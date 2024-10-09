Генпрокуроры США подали иски против TikTok за вред детской психике

Четырнадцать генпрокуроров США обвинили TikTok в вреде детской психике и сборе данных

Tекст: Денис Тельманов

Четырнадцать генеральных прокуроров США подали иски против социальной сети TikTok, обвиняя ее в нанесении вреда психическому здоровью детей. По информации телеканала NBC News, генеральные прокуроры, в том числе из Нью-Йорка и Калифорнии, утверждают, что TikTok нарушает законы штатов и вводит пользователей в заблуждение относительно безопасности своих сервисов для детей.



В исках, поданных в столице США и ряде штатов, говорится о «вызывающем зависимость» контенте и «опасных челленджах», которые представляют угрозу для молодежи.

Генеральный прокурор Техаса Кен Пакстон ранее также подал иск против TikTok за нарушение закона о защите персональных данных несовершеннолетних.

Представитель TikTok заявил, что обвинения в адрес компании не соответствуют действительности и вводят в заблуждение. Компания неоднократно выражала несогласие с подобными утверждениями, подчеркивая, что ее сервис безопасен для пользователей.

TikTok, принадлежащий китайской компании ByteDance и запущенный в 2018 году, регулярно подвергается критике со стороны властей США, которые опасаются возможной передачи данных пользователей китайскому правительству. Компания отрицает данные обвинения.

Ранее кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что в случае его победы на выборах власти страны «ничего не сделают» с соцсетью TikTok, которой сейчас в США грозит запрет.