    Игорь Переверзев Игорь Переверзев Морского права больше нет

    Действия Трампа в первых числах 2026 года не намекают, а прямо-таки кричат, что он готов обрушить мировую экономику. Морская торговля сегодня – ее фундамент. Трамп готов этот фундамент подорвать.

    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Попытки США поменять режим в других странах почти всегда плохо заканчиваются

    Похищение президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жены кажется чем-то неслыханным, но на самом деле это возврат к старым и недобрым традициям американского интервенционизма.

    Борис Акимов Борис Акимов Живые елки против пластмассового мира

    Новогодняя живая елка на наших глазах превратилась в «ламповый» символ прошлого. Вместо этого зеленая повестка и псевдоответственность за экологию и прочая пропаганда навязывает нам пластмассовые симулякры праздника. И это только полбеды.

    16 января 2026, 07:05

    Politico: Британия отвергла идею восстановления диалога Европы с Россией

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Европейские страны столкнулись с дипломатическим расколом из-за разногласий о необходимости восстановления контактов с Россией для урегулирования ситуации на Украине.

    Европейские усилия по восстановлению прямого контакта с Россией встретили сопротивление со стороны Британии, передает РИА «Новости» со ссылкой на Politico.

    Лондон не согласился с предложениями Парижа и Рима о возобновлении переговоров с президентом России Владимиром Путиным в попытке прекратить конфликт на Украине.

    Глава британского МИД Иветт Купер, как отмечает издание, отвергла инициативу французов и итальянцев по обсуждению восстановления дипломатического диалога с Москвой.

    «Дипломатический центр тяжести лежит на Украине и ее ближайших сторонниках», – указала она.

    Купер считает необходимым усиливать давление на Москву посредством санкций и продолжать военную поддержку Киева. В Европе существуют опасения, что роль европейских стран в урегулировании украинского конфликта становится все менее значимой.

    Напомним, после того, как Россия применила комплекс «Орешник», генсек НАТО Марк Рютте сообщил, что для киевского режима теперь важна не победа, а выживание.

    Министр обороны Британии Джон Хили заявил, что во время визита в украинскую столицу едва не попал под удар «Орешника».

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила Евросоюз и Британию в формировании враждебного России «гомункула».

    15 января 2026, 19:47
    Взрыв и пожар произошли в центре Утрехта

    De Telegraaf: Взрыв и пожар произошли в центре Утрехта

    Взрыв и пожар произошли в центре Утрехта
    @ tk2/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В одном из центральных районов Утрехта после мощного взрыва, выбившего стекла в соседних зданиях, вспыхнул пожар, пострадал как минимум один человек, сообщает газета De Telegraaf.

    В центре нидерландского города Утрехт прогремел мощный взрыв, после чего вспыхнул пожар, передает «Российская газета». Инцидент произошел в районе Висшерштеег в самом центре города. По данным издания, взрыв был настолько сильным, что выбило окна в соседних зданиях и даже затряслись стены.

    Сразу после взрыва начался крупный пожар, к месту происшествия оперативно прибыли спасатели и спецслужбы. Район был оцеплен, чтобы обеспечить безопасность жителей и дать возможность экстренным службам работать.

    В полиции сообщили: «В настоящее время мы проводим расследование». Причины случившегося пока не установлены, но известно, что пострадал как минимум один человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате происшествия в центре профподготовки МВД в Сыктывкаре восемь человек были доставлены в медицинские учреждения. Следственный комитет возбудил уголовное дело после взрыва в административном здании МВД в Сыктывкаре. В здании центра профессиональной подготовки МВД в Сыктывкаре потушили пожар, на месте работали десятки спасателей и спецтехника.

    15 января 2026, 14:14
    Опубликовано фото выявленного ФСБ в посольстве Британии шпиона
    Опубликовано фото выявленного ФСБ в посольстве Британии шпиона
    @ ФСБ РФ/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Появилось фото сотрудника британских спецслужб Дэвиса Гарета Самьюэля, которого выявила Федеральная служба безопасности Россиив посольстве Великобритании в Москве.

