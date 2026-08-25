Австралийские чарты решили закрыть для нейросетевой музыки

Полностью созданные ИИ треки решили исключить из официальных чартов Австралии

Tекст: Мария Иванова

Обновленный кодекс Австралийской ассоциации звукозаписывающей индустрии закроет доступ нейросетевым трекам к официальным рейтингам ARIA, передает РИА «Новости».

Новые правила начнут применяться с 31 августа.

«Артисты уже используют инструменты ИИ в своей работе, и чарты могут и должны развиваться, сохраняя для этого пространство. Но музыка, целиком генерируемая сервисами, созданными на основе записей артистов, – это совсем другое дело», – заявила глава ассоциации Аннабель Херд.

Теперь для попадания в хит-парад произведение должно быть в значительной степени создано человеком. Полностью сгенерированные записи лишатся права претендовать на премию ARIA. Организация оставила за собой право задним числом удалять нарушителей из рейтингов, отзывать сертификации и требовать возврата наград.

Представители индустрии также призвали радиостанции и другие площадки ввести аналогичные ограничения для поддержки творчества людей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, композитор Максим Дунаевский назвал искусственный интеллект неспособным к самостоятельному созданию полноценных произведений.

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