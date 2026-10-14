Яндекс восстановил большинство функций умных колонок с Алисой AI

Яндекс восстановил большинство функций Станций, ТВ и чата с Алисой AI

Tекст: Ольга Иванова

В чате с Алисой AI заработали режим «Эксперт» для сложных задач, генерация текстов и изображений, обработка файлов и картинок. Доступен и раздел «Студия» с обновленным интерфейсом, где можно оживлять фотографии и объединять два снимка, говорится в заявлении компании.

На телевизорах с YaOS и Станции Макс, подключенной к телевизору по HDMI, восстановлены просмотр фильмов и сериалов, поиск и магазин приложений. На умных устройствах вновь доступны утреннее шоу Алисы, прогноз погоды, ответы на вопросы, таймеры, будильники и напоминания. Все функции ИИ-наушников Яндекс Дропс также работают.

Пользователи могут подключать устройства и управлять ими через приложение «Дом с Алисой», создавать и запускать сценарии умного дома, пользоваться ИИ-камерой и смотреть трансляции с нее. При этом подключение и работа партнерских устройств умного дома пока могут сопровождаться сбоями.

Недоступными остаются звонки между Станциями, режим «Посмотреть» в чате, система рекомендаций контента и караоке на телевизорах с YaOS.

Нестабильная работа возможна при одновременном воспроизведении музыки на нескольких колонках, использовании сказок и радионяни. Кроме того, если в доме несколько Станций, на команду могут откликнуться сразу все устройства, которые ее услышали, вместо ближайшего.

«Если какая-то функция у вас пока не работает или ведёт себя непривычно, пожалуйста, немного подождите – перезагружать колонку или менять настройки не нужно», – пояснили в «Яндексе».

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