При ударе израильского дрона на юге Ливана погибли трое военных

Al Janoubia: Израильские ВВС нанесли удар по армии Ливана, трое военных погибли

Tекст: Дарья Григоренко

Как пишет Al Janoubia, в результате удара погибли трое ливанских военнослужащих. По данным издания, удар был нанесен по армейскому посту, расположенном на юге Ливана. В результате атаки также получили ранения пятеро сирийских рабочих, находившихся поблизости на ферме, передает ТАСС.

Отмечается, что раненые сирийцы работали на ферме, которая граничит с армейским постом, ставшим целью израильской атаки.

Накануне сообщалось, что военно-воздушные силы Израиля в последние сутки поразили 160 целей в секторе Газа и в Ливане.

Ранее армия обороны Израиля провела воздушные удары по более чем 100 целям в Ливане и секторе Газа, включая склады с оружием и ракетные установки, угрожающие безопасности страны.