    Федеральная служба безопасности России распространила фото незаявленного сотрудника британских спецслужб Дэвиса Гарета Самьюэля, передает ТАСС.

    ФСБ отмечает, что выявление британского агента стало результатом контрразведывательной работы. Ведомство подчеркивает, что продолжит противодействие деятельности иностранных спецслужб всеми доступными методами.

    ФСБ выявила незаявленного сотрудника британских спецслужб, который работал под дипломатическим прикрытием. Им оказался Дэвис Гарет Самьюэль, 1980 года рождения.

    Россия заявила о готовности дать зеркальный ответ на возможную эскалацию со стороны Британии после этого инцидента.

    Напомним, что Британия занимает первое место в «Рейтинге недружественных правительств», составленном газетой ВЗГЛЯД.

    15 января 2026, 14:29
    Тимошенко потребовала положить конец внешнему управлению Украиной
    Тимошенко потребовала положить конец внешнему управлению Украиной
    @ Петр Сивков/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Экс-премьер Украины и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко во время выступления в Верховной раде заявила о необходимости положить конец внешнему управлению Украиной и защите суверенитета.

    Тимошенко заявила с трибуны Верховной рады, что страной управляют из-за границы, передает ТАСС.

    Она подчеркнула, что ее партия намерена бороться с законопроектами, которые, по ее мнению, подрывают суверенитет Украины, и заверила, что не допустит принятия подобных инициатив.

    «Управлению Украиной извне будет положен конец раз и навсегда», – отметила Тимошенко.

    В украинских СМИ ранее неоднократно появлялись сообщения о том, что деятельность Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) якобы контролируется властями США. Бывший сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров утверждал, что НАБУ является проектом США, а детективов этого ведомства готовили в Федеральном бюро расследований США.

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что любые попытки «играть» против Тимошенко без серьезных аргументов обычно приводят либо к кровавому «майдану», либо к бегству противников из страны.

    Национальное антикоррупционное бюро на Украине опубликовало аудиозапись разговора Юлии Тимошенко с депутатом Рады по вопросу оплаты голосования в парламенте.

    Юлии Тимошенко предъявили обвинения в подкупе депутатов, а в офисе ее партии в Киеве прошли обыски.

    Политолог Владимир Корнилов отметил политическую подоплеку действий против Тимошенко и связал активизацию преследования с возможными выборами.

    15 января 2026, 10:33
    Россия заявила протест Британии и предупредила об ответе в случае эскалации
    Россия заявила протест Британии и предупредила об ответе в случае эскалации
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Россия готова дать зеркальный ответ на возможную эскалацию со стороны Британии после инцидента с британским сотрудником спецслужб, работавшим под дипломатическим прикрытием, сообщили в МИД России.

    Россия выразила решительный протест Британии в связи с деятельностью сотрудника спецслужб под прикрытием, следует из сообщения в Telegram-канале МИД России.

    Временной поверенной в делах Британии в Москве Дейни Долакиа сообщили об аннулировании аккредитации указанного дипломата, которого сочли сотрудником спецслужб.

    «В случае если Лондон пойдёт на эскалацию ситуации, российской стороной будет дан решительный «зеркальный ответ», – сообщили в МИД России.

    Сотруднику, подозреваемому в работе на британские спецслужбы, предписано покинуть Россию в течение двух недель. Решение принято на основании статьи 9 Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года. Российская сторона заявила о намерении и далее придерживаться бескомпромиссной позиции в вопросах национальной безопасности.

    В МИД России отметили, что не допустят присутствия на территории страны незаявленных сотрудников иностранных спецслужб. Дейни Долакиа была официально уведомлена, что подобные действия и впредь будут пресекаться в интересах безопасности России.

    Временная поверенная в делах Британии Дейни Долакиа была вызвана в МИД России.

    В Москве выявили сотрудника британских спецслужб Дэвиса Гарета Самьюэля, который работал под прикрытием второго секретаря посольства Британии. Ему предписали покинуть Россию в течение двух недель.

