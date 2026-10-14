Делегация России в ОБСЕ призвала не распространять ложь об Алешках

Tекст: Денис Тельманов

Руководитель делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова призвала международные организации дать объективную оценку преступлениям украинских властей в отношении Алешек Херсонской области, передает РИА «Новости».

«Призываем Киев и западные государства-участники ОБСЕ отказаться от тиражирования оторванных от реальности заявлений, а международные организации – дать беспристрастную оценку преступлениям Киева в отношении многострадального города Алешки», – сказала она на заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности.

Отмечается, что мероприятие было закрыто для прессы, однако текст выступления российского дипломата имеется в распоряжении журналистов агентства.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник постпред России рассказал о негласных контактах с европейцами в ОБСЕ.

В понедельник из-за атак ВСУ на Алешкинский округ погибли три мирных жителя.

На прошлой неделе дипломат Дмитрий Полянский обвинил Киев в бесчеловечной медиакампании вокруг Алешек.