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Арестованный по ордеру МУС Дутерте победил на выборах мэра на Филиппинах
Бывший президент Филиппин Родриго Дутерте, находящийся в Гааге по ордеру Международного уголовного суда, одержал победу на выборах мэра города Давао.
Он набрал 659,5 тыс. голосов и значительно опередил своего основного соперника Карло Ногралеса, который получил 80,4 тыс., передает ТАСС.
Себастьян Дутерте, сын экс-президента, уверенно выиграл выборы на пост вице-мэра, набрав 648,3 тыс. голосов. Ввиду отсутствия Родриго Дутерте обязанности мэра будет временно исполнять Себастьян Дутерте.
Полиция Филиппин задержала Дутерте 11 марта на основании ордера МУС по обвинениям в преступлениях против человечности. Его арест произошел после прилета в Манилу из Гонконга, после чего он был этапирован в Гаагу.
Вице-президент Сара Дутерте-Карпио подвергла резкой критике арест, назвав его «вопиющим оскорблением суверенитета и каждого филиппинца, который верит в независимость страны».
Напомним, бывший президент обвиняется в массовых убийствах, предположительно, совершенных на Филиппинах в период с 1 ноября 2011 года по 16 марта 2019 года. Ранее МУС арестовал Дутерте.
В марте Дутерте посадили в тюремный комплекс в Гааге.