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Суд Нью-Йорка назначил заседание по новым обвинениям в адрес Мадуро и его жены
Федеральный суд Нью-Йорка назначил на 15 октября заседание по официальному предъявлению новых обвинений президенту Венесуэлы Николасу Мадуро и его супруге Силии Флорес.
Федеральный суд Нью-Йорка назначил дату заседания по официальному предъявлению новых обвинений президенту Венесуэлы Николасу Мадуро и его супруге Силии Флорес. Оно состоится 15 октября в 11:00 (18:00 по мск), пишет РИА «Новости» со ссылкой на имеющийся в распоряжении агентства судебный документ.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе США обвинили президента Венесуэлы Николаса Мадуро в сговоре ради якобы пыток американских граждан. В тот же день суд в США отказался выпустить его жену под залог.
Ранее США предъявили Мадуро и его жене обвинения в «наркотерроризме».