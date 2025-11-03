  • Новость часаПодразделения России освободили 24 здания в Димитрове
    Глеб Кузнецов ИИ превратил эмпатию в подписку

    Прогресс и партнерство с ИИ во имя развития было возможным. Технически достижимым. Но это структурно заблокировано теми, кто контролирует платформы. Решённая проблема не приносит прибыли. А человек, который платит за иллюзию присутствия вместо реального решения – приносит.

    Сергей Миркин Как украинские пропагандисты убеждают мир, что Украина не проигрывает

    Украинцам было бы странно сохранять оптимизм, видя ситуацию в стране и читая, что пишут журналисты о катастрофической ситуации на многих участках фронта. В свете этого политики и пропагандисты ЗЕкоманды выдвинули новый нарратив: «Украина не проигрывает, Россия не побеждает».

    Глеб Простаков Российский фондовый рынок на пути к суверенизации

    С уходом иностранцев российский фондовый рынок кардинально изменил облик. Теперь на нем доминируют «физики» – физические лица с малым или средним капиталом. А они эмитентам гораздо менее интересны. Но удваивать фондовый рынок как-то надо.

    3 ноября 2025, 16:48

    Захарова увидела символизм в обрушении башни в Риме

    Захарова заявила о риске обрушения экономики Италии из-за помощи Украине

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Официальный представитель МИД Мария Захарова высказала мнение, что итальянское государство может быть разрушено вследствие политики поддержки Киева, сославшись на недавнее обрушение башни в Риме.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова в Telegram-канале прокомментировала публикацию итальянской газеты Corriere della Sera об обрушении исторической башни на Императорских форумах в центре Рима.

    В сообщении говорилось: «В центре Рима на Императорских форумах обвалилась историческая башня. Под завалом ищут пострадавших».

    Захарова связала данный инцидент с политикой Италии в отношении Украины, напомнив, что в мае текущего года МИД Италии сообщил о выделении около 2,5 млрд евро на поддержку Киева, из которых один миллиард направлен на помощь беженцам, 310 млн – на поддержку бюджета Украины, а 93 млн – на гуманитарные цели.

    «Пока итальянское правительство будет бессмысленно тратить деньги своих налогоплательщиков, Италия рухнет вся: от экономики до башен», – заявила Захарова.

    Как  ранее писала газета ВЗГЛЯД, Италия может использовать средства оборонного кредита Евросоюза для приобретения новых танков и бронетехники от компании Rheinmetall.

    При этом власти Италии и Франции поддержали позицию Бельгии, отказавшись передавать на Украину замороженные российские активы из-за опасений по поводу возможных финансовых рисков.

    Мария Захарова пообещала жесткий ответ Москвы на использование Евросоюзом активов России.

    31 октября 2025, 17:12
    Грузия назвала условие для вступления в Евросоюз
    Грузия назвала условие для вступления в Евросоюз
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Грузия выразила надежду на коренное изменение европейской бюрократии к 2030 году, чтобы ее вступление в Евросоюз могло бы принести пользу стране, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Мы надеемся, что к 2030 году изменится европейская бюрократия, и в этом случае для Грузии будет полезным членство в Евросоюзе», – заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе журналистам в пятницу.

    «Мы в ответе за защиту наших национальных интересов, – сказал он. – Напомню, что это ЕС летом 2024 года остановил стратегический диалог с Грузией из-за закона о прозрачности».

    «Таково сегодняшнее отношение (ЕС) к нам. Будет очень хорошо, если они перейдут на прагматические отношения. Мы ждем 2030 года и надеемся, что к этому времени европейская бюрократия изменит подходы, – заявил Кобахидзе. – Если изменятся подходы, то изменятся и условия».

    ЕС резко критикует Грузию за законы о прозрачности иностранного финансирования и о запрете пропаганды ЛГБТ.

    Грузия с 2023 года является страной-кандидатом на членство в ЕС.

