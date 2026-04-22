Tекст: Мария Иванова

Генеральная прокуратура штата Флорида открыла дело против компании OpenAI и ее продукта ChatGPT, передает РИА «Новости».

Поводом послужила информация о том, что преступник, убивший двоих и ранивший пятерых человек в университете в прошлом году, консультировался с чат-ботом при подготовке нападения.

«Сегодня мы объявляем о том, что мы начинаем уголовное расследование в отношении компании OpenAI и ChatGPT», – заявил прокурор Джеймс Утмейер в ходе пресс-конференции, транслировавшейся телеканалом WTVT. Он отметил рост числа самоубийств и случаев причинения вреда детьми из-за использования нейросетей, а также упомянул применение платформы для создания детской порнографии.

По данным следствия, злоумышленник Феникс Икнер советовался с ботом о выборе оружия, боеприпасов и времени наибольшего скопления людей на территории вуза. Прокурор подчеркнул, что если бы советы давал живой человек, ему бы предъявили обвинения в соучастии в убийстве.

Представитель OpenAI Кейт Уотерс заявила, что ChatGPT не несет ответственности за преступление, но компания сотрудничает со следствием. Прокуратура уже запросила информацию о внутренних правилах компании при выявлении угроз от пользователей. Разработчики настаивают, что бот лишь агрегирует данные из открытого доступа и не поощряет опасные действия.