    Напомним, что Британия занимает первое место в «Рейтинге недружественных правительств», составленном газетой ВЗГЛЯД.

    15 января 2026, 10:24
    ФСБ выявила агента британских спецслужб в посольстве в Москве
    ФСБ выявила агента британских спецслужб в посольстве в Москве
    @ MAXIM SHIPENKOV/EPA/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    В Москве выявлен сотрудник британских спецслужб, работавший под прикрытием второго секретаря посольства Британии, которому предписано покинуть Россию в течение двух недель, сообщает ЦОС ФСБ России.

    В ходе контрразведывательных мероприятий сотрудники ФСБ России выявили незаявленного сотрудника британских спецслужб, который работал в посольстве Британии в Москве под прикрытием должности второго секретаря административно-хозяйственного отдела, сообщает РИА «Новости». Им оказался Дэвис Гарет Самьюэль, 1980 года рождения.

    По данным ФСБ и МИД, после согласования с заинтересованными ведомствами принято решение о лишении Дэвиса Гарета Самьюэля аккредитации. Ему предписано покинуть Россию в течение двух недель.

    Временная поверенная в делах Британии посетила МИД России, однако после встречи отказалась от комментариев для журналистов. Подробности беседы между дипломатами пока не раскрываются, передает ТАСС.

    Ранее временная поверенная в делах Британии Дейни Долакия прибыла в МИД России.

    Напомним, что Британия занимает первое место в «Рейтинге недружественных правительств», составленном газетой ВЗГЛЯД.

    15 января 2026, 15:06
    В Совфеде оценили возможную реакцию Британии на шпионский скандал

    Сенатор Джабаров: Дипломатическая эскалация с Россией ударит по самой Британии

    В Совфеде оценили возможную реакцию Британии на шпионский скандал
    @ ФСБ РФ/РИА Новости

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    В рамках раскручивающегося шпионского скандала Лондон может выслать кого-то из российских граждан, чтобы сохранить лицо. Но этим британцы запустят процесс эскалации, которая больнее ударит по самой Британии, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Владимир Джабаров. Ранее покинуть Россию было предписано незаявленному сотруднику британских спецслужб Дэвису Гарету Самьюэлю.

    «Если ФСБ выявила шпиона среди британских дипломатов в ходе контрразведывательной работы, то он явно занимался чем-то значительным. Возможно, собирал секретную информацию или вербовал агентуру. К тому же, вероятно, он был пойман с поличным. При наличии слабой доказательной базы Россия не будет никого высылать», – пояснил Владимир Джабаров, первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам.

    «При этом нельзя недооценивать даже одного вредоносного шпиона. Он может наладить каналы связи с кем-то из наших граждан, склонить к сотрудничеству. В целом Британия давно и плотно ведет деструктивную и даже подрывную деятельность против России. Кроме того, в приграничных с нами государствах в большинстве антироссийских проектов так или иначе задействована «англичанка», – напомнил парламентарий.

    «В этой связи важно предупреждение Москвы о готовности дать зеркальный ответ на возможную эскалацию со стороны Британии. Лондон может выслать кого-то из наших граждан, чтобы сохранить лицо. Тогда Россия может принять меры в отношении еще нескольких британцев. И это уже будет сильно не в интересах Соединенного Королевства. Так что, думаю, оно не пойдет на усугубление ситуации», – подчеркнул спикер.

    Ранее ФСБ выявила незаявленного сотрудника британских спецслужб. Им оказался 45-летний Дэвис Гарет Самьюэль, направленный в Россию под прикрытием должности второго секретаря административно-хозяйственного отдела посольства Великобритании в Москве.

    «На указанном основании МИД России во взаимодействии с заинтересованными ведомствами принято решение о лишении Дэвиса Гарета Самьюэля аккредитации. Британцу предписано покинуть Россию в двухнедельный срок. ФСБ России продолжит противодействие работе иностранных спецслужб всеми доступными методами», – сообщает служба.

