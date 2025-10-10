На слово «шариат» в российском светском обществе в принципе возникает стойка. Но тут вдруг выясняется, что это касается не только особо религиозной прослойки, а буквально каждого из нас. Потому что курьерам, которые – какое совпадение! – по большей части являются выходцами из мусульманских стран, нельзя «перевозить алкоголь, свинину и азартные игры».16 комментариев
МУС отказал Дутерте во временном освобождении из-за риска побега
Международный уголовный суд отказал в освобождении бывшему президенту Филиппин Родриго Дутерте, сославшись на риск его побега.
Международный уголовный суд (МУС) отклонил ходатайство об освобождении бывшего президента Филиппин Родриго Дутерте, сообщает ТАСС. Согласно решению суда, Дутерте останется под стражей из-за опасений по поводу возможного побега.
«Суд полагает, что в силу риска побега Дутерте его содержание под стражей необходимо для обеспечения его присутствия на судебных разбирательствах», – говорится в документе МУС. Кроме того, инстанция отклонила аргументы защиты о плохом состоянии здоровья экс-президента, отметив, что экспертиза не обнаружила оснований для снижения риска побега по этой причине.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Международный уголовный суд взял под стражу экс-президента Филиппин Родриго Дутерте. Самолет с Дутерте приземлился в Нидерландах. Дутерте одержал победу на выборах мэра в одной из филиппинских провинций.