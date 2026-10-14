Сервисы «Яндекс Недвижимость» и «Циан» ограничили работу из-за сбоя

Tекст: Алексей Дегтярёв

Сервисы «Яндекс Недвижимость» и «Циан» продолжают работу, однако в их функционировании наблюдаются ограничения, передает ТАСС.

«Яндекс Недвижимость» продолжает работать. При этом в отдельных функциях могут сохраняться точечные сбои: наша команда работает над устранением этих проблем, чтобы все пользователи могли пользоваться сервисом в привычном режиме», – заявили в пресс-службе компании.

В приложении «Циан» также появилось уведомление об ограниченном режиме работы. Как пояснили представители сервиса, сайт и приложение были недоступны из-за аварии на объектах инфраструктурного партнера. На полное восстановление потребуется больше времени, поэтому некоторые услуги могут быть временно недоступны. При этом основная часть функций сервисов уже функционирует в штатном режиме.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник разработчик программного обеспечения для маркировки заявил о сбоях из-за неполадок платформы «Яндекс Облако». В России зафиксировали массовые сбои в работе сервисов «Яндекса». В воскресенье компания проверила сохранность счетов клиентов после технических неполадок.