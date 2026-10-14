Операция по поиску моряков с затонувшего судна HS Dignity завершилась

Болгария прекратила поиск 11 моряков с затонувшего после атаки дронов судна

Tекст: Ольга Иванова

Операция по поиску и спасению моряков с судна HS Dignity, затонувшего в ночь на вторник в 17 милях от северного побережья Болгарии после атаки дронов, прекращена, передает ТАСС со ссылкой на министерство транспорта республики.

Район происшествия был обследован кораблем военно-морских сил, однако активная фаза операции была остановлена из-за сильного ветра, волнения до пяти баллов и плохой видимости на фоне проливного дождя.

Неизвестной остается судьба 11 членов команды, среди которых граждане Сирии и Египта. Накануне удалось спасти пятерых моряков.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник у берегов Болгарии спасли пять моряков с затонувшего после атаки дронов судна.

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