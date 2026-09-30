У нас почему-то принято считать, что добрые дела любят тишину, что нельзя выпячивать себя в качестве благотворителя. Конечно, анонимный меценат выглядит благородно в собственных глазах, но его пример пропадает для общества. Может быть, и Тимати помогает людям, но об этом нам неизвестно.5 комментариев
Цукерберг поддержал идею Трампа о контроле за искусственным интеллектом
Цукерберг после встречи с Трампом поддержал идею внутреннего контроля за ИИ
Глава корпорации Meta* (запрещена в России как экстремистская) Марк Цукерберг поддержал инициативу по усилению внутреннего контроля за разработками в сфере искусственного интеллекта после встречи с президентом США Дональдом Трампом.
Генеральный директор корпорации Meta* Марк Цукерберг после посещения Белого дома позитивно оценил усиление самостоятельных проверок моделей искусственного интеллекта компаниями, передает РИА «Новости».
Во вторник президент США провел встречу с руководством американских компаний-разработчиков искусственного интеллекта.
По итогам мероприятия представители Google, Anthropic, OpenAI, XAI, Meta и Nvidia подписали обязательство усилить меры внутреннего контроля за моделями искусственного интеллекта. «Я считаю значительным позитивным шагом тот факт, что руководители каждой крупной американской лаборатории взяли на себя обязательство внедрять надежный внутренний контроль и проводить многоуровневые аудиты и проверки», – написал Цукерберг в соцсети.
Таким образом он отреагировал на публикацию инвестора Дэвида Сакса, назначенного Трампом ответственным за политику в области искусственного интеллекта. В своем сообщении Сакс привел текст подписанного обещания. По мнению главы Meta, это должно вселить в сотрудников больше уверенности в том, что разрабатываемая технология будет работать как задумано.
Трамп ранее называл надувательством предположения, что искусственный интеллект захватит мир, а роботы избавятся от людей. Он допустил лишь мягкие ограничения в этой сфере. Американский лидер и высокопоставленные члены его администрации заявляли, что раскручивание новостей об угрозах искусственного интеллекта связано с попытками демократов повлиять на промежуточные выборы в конгресс.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне компания Nvidia представила новую платформу для сдерживания потенциально опасных действий искусственного интеллекта.
Несколькими днями ранее Вашингтон запретил ведущим американским разработчикам передавать новейшие модели правительству Британии до завершения проверок.
Летом Марк Цукерберг назвал излишнее регулирование отрасли угрозой для внутренней конкуренции.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