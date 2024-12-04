The Guardian: Музыканты потеряют четверть доходов из-за ИИ в ближайшие годы

Исследование предсказало потерю четверти доходов музыкантами из-за ИИ через четыре года

Tекст: Мария Иванова

Работники музыкальной индустрии могут потерять почти четверть своего дохода из-за искусственного интеллекта в течение следующих четырех лет, сообщает The Guardian. Это стало известно из первого глобального экономического исследования, изучающего влияние новых технологий на человеческое творчество.

Помимо музыкальной индустрии, сотрудники аудиовизуального сектора также могут столкнуться с сокращением доходов более чем на 20% из-за роста рынка генеративного ИИ с 3 млрд евро в год до прогнозируемых 64 млрд евро к 2028 году.

Исследование, представленное Международной конфедерацией обществ авторов и композиторов (CISAC), подчеркивает, что бум ИИ обогатит крупные технологические компании, однако права и доходы творцов будут значительно сокращены без вмешательства законодателей. Президент CISAC, бывший участник группы ABBA, Бьорн Ульвеус, отметил, что правительства Австралии и Новой Зеландии уже проявляют инициативу в формировании политики, которая защитит создателей в условиях распространения генеративного ИИ.

Ульвеус заявил, что австралийский сенатский комитет по ИИ предложил обнадеживающий и многообещающий доклад. Он отметил, что, устанавливая высокие стандарты политики в области ИИ, Австралия и Новая Зеландия могут обеспечить, чтобы ИИ служил инструментом для развития человеческого творчества, а не его замены.

Между тем, комитет в Канберре рекомендовал внедрение отдельного законодательства по ИИ и усиление защиты для работников творческой сферы.

Дин Ормстон, гендиректор австралийской организации по управлению музыкальными правами Apra Amcos, заявил, что глобальный отчет подчеркивает необходимость действий со стороны мировых правительств для защиты прав и доходов творцов. Он подчеркнул, что необходимо обеспечить сильную защиту, особенно для коренных культурных и интеллектуальных ценностей, чтобы платформы ИИ уважали протоколы и способствовали развитию, а не эксплуатации культур коренных народов.

Отчет предупреждает, что при нынешней регуляторной базе создатели рискуют потерять доходы как из-за несанкционированного использования их работ моделями генеративного ИИ, так и из-за уменьшения рабочих возможностей. Прогнозируется, что к 2028 году генеративный ИИ будет составлять около 20% доходов традиционных музыкальных стриминговых платформ и около 60 процентов доходов музыкальных библиотек.

Как писала газета ВЗГЛЯД, у американских компаний Google, OpenAI и Anthropic начались проблемы с созданием новых моделей ИИ из-за нехватки качественных данных.

Между тем искусственный интеллект Gemini от компании Google предложил пользователю умереть в процессе общения через чат-бот и назвал его «обузой для общества».

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