    В этой связи в МИД России была вызвана временная поверенная в делах Британии в России Дейни Долакиа, которой заявлен решительный протест, сообщается в Telegram-канале российского внешнеполитического ведомства.

    Ее предупредили, что Россия не потерпит деятельности незаявленных сотрудников британских спецслужб, и что «бескомпромиссная линия будет и далее реализовываться в соответствии с интересами национальной безопасности нашей страны». «Сделано также предупреждение о том, что в случае если Лондон пойдет на эскалацию ситуации, российской стороной будет дан решительный «зеркальный» ответ», – указывает МИД.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о намерениях Евросоюза и Британии создать в Европе систему, враждебную интересам России. Напомним, Британия занимает первое место в декабрьском «Рейтинге недружественных правительств», составленном газетой ВЗГЛЯД.

    15 января 2026, 17:10
    Путин заявил о готовности России восстановить отношения с Европой

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия готова к восстановлению отношений с европейскими странами и открыта к сотрудничеству со всеми государствами, заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств.

    «Диалог и контакты – отнюдь не по нашей вине, хочу это подчеркнуть – сведены к минимуму как по линии официальных, так и деловых и общественных кругов. Заморожено взаимодействие по ключевым международным и региональным вопросам. Хочется верить, что со временем ситуация всё-таки изменится, и наши государства вернутся к нормальному, конструктивному общению на принципах уважения национальных интересов, учета законных озабоченностей в сфере безопасности», – заявил глава государства, передает официальный сайт Кремля.

    «Россия была и остается приверженной именно таким подходам и готова к восстановлению необходимого нам уровня отношений. В целом же, как уже не раз отмечал, мы открыты к взаимовыгодному сотрудничеству со всеми без исключения странами», – подчеркнул глава государства.

    Ранее Путин заявил о важности международного сотрудничества для мира.

    Напомним, в четверг Путин принимает верительные грамоты у новых иностранных послов в Александровском зале Большого Кремлевского дворца. В церемонии принимают участие дипломаты из 34 стран.

    15 января 2026, 11:12
    Лидер крупнейшей партии Европарламента призвал к развороту вправо

    Лидер крупнейшей партии Европарламента Вебер призвал к развороту вправо

    Лидер крупнейшей партии Европарламента призвал к развороту вправо
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    После того как на выборах в Европарламент 2024 года усилились правые и крайне правые партии, лидер крупнейшей фракции Манфред Вебер призвал центристов учитывать это при выработке политики и начать сотрудничество с партией Джорджи Мелони.

    Центристские партии в Европарламенте должны сместиться вправо, чтобы отразить новую политическую реальность, заявил лидер Европейской народной партии Манфред Вебер в интервью Politico.

    По его словам, исход выборов в Европарламент в 2024 году, после которых соотношение сил изменилось в пользу правых и крайне правых партий, «должен быть отражён» в политике Евросоюза, чтобы граждане увидели, что Брюссель их слышит.

    Вебер подчеркнул, что готов работать с центристскими силами, но настаивает: «Я хочу остановить популизм и противников Европы», а для этого социалисты и либералы должны прислушиваться к избирателям. Он также отметил, что совместное голосование с правыми партиями по вопросам, касающимся, например, смягчения экологических требований и усиления депортации нелегальных мигрантов, не является признаком радикализации, а отражает позицию правительств стран ЕС и Еврокомиссии.

    По мнению Вебера, чтобы лишить популистские силы аргументов, нужно решать реальные проблемы граждан – от миграции до опасений из-за потери рабочих мест и влияния «зелёной» политики на экономику. Он призвал социалистов и либералов вернуться к прагматическому подходу, отметив, что сотрудничество между ними и ЕНП сохраняется более чем по 85% вопросов.

    Вебер выступил за диалог и с правой партией «Братья Италии» премьер-министра Джорджи Мелони, несмотря на сопротивление социалистов и либералов, считающих Мелони популистом и противником ценностей ЕС. Вебер заявил, что время доказало его правоту: назначение Раффаэле Фитто на высокую должность в Еврокомиссии не привело к радикализации, а сам Фитто проявил себя как серьёзный политик, способный к компромиссам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Западе нашли способ избавиться от Урсулы фон дер Ляйен.

