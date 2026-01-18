Киевляне жгли елки на улицах из-за отсутствия отопления

Tекст: Дмитрий Зубарев

Жители Киева вынуждены были разжигать костры из выброшенных новогодних елок на улицах, чтобы согреться из-за отсутствия отопления, передает ТАСС. В частности, костер был замечен в районе Теремки на южной окраине города, где у горящих елок собрались более десяти человек.

Сотни домов в Киеве уже больше недели остаются без отопления, что создает серьезные трудности для местных жителей. Проблемы с электроснабжением и отоплением в столице и области начались еще в конце 2025 года после повреждений объектов энергетики.

Мэр Киева Виталий Кличко ранее призвал жителей по возможности покинуть город из-за перебоев с тепло- и электроснабжением. По его словам, на тот момент половина многоквартирных домов была без отопления. 13 января Кличко отметил, что ситуация с электроснабжением ухудшилась и дефицит затронул даже критические объекты инфраструктуры. Он подчеркнул, что столь тяжелая ситуация в энергетике возникла впервые с февраля 2022 года.

