Суд отменил взыскание 60 млн рублей с покупателя квартиры родителей Блиновской

Tекст: Алексей Дегтярёв

Апелляционная инстанция удовлетворила жалобы отца и матери блогера, а также покупателя недвижимости, передает РИА «Новости».

Определение арбитражного суда Москвы, вынесенное в апреле, было оспорено. Тогда первая инстанция согласилась с финансовым управляющим Марией Ознобихиной, которая требовала признать незаконными договоры покупки квартиры родителями Блиновской в 2018 году и ее продажи в 2024 году за 90 млн рублей.

Суд установил, что реальным собственником жилья была сама создательница марафонов, которая погасила кредит за эту недвижимость. При этом рыночная стоимость объекта на момент сделки составляла 150 млн рублей. Вырученные от продажи средства пошли на погашение налоговой задолженности блогера.

Ранее суд решил не изымать квартиру у покупателя из-за проживающих там несовершеннолетних детей, но обязал его выплатить разницу в 60 млн рублей между фактической и рыночной ценой. Мотивы отмены этого решения станут известны после публикации постановления апелляции.

На прошлой неделе суд выдал 10 исполнительных листов о конфискации имущества Блиновской.

В апреле арбитраж взыскал почти 45 млн рублей с бывшего топ-менеджера блогера.

В марте в дело о банкротстве создательницы марафонов добавили требования на 43 млн рублей.