Владелец TikTok потребовал от стажера один млн долларов за саботаж ИИ проекта

ByteDance, компания-владелец TikTok, потребовала от стажера 1,1 млн долларов за саботаж проекта ИИ

Tекст: Евгения Караваева

Китайская компания ByteDance, владеющая TikTok и Douyin, подала в суд на стажера, обвиняя его в умышленном саботаже учебного проекта по искусственному интеллекту, сообщает РИА Новости. В иске компания требует от студента извинений и 8 млн юаней (около 1,1 млн долларов) в качестве компенсации.

Как пишет South China Morning Post, в китайских соцсетях появились слухи о том, что действия стажера нанесли значительный ущерб большой языковой модели (LLM) компании. ByteDance уточнила, что стажер был уволен в августе за «злонамеренное вмешательство» в тренировочное задание.

Согласно внутреннему дисциплинарному уведомлению ByteDance, стажер по фамилии Тянь подделал код, что нарушило процесс обучения ИИ модели. Это было вызвано его недовольством распределением ресурсов в команде. ByteDance опровергла слухи о том, что сбой затронул более 8 тыс. графических процессоров и привел к убыткам в десятки миллионов долларов.

Сообщение о действиях стажера направлено в две организации по профессиональной этике в Китае и его университет, однако студент отказался признать вину, что вынудило компанию обратиться в районный суд Пекина.

Как ранее писала Guardian, социальная сеть TikTok намерена запретить использование так называемых «бьюти-фильтров» для пользователей младше 18 лет. Это связано с опасениями по поводу влияния технологий, направленных на улучшение внешности, на психическое здоровье подростков.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в США прокуроры ряда штатов начали подавать иски против самого TikTok, обвиняя платформу в негативном влиянии на психическое здоровье детей.