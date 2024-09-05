Люди, раздающие медицинские советы, не имея на это ни права, ни компетенции – увы, реальность. Это часть более общей проблемы, стоящей перед всем миром – по крайней мере, миром, подключенным к глобальной Сети.21 комментарий
Трамп пообещал избирателям в США «спасти» TikTok
Трамп пообещал «спасти TikTok в Америке» в случае победы на президентских выборах в США
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что в случае его победы на выборах власти страны «ничего не сделают» с соцсетью TikTok, которой сейчас в США грозит запрет.
Трамп в соцсети Truth Social обратился «ко всем тем, кто хочет спасти TikTok в Америке». «Голосуйте за Трампа. Я стал большой звездой в TikTok», – приводит его слова ТАСС.
Он заверил, что в случае победы его администрация «ничего не сделает с TikTok», демократы же «намерены закрыть эту платформу». «Если вы любите TikTok, то голосуйте за Трампа, – заявил он. – Если же вам безразличен TikTok, а также безопасность и процветание, то вы можете голосовать за марксистов, которые разрушат нашу страну».
В июне Трамп зарегистрировался в TikTok и менее чем за сутки набрал свыше 1 млн подписчиков. Сейчас их число приблизилось к 11 млн человек. США пытаются заставить ByteDance продать TikTok. Китайское посольство в Вашингтоне заявило, что подписанный президентом США Джо Байденом закон, предусматривающий запрет соцсети TikTok на территории страны, подобен грабежу.
Министерство юстиции США подало судебный иск против TikTok, обвинив соцсеть в незаконном сборе личных данных пользователей в возрасте до 13 лет без разрешения их родителей.