впервые обозначила готовность к военно-техническому ответу в случае милитаризации Гренландии – и особенно при размещении на острове американских систем, прямо нацеленных на нашу страну. Какая военная инфраструктура США уже присутствует на этом арктическом острове, в какую сторону она, скорее всего, будет развиваться – и что способна противопоставить Россия? Подробности

    Счета за отопление стали бедствием для Прибалтики

    Сотни евро – десятки тысяч рублей – теперь ежемесячно платят жители Прибалтики за отопление своих скромных квартир. Но даже при этом холодно даже в государственных учреждениях – например, один из депутатов эстонского парламента жалуется, что «чувствует себя, как француз под Москвой». Такой стала цена, которую прибалтийские страны платят за отказ от российского топлива. Подробности

    Киев испугался последствий покушения на генерала Алексеева

    В Москве совершено покушение на замначальника ГРУ Владимира Алексеева. Генерал-лейтенант получил несколько огнестрельных ранений, выжил и находится в тяжелом состоянии. На Украине, где ранее неоднократно брали на себя ответственность за подобные преступления, неофициально говорят о некой «третьей стороне». Однако, как полагают эксперты, за этим нападением в любом случае стоят те, кто намерен сорвать переговорный процесс. Подробности

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Когда сеять перцы на рассаду в 2026 году по лунному календарю: лучшие дни

      Выращивание рассады перца – процесс, требующий внимания и терпения. Эта культура отличается длительным периодом вегетации и чувствительностью к стрессам при пересадке. Чтобы семена дали дружные всходы, а сеянцы сформировали крепкую корневую систему, многие огородники планируют посев, ориентируясь не только на климатические условия, но и на лунный календарь. Учет фаз Луны помогает выбрать дни, когда жизненные силы растений максимально активны.

    • Когда менять зимнюю резину на летнюю в 2026 году: сроки, штрафы и советы ГИБДД

      В климатических условиях России для безопасной эксплуатации автомобиля обязательным является использование соответствующих шин по сезону – зимних или летних. Какие нормативы для этого устанавливает закон, когда лучше всего менять автомобильную резину и как это делать правильно?

    • ОГЭ 2026: расписание экзаменов, список предметов и минимальные баллы

      Основной государственный экзамен – обязательная форма итоговой аттестации для выпускников девятых классов. По результатам ОГЭ школьники получают аттестат об основном общем образовании, который необходим для продолжения обучения в десятом классе или поступления в колледж. Какие предметы сдают на ОГЭ в 2026 году, как выглядит расписание экзаменов и что разрешено проносить в экзаменационный зал?

    • Из-за «файлов Эпштейна» под британским премьером зашаталось кресло

      Наибольший политический ущерб от публикаций так называемых файлов Эпштейна – множества документов, касающихся связей покойного педофила и сутенера – понесло на данный момент правительство Великобритании. Ближайший советник премьер-министра страны Морган Максуини уже подал в отставку, и многие уверены, что такой же финал грозит и самому премьеру Киру Стармеру.

    • Трамп: Официант, еще льда!

      Свои притязания на Гренландию президент США Дональд Трамп обосновывает тем, что он просит только «о куске льда, холодном и расположенном в труднодоступном месте». Однако многие подозревают, что этот кусок льда только раззадорит территориальные аппетиты хозяина Белого дома.

    • Немецкие солдаты защищали Гренландию только сутки

      Группа немецких военнослужащих покинула Гренландию столь же внезапно, как и полетела на этот принадлежащий Дании остров. В целом же миссия бундесвера в Гренландии продлилась менее чем двое суток – хотя изначально предполагалось, что она будет длительной. Похоже, что в Берлине испугались даже символического военного присутствия в Гренландии в условиях давления США.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

