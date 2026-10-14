Снятием санкций Трамп еще раз показал, что единого западного фронта против России уже не существует, а попытки Киева и Европы его восстановить, подключив США к жесткому давлению на Москву, терпят крах.4 комментария
Конгрессвумен Луна назвала главу МИД Польши помехой переговорам по Украине
Конгрессвумен Луна назвала главу Сикорского частью проблемы для Украины
Член палаты представителей США Анна Паулина Луна назвала министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского частью проблемы в мирном урегулировании украинского конфликта из-за его критики в адрес Илона Маска.
«Это работает в обе стороны. Вы вообще помогали президенту или госсекретарю в мирных переговорах, или вы часть проблемы?» – написала конгрессвумен в соцсети X, ее слова приводит РИА «Новости».
Так американский политик отреагировала на публикацию польского министра, адресованную бизнесмену Илону Маску после сообщений об ограничении работы его системы спутниковой связи Starlink на украинской территории.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Сикорский пригрозил Маску из-за ограничения работы системы Starlink для украинских военных.
Еврокомиссия пообещала к 2029 году заменить Киеву американскую сеть связи.
В понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил признательность США за усилия по украинскому урегулированию.