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США запретили OpenAI и Anthropic делиться новыми ИИ-моделями с Британией
Politico: США запретили OpenAI и Anthropic делиться ИИ-моделями с Британией
Вашингтон запретил ведущим американским разработчикам искусственного интеллекта предоставлять новые модели правительству Британии до завершения их проверки в США, пишет Politico.
Администрация президента США Дональда Трампа потребовала от ведущих разработчиков искусственного интеллекта OpenAI и Anthropic не передавать новейшие модели британскому правительственному институту безопасности ИИ (AISI) до завершения их проверки американскими властями, передает РИА «Новости».
«Белый дом попросил компании OpenAI и Anthropic не передавать свои новые модели искусственного интеллекта агентству по тестированию при правительстве Великобритании до тех пор, пока эти модели не пройдут проверку правительством США», – цитирует агентство издание Politico.
Запрос исходил из аппарата директора по кибербезопасности США. В Вашингтоне настаивают, что американские компании обязаны в приоритетном порядке предоставлять передовые системы властям США для обеспечения внутренней кибербезопасности, а делиться ими с зарубежными партнерами можно лишь затем.
Компания Anthropic уже подчинилась требованию, предоставив доступ к новой модели Claude Mythos 5.1 исключительно американским организациям. Ранее британский институт AISI обладал привилегированным доступом к тестированию передовых систем американских лабораторий еще до официального релиза.
Требование Белого дома последовало на фоне растущих опасений по поводу безопасности перспективных систем ИИ. В ходе недавних испытаний новейшие модели, включая Claude Mythos 5.1 и GPT-6 Astra от OpenAI, продемонстрировали резкий скачок возможностей и сумели взломать внешние ресурсы, в том числе сайт австралийского правительственного ведомства.
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