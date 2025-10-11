Обладатели прав на патриотические песни подали в суд на Митю Фомина

Лейблы потребовали компенсации за исполнение Митей Фоминым патриотических песен

Tекст: Вера Басилая

Компании, владеющие правами на музыкальные произведения «Моя Москва» и «Темная ночь», подали иск к певцу Мите Фомину. Поводом стал его выход на сцену с этими композициями во время патриотического концерта, сообщает «360».

По словам представителя Фомина, юриста Валерии Рытвиной, правообладатели вначале требовали «огромных компенсаций», однако Фомин был готов пойти на компромисс, предложив снизить сумму до 400 тыс. рублей. Несмотря на это, лейблы не согласились уступить.

Юрист артиста отметила, что из-за «жадности» истцов защита намерена отстаивать свою позицию в суде, и тогда истцы могут ничего не получить или существенно меньшие суммы.

Дела будут рассматриваться без вызова сторон, все аргументы стороны должны будут представить исключительно в письменной форме через сайт суда.

Ранее суды запретили лейблу «Джем» использовать песни Лады Дэнс.

Вокалист Сергей Жуков и музыкант Алексей Потехин подали иск в Верховный суд с требованием признать недействительными договоры о передаче исключительных прав на фонограммы группы «Руки вверх».

Роспатент отказал Shaman в регистрации товарного знака «Я русский» для алкоголя.