«Росатом» запланировал за два года охватить своей деятельностью весь мир

Лихачев: Деятельность «Росатома» охватит все части мира в ближайшие два года

Tекст: Тимур Шайдуллин

Генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев в ходе выступления на форуме «Российская энергетическая неделя» рассказал о планах компании по расширению географии присутствия, пишет ТАСС.

«Наверное, все части. У нас же, по большому счету, нет никаких ограничений», – сказал Лихачев, отвечая на вопрос о территориях, которые корпорация намерена охватить в ближайшие два года.

Он добавил, что на данный момент все страны планеты испытывают потребность в недорогих и экологически чистых источниках энергии. По его словам, заинтересованной стороной в повестке корпорации может выступить любое государство.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Алексей Лихачев заявил об общепризнанном лидерстве «Росатома» на мировом рынке.

Ранее госкорпорация договорилась о сборке накопителей энергии в Египте.

До этого Служба внешней разведки сообщила о попытках Брюсселя заставить Венгрию отказаться от сотрудничества с «Росатомом».