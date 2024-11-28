В США преимущественно не воспринимают Китай как СССР 2.0. Враждебность к Китаю носит более экономический характер – Пекин обвиняют в подрыве американского экономического могущества, уничтожении рабочих мест и якобы имеющем место манипулировании валютным курсом.3 комментария
Владелец TikTok потребовал от стажера один млн долларов за саботаж ИИ проекта
ByteDance, компания-владелец TikTok, потребовала от стажера 1,1 млн долларов за саботаж проекта ИИ
Компания ByteDance обвинила стажера в саботаже учебного проекта по искусственному интеллекту (ИИ), потребовав публичных извинений и компенсации в 8 млн юаней.
Китайская компания ByteDance, владеющая TikTok и Douyin, подала в суд на стажера, обвиняя его в умышленном саботаже учебного проекта по искусственному интеллекту, сообщает РИА Новости. В иске компания требует от студента извинений и 8 млн юаней (около 1,1 млн долларов) в качестве компенсации.
Как пишет South China Morning Post, в китайских соцсетях появились слухи о том, что действия стажера нанесли значительный ущерб большой языковой модели (LLM) компании. ByteDance уточнила, что стажер был уволен в августе за «злонамеренное вмешательство» в тренировочное задание.
Согласно внутреннему дисциплинарному уведомлению ByteDance, стажер по фамилии Тянь подделал код, что нарушило процесс обучения ИИ модели. Это было вызвано его недовольством распределением ресурсов в команде. ByteDance опровергла слухи о том, что сбой затронул более 8 тыс. графических процессоров и привел к убыткам в десятки миллионов долларов.
Сообщение о действиях стажера направлено в две организации по профессиональной этике в Китае и его университет, однако студент отказался признать вину, что вынудило компанию обратиться в районный суд Пекина.
Как ранее писала Guardian, социальная сеть TikTok намерена запретить использование так называемых «бьюти-фильтров» для пользователей младше 18 лет. Это связано с опасениями по поводу влияния технологий, направленных на улучшение внешности, на психическое здоровье подростков.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в США прокуроры ряда штатов начали подавать иски против самого TikTok, обвиняя платформу в негативном влиянии на психическое здоровье детей.