    Каая Каллас предложила начать пить из-за мировых событий.

    Европарламент осудил заявления США о Гренландии.

    15 января 2026, 22:50
    В Харькове уничтожен крупный объект энергетики

    Мэр Харькова сообщил о разрушении крупного объекта энергетики

    Tекст: Вера Басилая

    В результате удара серьезно поврежден важный объект энергетической инфраструктуры в Харькове, на месте происшествия задействованы аварийные службы, сообщил мэр Игорь Терехов.

    Крупный объект критической энергетической инфраструктуры был разрушен в Харькове, передает РИА «Новости». О повреждении сообщил мэр города Игорь Терехов.

    В настоящее время на месте работают аварийные службы и профильные специалисты.

    Ранее Владимир Зеленский заявил о намерении ввести на Украине режим ЧС в энергетике.

    ВС России поразили объекты энергетики и транспортной инфраструктуры, используемые ВСУ.

    Экстренные отключения электричества введены в Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Черниговской и Черновицкой областях.

    15 января 2026, 14:21
    Мерц назвал Россию европейской страной
    Мерц назвал Россию европейской страной
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Канцлер Германии Фридрих Мерц назвал Россию европейской страной и выразил надежду на восстановление баланса в отношениях между Евросоюзом и Москвой.

    Он выступил с этой позицией на новогоднем приеме, обращаясь к представителям бизнеса в городе Галле, передает ТАСС.

    «Если нам удастся добиться возвращения мира и свободы в Европу, если мы, наконец, снова найдем баланс в отношениях с нашим крупнейшим европейским соседом, а именно с Россией, если воцарится мир, если будет обеспечена свобода – если нам все это удастся, то ЕС, то тогда и мы в ФРГ выдержим очередное испытание и сможем с уверенностью смотреть в будущее и после 2026 года», – заявил Мерц, его слова приводит пресс-служба правительства ФРГ.

    Мерц также акцентировал, что его слова о России не связаны с тем, что он выступает на востоке Германии. По его словам, такие же высказывания он сделал бы и в любой другой части страны. Канцлер подчеркнул, что считает Россию европейской страной.

    Напомним, Германия разделила с Британией первое место в декабрьском рейтинге недружественных правительств, составленном газетой ВЗГЛЯД.

    15 января 2026, 21:56
    Der Spiegel: Суд ФРГ считает виновной в подрыве «Северных потоков» Украину
    Der Spiegel: Суд ФРГ считает виновной в подрыве «Северных потоков» Украину
    @ Danish Defense Ministry/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Верховный федеральный суд Германии с высокой долей вероятности считает, что взрывы на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» были совершены по заказу иностранного государства, в частности Украины, сообщает Der Spiegel.

    По данным Der Spiegel, Федеральный верховный суд Германии считает, что взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» были организованы «по заказу иностранного государства», причем речь идет, в частности, об Украине, передает ТАСС.

    Согласно публикации, к такому выводу суд пришел в постановлении от 10 декабря, которое было обнародовано 15 января.

    В документе говорится, что следствие располагает «весомыми доказательствами» причастности к подрывам именно украинской стороны. Журнал отмечает, что суд прямо указывает на Украину, хотя формулировка остается осторожной – «с высокой долей вероятности».

    Постановление было вынесено в рамках рассмотрения апелляции защиты украинского гражданина Сергея К., подозреваемого в участии в организации взрывов. Он был задержан в прошлом году в Италии и сейчас содержится под стражей в Германии.

    Следственный судья Верховного суда Германии распорядился взять под стражу подозреваемого в организации взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2».

    СМИ сообщали, что расследование Германией подрыва «Северных потоков» сочли угрозой единству Европы и поддержке Украины.

