Появление искусственного интеллекта как нового, потенциально очень мощного ресурса неизбежно повлечет и просто рост конкуренции между людьми, и, вероятно, изменение ее качества. Возможны разные варианты, причем некоторые могут оказаться очень драматическими.12 комментариев
МУС взял под стражу экс-президента Филиппин Дутерте
Международный уголовный суд (МУС) в Гааге арестовал бывшего президента Филиппин Родриго Дутерте, обвиняемого в преступлениях против человечности.
«Сегодня, 12 марта 2025 года, господин Родриго Роа Дутерте, родившийся 28 марта 1945 года, был взят под стражу МУС», – говорится в заявлении суда, передает РИА «Новости».
Как напомнили в суде, Дутерте был задержан властями Филиппин в соответствии с ордером на арест МУС по обвинению в преступлениях против человечности. Бывший президент обвиняется в убийствах, предположительно совершенных на Филиппинах в период с 1 ноября 2011 года по 16 марта 2019 года.
Напомним, в среду борт с бывшим филиппинским президентом Родриго Дутерте, в отношении которого выдан ордер Международного уголовного суда, совершил посадку в Нидерландах.