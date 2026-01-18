Трудно себе представить, что Пакистан, рискующий потерять всё, и Китай, рискующий потерять многое, просто будут ждать у моря погоды, а не сделают ставку на свержение власти в Афганистане. А если к этой увлекательной игре присоединится Индия?8 комментариев
Киевляне жгли елки на улицах из-за отсутствия отопления
Киевляне разжигают костры из выброшенных новогодних елок, чтобы согреться в условиях недельного отсутствия отопления, сообщило украинское издание «Страна».
Жители Киева вынуждены были разжигать костры из выброшенных новогодних елок на улицах, чтобы согреться из-за отсутствия отопления, передает ТАСС. В частности, костер был замечен в районе Теремки на южной окраине города, где у горящих елок собрались более десяти человек.
Сотни домов в Киеве уже больше недели остаются без отопления, что создает серьезные трудности для местных жителей. Проблемы с электроснабжением и отоплением в столице и области начались еще в конце 2025 года после повреждений объектов энергетики.
Мэр Киева Виталий Кличко ранее призвал жителей по возможности покинуть город из-за перебоев с тепло- и электроснабжением. По его словам, на тот момент половина многоквартирных домов была без отопления. 13 января Кличко отметил, что ситуация с электроснабжением ухудшилась и дефицит затронул даже критические объекты инфраструктуры. Он подчеркнул, что столь тяжелая ситуация в энергетике возникла впервые с февраля 2022 года.
Как писала газета ВЗГЛЯД, мэр Киева Кличко призвал жителей города покинуть столицу на фоне энергетического кризиса.
В киевских многоэтажках начали лопаться трубы отопления из-за перебоев с теплоснабжением.
Президент Украины Зеленский и Кличко поспорили по поводу ответственности за ситуацию с энергетикой в Киеве.