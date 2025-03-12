Появление искусственного интеллекта как нового, потенциально очень мощного ресурса неизбежно повлечет и просто рост конкуренции между людьми, и, вероятно, изменение ее качества. Возможны разные варианты, причем некоторые могут оказаться очень драматическими.8 комментариев
Самолет с экс-президентом Филиппин Дутерте приземлился в Нидерландах
Борт с бывшим филиппинским президентом Родриго Дутерте, в отношении которого выдан ордер Международного уголовного суда (МУС), совершил посадку в Нидерландах, сообщили в МУС.
Самолет приземлился в Нидерландах, заявили в МУС, передает ТАСС. Местные телеканалы отмечают, что экс-президента планируется доставить в тюремный комплекс в Гааге, там его поместят под стражу.
Бывший президент Филиппин Родриго Дутерте, который возглавлял страну с 2016 по 2022 год, находится под следствием по делу о кампании по борьбе с наркотиками. Согласно официальным данным, с момента его прихода к власти в стране были убиты более шести тысяч человек, связанных с наркоторговлей. МУС выдал ордер на его арест.
Ранее его дочь и вице-президент Филиппин Сара Дутерте заявила, что наняла киллера для убийства президента Филиппин Фердинанда Маркоса – младшего и его семьи в случае ее гибели. После этого ее подвергли импичменту.