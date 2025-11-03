МИД Италии вызвал посла России в Риме

Эксперт объяснил патовость ситуации для ВСУ в Красноармейске

Эксперт Кнутов: Стягивание резервов ВСУ к Красноармейску позволит России расширить буферную зону

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«В Красноармейске идут тяжелые бои, в ходе которых происходит продвижение российских сил. Хорошая новость заключается в том, что мы закрепились в жилой застройке микрорайона Пригородный и уничтожаем окруженные формирования ВСУ в районах железнодорожного вокзала. Это одни из ключевых точек, овладение которыми дает свободу маневра и дальнейшего окружения противника», – отметил военный эксперт Юрий Кнутов.

«Важен наш контроль над высотными зданиями, которые можно использовать как опорные пункты. Нелегко будет вести бои среди одноэтажной постройки с бетонным фундаментом, есть опасность, что ВСУ будут создавать там своеобразные укреппункты», – детализировал собеседник.

«Впрочем, исходя из ситуации в городе, вероятно, противник возьмется решать другие задачи. Основная часть группировки будет держаться в надежде прорыва подкрепления извне и разблокирования украинских войск. Другие попытаются сбежать сами мелкими группами. У некоторых бойцов это может получиться, если попытки будут предприняты одновременно на разных направлениях и параллельно с атакой ВСУ извне», – продолжил спикер.

«При этом наши военные, конечно, заметят сосредоточение большой массы войск у города и начнут интенсивно работать по ним. Также у российских сил есть возможность дистанционного минирования троп и дорог, что существенно усложнит задачу продвижения противника. Думаю, такая ситуация вынудит сдаться определенную часть украинской группировки», – пояснил аналитик.

«Как пишут украинские СМИ, на днях главком ВСУ Александр Сырский дал обещание «деблокировать» Красноармейск, для чего командование стягивает туда резервы с Харьковского, Сумского и Запорожского направлений. И здесь я не вижу хороших вариантов для Киева. Мы можем нанести авиаудары по подходящим войскам и свести к минимуму их будущую помощь. Также у России появляется возможность собрать силы и расширить буферную зону на трех вышеназванных направлениях», – указал он.

«Все это понимают в Киеве и уже сейчас устами «придворных экспертов» начинают забрасывать в медиа пространство тезисы о якобы не принципиальной важности Красноармейска. Хотя на самом деле его освобождение открывает нам дорогу на Павлоград – с одной стороны. С другой, это дает возможность движения на Запорожье практически с тыла, там, где почти нет капитальных укреплений», – резюмировал Кнутов.

Ранее Минобороны сообщило в Telegram-канале, что штурмовые группы второй армии в Красноармейске зашли и закрепились в жилой застройке микрорайона Пригородный. «Продолжается уничтожение окруженных формирований ВСУ в районах железнодорожного вокзала и промзоны за железной дорогой, а также зачистка от украинских боевиков населенных пунктов Гнатовка и Рог», – говорится в сообщении.

Также российские силы отразили десять атак ВСУ в северном и северо-западном направлениях от Красноармейска, которые украинские подразделения предпринимали с целью выхода из окружения.

«Пресечены четыре попытки деблокирования окруженной группировки ВСУ силами иностранных наемников из так называемого «Интернационального легиона теробороны Украины», а также 32-й механизированной бригады ВСУ из района н.п. Гришино. Противник потерял более 50 боевиков», – указывается в сообщении.

Кроме того, подразделения 5-й мотострелковой бригады 51-й армии освободили 24 здания в северной, восточной и юго-восточной частях н.п. Димитров в 3 км от Красноармейска, продолжая расширение зоны контроля и сжатие кольца группировки ВСУ с востока.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как украинские пропагандисты убеждают мир, что Украина не проигрывает, и объясняла почему гарнизоны Купянска и Красноармейска не станут деблокировать – их «задача» как можно дольше сопротивляться нашим войскам, задерживая их продвижение, а затем погибнуть.