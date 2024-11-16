Пентагон предупредил о растущей угрозе со стороны ядерных держав

Пентагон заявил о возможности одновременной угрозы от России, Китая, КНДР и Ирана

Tекст: Максим Попов

В пятницу был опубликован доклад Пентагона о стратегии применения ядерного оружия США, в котором подчеркнута возможность одновременной угрозы от нескольких ядерных держав. Доклад утверждает, что сотрудничество России, Китая, КНДР и Ирана может привести к необходимости сдерживания нескольких противников одновременно, передает ТАСС.

Документ фиксирует, что каждый из этих противников представляет уникальные вызовы. Россия обладает крупным и разнообразным ядерным арсеналом и разрабатывает новые ядерные системы, что делает ее острой угрозой. Китай активно расширяет и модернизирует свои ядерные силы, вызывая вопросы о своих намерениях и ядерной стратегии. КНДР продолжает улучшать свои возможности в сфере ядерного оружия и баллистических ракет.

Пентагон также выразил обеспокоенность возможностью координированной агрессии этих стран, что требует тщательной подготовки американских стратегов к сценарию одновременного сдерживания. Доклад акцентирует внимание на необходимости продумывания сложной динамики эскалации в условиях возможного кризиса или конфликта.

Напомним, ранее Пентагон заявил, что США не будут угрожать ядерным оружием неядерным странам-участникам ДНЯО, но оставляют возможность применения против других государств.