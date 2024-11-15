США подтвердили отказ от ядерных угроз неядерным странам ДНЯО

Пентагон отказался угрожать ядерным оружием участникам ДНЯО без ядерного статуса

Tекст: Максим Попов

Как передает ТАСС, Пентагон представил доклад конгрессу, в котором говорится о намерениях США в области ядерной политики. В документе подчеркивается, что США не будут использовать или угрожать использованием ядерного оружия в отношении неядерных стран-участников ДНЯО, которые соблюдают свои обязательства.

В то же время, как указано в докладе, для других государств сохраняется возможность применения ядерного оружия в качестве средства сдерживания. Речь идет о случаях, когда такие меры необходимы для предотвращения атак, которые могут иметь стратегические последствия для США, а также для их союзников и партнеров.

Таким образом, политика США в области ядерного сдерживания учитывает наличие исключительных обстоятельств, при которых применение ядерного оружия может быть оправдано для защиты национальной безопасности.

Напомним, на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» президент Владимир Путин допустил применение ядерного оружия Западом.