МУС отстранил прокурора Хана от дела экс-президента Филиппин Дутерте

Прокурор МУС Хан был отстранен от дела экс-президента Филиппин Дутерте

Tекст: Вера Басилая

Судьи апелляционной инстанции Международного уголовного суда приняли решение отстранить главного прокурора Карима Хана от дела бывшего президента Филиппин Родриго Дутерте, передает РИА «Новости».

Причиной стало то, что Хан ранее представлял Филиппинскую комиссию по правам человека, когда Дутерте был объявлен главным подозреваемым, что может повлиять на его беспристрастность.

В августе защита Дутерте подала ходатайство об отстранении Хана, заявив о невозможности его объективного расследования. Судьи апелляционной коллегии согласились с аргументами защиты, указав на возможную предвзятость прокурора из-за его предыдущей роли.

Кроме того, в мае прокурор Хан был отправлен в административный отпуск из-за расследования по подозрению в сексуальных домогательствах к сотрудникам его офиса. Ассамблея государств-участников Римского статута ранее информировала о поступивших жалобах на его поведение, однако детали обвинений не раскрывались.

В конце сентября МУС предъявил Дутерте обвинения по трем пунктам в преступлениях против человечности. Экс-президент был задержан в Нидерландах и помещен в следственный изолятор в Гааге, где ожидает слушаний по утверждению обвинений.

Администрация Дональда Трампа ввела санкции против прокурора Международного уголовного суда Карима Хана.

Бывший президент Филиппин Родриго Дутерте обвиняется в массовых убийствах, совершенных на Филиппинах с ноября 2011 года по март 2019 года.

Международный уголовный суд арестовал Дутерте по этим обвинениям.

Суд также отклонил ходатайство об освобождении бывшего президента.

Несмотря на арест, Дутерте одержал победу на выборах мэра на Филиппинах.

