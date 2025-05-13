Арестованный по ордеру МУС Дутерте победил на выборах мэра на Филиппинах

Tекст: Дарья Григоренко

Он набрал 659,5 тыс. голосов и значительно опередил своего основного соперника Карло Ногралеса, который получил 80,4 тыс., передает ТАСС.

Себастьян Дутерте, сын экс-президента, уверенно выиграл выборы на пост вице-мэра, набрав 648,3 тыс. голосов. Ввиду отсутствия Родриго Дутерте обязанности мэра будет временно исполнять Себастьян Дутерте.

Полиция Филиппин задержала Дутерте 11 марта на основании ордера МУС по обвинениям в преступлениях против человечности. Его арест произошел после прилета в Манилу из Гонконга, после чего он был этапирован в Гаагу.

Вице-президент Сара Дутерте-Карпио подвергла резкой критике арест, назвав его «вопиющим оскорблением суверенитета и каждого филиппинца, который верит в независимость страны».

Напомним, бывший президент обвиняется в массовых убийствах, предположительно, совершенных на Филиппинах в период с 1 ноября 2011 года по 16 марта 2019 года. Ранее МУС арестовал Дутерте.

В марте Дутерте посадили в тюремный комплекс в Гааге.