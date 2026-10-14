Конгрессвумен Луна назвала главу Сикорского частью проблемы для Украины

Tекст: Ольга Иванова

«Это работает в обе стороны. Вы вообще помогали президенту или госсекретарю в мирных переговорах, или вы часть проблемы?» – написала конгрессвумен в соцсети X, ее слова приводит РИА «Новости».

Так американский политик отреагировала на публикацию польского министра, адресованную бизнесмену Илону Маску после сообщений об ограничении работы его системы спутниковой связи Starlink на украинской территории.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Сикорский пригрозил Маску из-за ограничения работы системы Starlink для украинских военных.

Еврокомиссия пообещала к 2029 году заменить Киеву американскую сеть связи.

В понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил признательность США за усилия по украинскому урегулированию.