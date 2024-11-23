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Вице-президент Филиппин рассказала, что будет после ее убийства
GMA: Сара Дутерте пригрозила убийством президента Филиппин в случае ее гибели
Вице-президент Филиппин Сара Дутерте наняла киллера для убийства президента Фердинанда Маркоса-младшего и его жены в случае ее гибели, заявил филиппинский телеканал GMA.
Сара Дутерте заявила о найме киллера для убийства президента Фердинанда Маркоса-младшего и его жены, если сама будет убита. Это заявление последовало после ареста главы ее аппарата Зулейки Лопес по обвинению в неправомерном использовании бюджета, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал GMA.
В управлении по связям с общественностью офиса президента Филиппин подчеркнули, что угроза жизни президента воспринимается серьезно, особенно в свете публичных заявлений Дутерте.
«Исполнительный секретарь сообщил об активной угрозе службе безопасности президента для немедленного принятия надлежащих мер», – отметили в пресс-службе главы Филиппин.
Служба безопасности президента усилила меры безопасности и работает в тесной координации с правоохранительными органами для предотвращения возможных угроз.
Национальная полиция Филиппин начала расследование инцидента, подчеркнув национальную важность обеспечения безопасности президента.
Ранее вице-президент Филиппин Сара Дутерте является дочерью бывшего президента Родриго Дутерте, который возглавлял страну с 2016 по 2022 год и сейчас находится под следствием по делу о кампании по борьбе с наркотиками. Действующий президент Фердинанд Маркос-младший является сыном бывшего лидера Фердинанда Маркоса-старшего.