    15 января 2026, 12:40
    Эксперт: Трамп скоро признает «коалицию желающих» помехой урегулированию на Украине

    Дипломат Долгов: Трамп усиливает давление на Зеленского и «коалицию желающих»

    Эксперт: Трамп скоро признает «коалицию желающих» помехой урегулированию на Украине
    @ Thomas Krych/AP/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Президент США Дональд Трамп в ближайшее время может признать барьером к украинскому урегулированию не только Киев, но и «коалицию желающих». Для Белого дома, как и для Кремля, очевидно, что различные европейские и украинские проекты – это лишь попытка мимикрировать под мирные процессы, сказал газете ВЗГЛЯД дипломат Константин Долгов. Ранее Трамп назвал Зеленского причиной задержки урегулирования на Украине.

    «Дональд Трамп абсолютно прав. Именно Украина является тем, кто тормозит и даже блокирует все усилия по мирному урегулированию. Причем это делается под кураторством премьер-министра Великобритании Кира Стармера, президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера Германии Фридриха Мерца и других активистов «коалиции желающих», – заметил Константин Долгов, чрезвычайный и полномочный посол России.

    «Американский лидер пока напрямую не называет «коалицию желающих» барьером к мирному урегулированию. Но, вероятно, может это сделать в ближайшее время, поскольку усиливает давление на Европу. Впрочем, само неучастие американского лидера в «коалиции» уже показывает его отношение к ней», – считает он.

    «Думаю, как для Москвы, так и для Вашингтона, очевидно, что псевдо-мирные инициативы Европы и Киева – это попытка мимикрировать под мирное урегулирование. Суть в том, что ситуация на поле боя для ВСУ и их европейских кураторов становится тяжелее день ото дня. Им нужна передышка для накачивания украинской армии новым вооружением и наемниками», – продолжил собеседник.

    «Кроме того, лично для Стармера, Макрона и Мерца сейчас наступает политический цугцванг. Любой ход ухудшает их позиции в том, что касается внутренней повестки. Ну а политическую ситуацию на Украине можно уже даже не комментировать – там все скатывается к полному хаосу. Конечно, Трамп это видит, чувствует, что Киев и Брюссель пытаются водить его за нос, потому и делает острые заявления в адрес Зеленского», – подчеркнул Долгов.

    Президент США Дональд Трамп в интервью Reuters заявил, что Владимир Зеленский является главной причиной задержки подписания соглашения по урегулированию украинского кризиса. Он заявил о необходимости убедить Киев поддержать мирный процесс. Глава Белого дома также отметил, что российский лидер Владимир Путин «готов заключить сделку».

    Ранее сообщилось, что спецпосланник президента США Стивен Уиткофф вместе с Джаредом Кушнером рассматривают возможность новой поездки в Москву для переговоров с Путиным. Глава МИД России Сергей Лавров в этой связи отмечал, что Москва открыта к контактам с американскими эмиссарами.

    Российский дипломат также отметил, что Москве было бы интересно узнать впечатления представителей США от встречи в Париже с «коалицией желающих» с участием Зеленского. Лавров указал, что итоговый документ встречи носит декларативный характер, а США к нему не присоединились.

    Также сообщалось, что европейское единство трещит по швам, и еще одним признаком этого стала судьба 90 млрд евро, которые решено потратить на закупки оружия для Украины. Внезапно выяснилось, что самые крупные и богатые страны ЕС – Франция и Германия – имеют разные взгляды по поводу того, кому именно должны уйти эти деньги в конечном счете. Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему деньги для Киева разрывают Евросоюз изнутри.

    15 января 2026, 16:46
    Посольство России в Бельгии ответило на обвинения в шпионаже

    Посольство России в Бельгии ответило на обвинения в шпионаже дипломатов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российская дипмиссия назвала обвинения бельгийской разведки в шпионаже бездоказательными и выразила опасения по поводу нагнетания антироссийских настроений.

