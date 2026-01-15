Захарова заявила о провале идей Совета Европы по наказанию России за «Орешник»

Tекст: Тимур Шайдуллин

Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала инициативы Совета Европы по отношению к России после удара «Орешником» по целям подо Львовом, передает РИА «Новости». Она отметила, что любые попытки «наказать» Россию или ввести против нее санкции обречены на неудачу и станут предметом насмешек.

Захарова заявила: «Попытки, как они там говорят, наказать Россию или что там с нами сделать еще… В угол поставить? Они обречены на провал, ну и на осмеяние, не могу от себя не добавить».

Дипломат добавила, что действия оппонентов из Страсбурга не повлияют на ситуацию, поскольку Россия приняла решение о выходе из Совета Европы и теперь не видит смысла комментировать подобные заявления с правовой точки зрения.

По словам Захаровой, Совет Европы полностью поддерживает «преступный киевский режим» и проявляет двойные стандарты в отношении конфликта на Украине.

Как писала газета ВЗГЛЯД, после применения российского комплекса «Орешник» генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что для Киева теперь важна не победа, а выживание.

А глава британского Минобороны Джон Хили рассказал, что во время визита в Киев едва не попал под удар «Орешника».

Ранее Захарова обвинила Евросоюз и Британию в формировании враждебного России «гомункула».