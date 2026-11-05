По логике противников от России давно должно было ничего не остаться. А она по-прежнему стоит, раз за разом возрождаясь из самых страшных катастроф. И нет другого ответа на вопрос, как России это удается – кроме простого: благодаря единству народа.5 комментариев
Верховный суд получил жалобу на приговор блогеру Блиновской
Верховный суд получил жалобу финуправляющего на приговор Блиновской
В Верховный суд России поступила жалоба на обвинительный приговор блогеру Елене Блиновской, осужденной за уклонение от налогов и отмывание денег.
«Обжалуется судебный акт 1-й инстанции от 3 марта 2025 года», – следует из материалов суда в распоряжении ТАСС.
Заявителем выступила финансовый управляющий осужденной Мария Ознобихина. Она не согласилась с конфискацией и обращением в доход государства имущества, принадлежащего семье Блиновской.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе защита Блиновской обратилась в Верховный суд России с жалобой на отказ в отсрочке тюремного наказания. Суд отменил взыскание 60 млн рублей с покупателя квартиры родителей Блиновской. Суд выдал 10 исполнительных листов о конфискации имущества Блиновской.