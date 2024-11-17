Мы хорошо знаем идейного противника, его методы и возможности не сильно меняются с течением времени. Главное цель его – разобщение общества и отчуждение его от государства. Споры среди своих уже сейчас необходимо отличать от сознательной работы врага, от наработанных им методов манипуляции массовым сознанием.12 комментариев
При ударе израильского дрона на юге Ливана погибли трое военных
Al Janoubia: Израильские ВВС нанесли удар по армии Ливана, трое военных погибли
Израильский беспилотник нанес удар по ливанским военнослужащим в Хасбайе, трое погибли, пятеро сирийцев ранены, сообщили СМИ.
Как пишет Al Janoubia, в результате удара погибли трое ливанских военнослужащих. По данным издания, удар был нанесен по армейскому посту, расположенном на юге Ливана. В результате атаки также получили ранения пятеро сирийских рабочих, находившихся поблизости на ферме, передает ТАСС.
Отмечается, что раненые сирийцы работали на ферме, которая граничит с армейским постом, ставшим целью израильской атаки.
Накануне сообщалось, что военно-воздушные силы Израиля в последние сутки поразили 160 целей в секторе Газа и в Ливане.
Ранее армия обороны Израиля провела воздушные удары по более чем 100 целям в Ливане и секторе Газа, включая склады с оружием и ракетные установки, угрожающие безопасности страны.