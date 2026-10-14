Значит ли, что в дизельной сделке России и США речь идет о конъюнктурном решении Трампа и позиции Кремля «с паршивой овцы хоть шерсти клок»? Вполне возможно. Если ослабление санкций и экспортные поставки никак не связаны со свободой принятия Кремлем решений на украинском направлении, то почему бы и нет?3 комментария
«Росатом» запланировал за два года охватить своей деятельностью весь мир
Лихачев: Деятельность «Росатома» охватит все части мира в ближайшие два года
Генеральный директор государственной корпорации «Росатом» Алексей Лихачев заявил, что в ближайшие два года деятельность компании распространится на все регионы мира из-за глобальной потребности в дешевой и чистой энергии.
Генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев в ходе выступления на форуме «Российская энергетическая неделя» рассказал о планах компании по расширению географии присутствия, пишет ТАСС.
«Наверное, все части. У нас же, по большому счету, нет никаких ограничений», – сказал Лихачев, отвечая на вопрос о территориях, которые корпорация намерена охватить в ближайшие два года.
Он добавил, что на данный момент все страны планеты испытывают потребность в недорогих и экологически чистых источниках энергии. По его словам, заинтересованной стороной в повестке корпорации может выступить любое государство.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Алексей Лихачев заявил об общепризнанном лидерстве «Росатома» на мировом рынке.
Ранее госкорпорация договорилась о сборке накопителей энергии в Египте.
До этого Служба внешней разведки сообщила о попытках Брюсселя заставить Венгрию отказаться от сотрудничества с «Росатомом».