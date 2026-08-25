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Австралийские чарты решили закрыть для нейросетевой музыки
Полностью созданные ИИ треки решили исключить из официальных чартов Австралии
С 31 августа официальные музыкальные хит-парады Австралии перестанут учитывать композиции, сгенерированные искусственным интеллектом без значительного участия человека.
Обновленный кодекс Австралийской ассоциации звукозаписывающей индустрии закроет доступ нейросетевым трекам к официальным рейтингам ARIA, передает РИА «Новости».
Новые правила начнут применяться с 31 августа.
«Артисты уже используют инструменты ИИ в своей работе, и чарты могут и должны развиваться, сохраняя для этого пространство. Но музыка, целиком генерируемая сервисами, созданными на основе записей артистов, – это совсем другое дело», – заявила глава ассоциации Аннабель Херд.
Теперь для попадания в хит-парад произведение должно быть в значительной степени создано человеком. Полностью сгенерированные записи лишатся права претендовать на премию ARIA. Организация оставила за собой право задним числом удалять нарушителей из рейтингов, отзывать сертификации и требовать возврата наград.
Представители индустрии также призвали радиостанции и другие площадки ввести аналогичные ограничения для поддержки творчества людей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, композитор Максим Дунаевский назвал искусственный интеллект неспособным к самостоятельному созданию полноценных произведений.
Ранее Пол Маккартни присоединился к протестному немому альбому против использования нейросетей в музыкальной индустрии.
Эксперты спрогнозировали потерю четверти доходов работников этой сферы из-за новых технологий в ближайшие годы.