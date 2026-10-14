Значит ли, что в дизельной сделке России и США речь идет о конъюнктурном решении Трампа и позиции Кремля «с паршивой овцы хоть шерсти клок»? Вполне возможно. Если ослабление санкций и экспортные поставки никак не связаны со свободой принятия Кремлем решений на украинском направлении, то почему бы и нет?3 комментария
Операция по поиску моряков с затонувшего судна HS Dignity завершилась
Болгария прекратила поиск 11 моряков с затонувшего после атаки дронов судна
Власти Болгарии остановили операцию по поиску и спасению 11 членов экипажа судна HS Dignity, которое затонуло после атаки беспилотников, из-за резкого ухудшения погодных условий.
Операция по поиску и спасению моряков с судна HS Dignity, затонувшего в ночь на вторник в 17 милях от северного побережья Болгарии после атаки дронов, прекращена, передает ТАСС со ссылкой на министерство транспорта республики.
Район происшествия был обследован кораблем военно-морских сил, однако активная фаза операции была остановлена из-за сильного ветра, волнения до пяти баллов и плохой видимости на фоне проливного дождя.
Неизвестной остается судьба 11 членов команды, среди которых граждане Сирии и Египта. Накануне удалось спасти пятерых моряков.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник у берегов Болгарии спасли пять моряков с затонувшего после атаки дронов судна.
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