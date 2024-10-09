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Генпрокуроры США подали иски против TikTok за вред детской психике
Четырнадцать генпрокуроров США обвинили TikTok в вреде детской психике и сборе данных
Четырнадцать генеральных прокуроров США подали судебные иски против TikTok, обвиняя платформу в негативном влиянии на психическое здоровье детей и незаконном сборе данных, что может угрожать их безопасности.
Четырнадцать генеральных прокуроров США подали иски против социальной сети TikTok, обвиняя ее в нанесении вреда психическому здоровью детей. По информации телеканала NBC News, генеральные прокуроры, в том числе из Нью-Йорка и Калифорнии, утверждают, что TikTok нарушает законы штатов и вводит пользователей в заблуждение относительно безопасности своих сервисов для детей.
В исках, поданных в столице США и ряде штатов, говорится о «вызывающем зависимость» контенте и «опасных челленджах», которые представляют угрозу для молодежи.
Генеральный прокурор Техаса Кен Пакстон ранее также подал иск против TikTok за нарушение закона о защите персональных данных несовершеннолетних.
Представитель TikTok заявил, что обвинения в адрес компании не соответствуют действительности и вводят в заблуждение. Компания неоднократно выражала несогласие с подобными утверждениями, подчеркивая, что ее сервис безопасен для пользователей.
TikTok, принадлежащий китайской компании ByteDance и запущенный в 2018 году, регулярно подвергается критике со стороны властей США, которые опасаются возможной передачи данных пользователей китайскому правительству. Компания отрицает данные обвинения.
Ранее кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что в случае его победы на выборах власти страны «ничего не сделают» с соцсетью TikTok, которой сейчас в США грозит запрет.