    Обвинения в шпионаже, выдвинутые бельгийской разведкой в адрес российских дипломатов, являются голословными, заявили в посольстве России в Бельгии, пишет РИА «Новости». В опубликованном 15 января докладе бельгийская разведка указала, что в некоторые месяцы 2025 года Бельгия отказывала более чем по половине заявок на дипломатические визы из России из-за подозрений в шпионаже.

    В дипмиссии отметили: «В связи с содержащимися в январском ежегодном докладе бельгийских разведслужб и публичными высказываниями главы службы госбезопасности Ф. Бостин голословными обвинениями в адрес Российской Федерации посольство России в Бельгии выражает озабоченность раскручиванием очередной кампании шпиономании вокруг российских дипломатических загранучреждений в Бельгии и запугиванием населения страны мнимой “российской угрозой”».

    Также представители посольства отметили, что призывают Брюссель не усугублять уже напряженную ситуацию в двусторонних отношениях после публикации доклада местных спецслужб с обвинениями против России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в четверг стало известно, что бельгийские разведывательные службы не обнаружили подтверждений связи замеченных над военными объектами и аэропортами страны дронов с Россией.

    Еще в ноябре министр обороны Бельгии Тео Франкен назвал Россию вероятным подозреваемым в инцидентах с беспилотниками, не представив прямых доказательств.

    Посольство России в ответ опровергло причастность к этим полетам, заявив об отсутствии поводов и интереса.

    15 января 2026, 14:51
    Археолог Бутягин назвал вероятную выдачу Украине угрозой для жизни и здоровья

    Бутягин заявил суду в Варшаве об угрозе жизни при экстрадиции на Украину

    Tекст: Вера Басилая

    Российский археолог Александр Бутягин заявил суду в Варшаве, что его выдача на Украину угрожает его жизни и здоровью из-за гражданства, сообщил его адвокат Адам Доманьский.

    Российский археолог Александр Бутягин заявил польскому суду, что его выдача на Украину создаст угрозу для жизни и здоровья, передает РИА «Новости». Об этом сообщил его адвокат Адам Доманьский, который также подчеркнул, что Бутягин отказался согласиться с возможностью экстрадиции.

    В четверг окружной суд Варшавы начал рассмотрение запроса Киева о выдаче ученого. Доманьский уточнил, что суд отказался отложить слушания и не стал рассматривать ходатайство защиты о запросе материалов дела у украинской стороны. После этого заседание продолжилось.

    В ходе слушания Бутягин отметил, что проводил археологические исследования в Крыму с 1980-х годов и до 2014 года не сталкивался с препятствиями со стороны украинских властей, подчеркнув отсутствие проблем с получением разрешений на раскопки. Адвокат добавил, что ученый дал согласие на публикацию своего полного имени и изображения для прессы.

    Бутягин известен как автор многочисленных научных работ, в том числе по античному городу Мирмекий. На сайте Эрмитажа указано, что он занимает пост заведующего сектором отдела античного мира и является секретарем Археологической комиссии музея.

    Ранее окружной суд Варшавы начал рассматривать дело об экстрадиции на Украину российского археолога Александра Бутягина.

    Польские спецслужбы задержали Бутягина по запросу Украины 4 декабря.

    Украинские правоохранители обвиняют его в незаконных раскопках на территории Крыма.

    15 января 2026, 15:36
    Польша решила отправить Украине до девяти истребителей МиГ-29

    Tекст: Дарья Григоренко

    Польша собирается передать Украине до девяти истребителей МиГ-29 советского производства, сообщил заместитель министра обороны страны Павел Залевский.

    Залевский заявил телеканалу TVP: «Польша решила передать Украине до девяти старых истребителей МиГ-29. Решение принято», передает ТАСС.

    Залевский отметил, что сейчас продолжаются переговоры между министерствами обороны двух стран, в ходе которых обсуждаются технические детали передачи самолетов. Он подчеркнул, что пока не может назвать точное количество МиГ-29, которые в итоге окажутся на Украине.

    В декабре президент Польши Кароль Навроцкий подтвердил планы передать Украине истребители Миг-29.

    Ранее Польша пообещала передать Украине до восьми МиГ-29.

