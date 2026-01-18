  • Новость часаСамолет Сочи – Кемерово совершил экстренную посадку в Барнауле
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Афганистан рискует стать очагом большой региональной войны

    Трудно себе представить, что Пакистан, рискующий потерять всё, и Китай, рискующий потерять многое, просто будут ждать у моря погоды, а не сделают ставку на свержение власти в Афганистане. А если к этой увлекательной игре присоединится Индия?

    8 комментариев
    Ольга Андреева Ольга Андреева Интеллигенция страдает наследственным анархизмом

    Мы имеем в анамнезе опыт страны, где несколько поколений русских интеллигентов были воспитаны в одном-единственном убеждении – государство всегда неправо. А ведь только государство, а вовсе не «прогрессивная общественность» несет реальную ответственность за благополучие страны.

    57 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Стоит ли радоваться «отмене» международного права

    «Не в силе Бог, а в правде». Европе и Америке этот принцип неведом, а у нас он известен каждому. Выхватывать куски, рыскать по миру, ища, где что плохо лежит – это совсем не по-нашему. Россия может утвердить себя только как полюс правды, искренности, человечности. Именно этого не хватает сегодня многим народам, всё острее ощущающим себя дичью.

    17 комментариев
    18 января 2026, 10:10 • В мире

    Франция примерила на себя действие «Орешника»

    Франция примерила на себя действие «Орешника»
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Валерия Вербинина

    Французские власти настолько впечатлены действием российского ракетного комплекса «Орешник», что хотели бы создать нечто аналогичное. В Париже, с одной стороны, явно напуганы этим оружием, с другой, сами хотят, чтобы «нас боялись». Однако внезапно выяснилось, что помехой к созданию собственного «Орешника» являются особенности французского образования – а французская оппозиция и вовсе выступает за выход страны из НАТО.

    Удар, нанесенный Россией по Украине в ночь на 9 января ракетным комплексом «Орешник», с того самого времени не прекращает обсуждаться на Западе. Особенно во Франции. Там демонстрацию военных возможностей России восприняли на свой счет.

    «Своей ракетой «Орешник» Путин наносит удар по Украине и бросает вызов Европе», – заголовок материала в «Фигаро» предельно четко обозначил главную проблему для европейцев. «Монд» написал о том, что удар «Орешником» является «предупреждением для Запада»: «этот удар прежде всего является для России средством оказать стратегическое давление».

    «Россия решила нанести удар по… инфраструктуре недалеко от польской границы с помощью одной из своих самых современных ракет «Орешник», способной нести несколько атомных бомб. Выбор относительно скромной цели для такого оружия может показаться неожиданным, но это многое говорит о готовности Кремля сделать определенные предупреждения», – вторит коллегам France24.

    Особенно неприятны западным военным экспертам характеристики данного вида оружия. Как заметил Эрик Стейнман, эксперт по вопросам военной безопасности из Нидерландского Института международных отношений, ракету такого типа «очень трудно перехватить». Мэтью Пауэлл из Портсмутского университета, эксперт в области воздушной войны, более обеспокоен тем, что у «Орешника» есть «несколько боеголовок, что позволяет поражать несколько целей одновременно, и это представляет еще более сложную задачу для самых современных систем обороны».

    Густав Грессель, военный аналитик Австрийской национальной академии обороны, заявил, что удар «Орешником» следует расценивать как «попытку России запугать Запад». Уже упомянутый выше Пауэлл считает, что был выбран конкретный способ «напомнить, что у русских есть возможность с помощью «Орешника»… поразить любую точку Европы».

    Даже французские региональные СМИ, которые привыкли больше писать о местных новостях, после атаки стали задаваться вопросом, «действительно ли «Орешник» может достичь Франции за 20 минут, и его не смогут перехватить». Эксперт Этьен Маркюз из Фонда стратегических исследований признал:

    «На практике у нас очень мало средств для перехвата такой ракеты».

    Бывший военный летчик Ксавье Тительман, выступающий в французских СМИ в качестве эксперта по оборонным вопросам, высказался в том духе, что перехватить «Орешник» «очень сложно, но не невозможно», и предположил, что израильская система Arrow 3 и американская SM-3 теоретически могли бы перехватывать ракеты данного типа. Однако, как напомнил Этьен Маркюз,перехватчиков подобного типа нет не только на Украине – их нет и в Европе: только у Германии с недавних пор есть Arrow 3.

    И хотя некоторые, чтобы успокоить обывателей, пытались внушить, что «Орешник» «является скорее психологическим оружием», французские власти восприняли его применение крайне серьезно. Уже через несколько дней президент Франции Эммануэль Макрон прибыл на военную базу в Истр-Ле-Тюбе и произнес очередную многословную речь, стараясь поворачиваться к камерам одной стороной лица.

    Дело в том, что по неизвестным причинам правый глаз президента Франции был красен от внутреннего кровоизлияния. Язвительные комментаторы в интернете предположили, что Макрон мог в очередной раз пострадать от рукоприкладства своей супруги. Но, разумеется, сосуд в глазу мог лопнуть от естественных причин.

    Однако недомогание не помешало французскому лидеру выступить с весьма агрессивными заявлениями. «Чтобы оставаться свободным, надо, чтобы нас боялись. Чтобы нас боялись, мы должны быть сильными», - объявил Макрон. По его словам, для этого придется «приложить усилия, соответствующие нашим суровым временам».

    Говоря языком цифр, Макрон имеет в виду выделение дополнительных 36 млрд евро на французскую военную программу с 2026 по 2030 годы, поскольку Париж видит перспективу возможного «крупного столкновения через 3-4 года». Французские власти стараются избегать выражения «война с Россией», чтобы не нервировать избирателей.

    «Мы должны увеличить наши запасы боеприпасов всех типов и повысить количество и качество подготовки наших армий», – отметил французский президент. Среди прочего он упомянул проект системы раннего предупреждения Jewels, необходимость укрепления космического потенциала Франции, а также важность оружия, которое может наносить удары на большую глубину.

    «Запуск Россией ракеты средней дальности «Орешник» по Украине в нескольких километрах от границы с Европой… прозвучал как предупреждение», – не скрывает «Фигаро».

    «Мы находимся в пределах досягаемости этих ударов со стороны России»,

    – заявил Макрон, после чего добавил, что европейцам нужно заполучить оружие такого же типа.

    Тем не менее даже от французских СМИ не укрылось, что, обличая Россию как фактор дестабилизации, президент Франции предпочел обойти молчанием угрозы со стороны США. Как известно, Вашингтон всерьез нацелился на то, чтобы лишить Данию контроля над Гренландией и присоединить этот огромный остров, который неожиданно для всех оказался символом стратегической – и не только – важности.

    Меж тем оппозиционные силы в стране предлагают свои варианты решения накопившихся проблем. Вице-президент Национального собрания Клеманс Гетте, представляющая крайне левую партию «Непокоренная Франция», внесла в парламент предложение о выходе страны из НАТО. Стоит напомнить, что в свое время генерал де Голль добился выхода страны из военной организации НАТО. В соответствующем сообщении МИД Франции в марте 1966 года говорилось: «Правительство Франции считает, что эта структура (НАТО – прим. ВЗГЛЯД) больше не отвечает реальному положению дел». Сегодня Клеманс Гетте указывает, что альянс фактически возглавляют США, что делает всех остальных членов заложниками их сиюминутного курса, и указала на необходимость отмежеваться от непредсказуемых заокеанских партнеров: «США – не наши союзники».

    «Они используют ЕС в качестве вассального объединения»,

    отметила Гетте в интервью немецкой Berliner Zeitung, и указала на «сознательное решение США официально вернуться к неприкрытой имперской политике», которое расходится с европейскими принципами. Здесь не только угрозы аннексии Гренландии, но и «незаконное похищение президента Венесуэлы», угрозы в адрес других суверенных государств, санкции против европейских чиновников, которые настаивают на регулировании деятельности американских цифровых корпораций, а также «хищнические торговые соглашения», которые были навязаны Европейскому союзу. Также Гетте указала на то, что требование тратить 5% ВВП на оборону, выдвинутое на последнем саммите НАТО, по сути приносит выгоду американскому ВПК и осуществляется за счет европейской независимости.

    Как считает Клеманс Гетте, все это означает, что США «официально отказываются от международного права и механизмов коллективной безопасности», и поэтому следует «больше не рассматривать Соединенные Штаты как союзника». Как следствие, пребывание Франции в военном блоке, который контролируется державой, открыто выступающей вне рамок международного права, нежелательно.

    Членство в НАТО чревато тем, что может втянуть Францию в конфликты, которые противоречат ее интересам, принципам и международным обязательствам.

    Выход из НАТО позволит Франции «восстановить свою военную и дипломатическую независимость» и, как отмечает газета, впишется «в давнюю французскую традицию стратегической дистанции от США, которая восходит к временам Шарля де Голля», а имеющегося оружия у страны вполне хватит для защиты своей территории. Однако, чтобы вести политику в духе де Голля, надо хоть немного быть де Голлем, и при нынешней власти у инициативы Гетте и ее партии мало шансов.

    Каковы, в свою очередь, шансы на то, что Франция сама разработает оружие, аналогичное «Орешнику»? Для столь технологически развитой страны, как Франция, это не выглядит невозможным. Вопрос только расходах и сроках. Однако симптоматично, что глава фирмы Safran Оливье Андриес буквально на днях крайне резко высказался о последствиях, к которым привела реформа французского образования в 2019 году, назвав ее «бомбой замедленного действия».

    Если вкратце, математика была исключена из перечня обязательных школьных экзаменов, после чего ее изучение сильно просело. Оказалось, что это решение напрямую влияет на уровень научных специалистов, инженеров и т.д. А Safran – это не только производитель комплектующих для авиации, но и исполнитель целого ряда задач для военно-промышленного комплекса.

    И если глава предприятия, связанного с ВПК, требует более серьезного отношения к преподаванию научных дисциплин, значит, последствия уже сказались. И они оказались вовсе не такими благотворными, как предполагали французские чиновники, которые, скорее всего, хотели лишь сэкономить. А значит, возможности Франции создать собственный «Орешник» явно уменьшились.