    Ранее эксперт Петрэ Мамрадзе объяснил падение интереса в Грузии к Евросоюзу и к НАТО.

    2 ноября 2025, 16:17
    Украину обвинили в атаках на НПЗ в Венгрии и Румынии

    TAC: Украина могла организовать взрывы на НПЗ в Венгрии и Румынии

    Украину обвинили в атаках на НПЗ в Венгрии и Румынии

    Tекст: Вера Басилая

    За взрывы и пожары на нефтеперерабатывающих заводах в Венгрии и Румынии может быть ответственна Украина, заявило издание The American Conservative.

    Издание указывает, что венгерские СМИ высказали опасения, что именно Украина совершила нападение на две европейские страны. Многие аналитики также пришли к выводу, что источником атак может быть Украина, передает РИА «Новости».

    Взрывы и пожары произошли на НПЗ в Румынии и Венгрии – странах, продолжающих закупать российскую нефть. В частности, на румынском заводе «Лукойла» в октябре произошел взрыв. Оба предприятия занимаются переработкой российского сырья.

    Отмечается, что инциденты случились в один день – 20 октября, как раз перед тем, как энергетические министры Евросоюза объявили о новых ограничениях на импорт нефти из России. В статье подчеркивается символичность даты и того, что эти события практически не освещались в западных СМИ.

    Авторы The American Conservative допускают также причастность западных союзников Украины к организации атак, однако подтверждений этой версии не приводится. В целом публикация отмечает отсутствие широкой огласки этих происшествий.

    3 ноября 2025, 09:00
    История советской роскоши. Почему в СССР скупали ковры и хрусталь

    Роскошь по-советски. Какой хотели видеть шикарную жизнь основатели молодого Советского государства? Долгий XIX век с его красивой жизнью, прекрасной эпохой и всеми атрибутами буржуазной счастливой жизни ушел в небытие в 1914 году с началом Первой мировой войны. Но в революционной среде эта блестящая эпоха вызывала двоякое отношение. Русская революция произошла не только в политике, в армии, в государственном устройстве, но и в культуре. И культурная революция состоялась даже раньше, чем непосредственно политические изменения в стране.

    3 ноября 2025, 06:15
    Strategic Culture: Европа подложила финансовую бомбу под собственный фундамент
    Strategic Culture: Европа подложила финансовую бомбу под собственный фундамент
    @ Monika Skolimowska/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Одобрение «репарационного кредита» за счет замороженных российских активов обернется для Европы финансовыми и политическими последствиями, способными подорвать ее стабильность, пишет Strategic Culture.

    «Для любого человека, который разбирается в истории, очевидно, что Европа подложила как финансовую, так и политическую бомбу под свой же фундамент, совершенно не обращая внимания на последствия, с которыми придется столкнуться ее народу», – приводит РИА «Новости» текст материала Strategic Culture.

    По мнению автора, единственный путь защиты интересов налогоплательщиков Европы, с точки зрения сторонников этих мер, – добиться поражения России на поле боя, заставив страну выплатить гигантские репарации. Однако такой сценарий назван «абсурдным от начала и до конца».

    Автор материала указывает, что в Россия обладает преимуществом, а затягивание переговоров может привести к тяжелым последствиям для Киева. При этом, по мнению издания, в случае одобрения схемы изъятия российских активов Европа станет для России «вором и лицемером», что приведет к потерям не только экономического, но и политического характера.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр внешней торговли Бельгии Тео Франкен выразил опасение, что кредитование Киева за счет российских активов может привести к глобальным финансовым рискам. Евросоюз отложил до декабря принятие решения об использовании российских замороженных активов для помощи Украине. Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер заявил, что страна не поддержит такой шаг без коллективного распределения рисков между всеми странами Евросоюза.

    3 ноября 2025, 11:28
    Катар пригрозил перекрыть поставки СПГ в Европу

    Катар пригрозил прекратить экспорт СПГ в Европу из-за стандартов ESG

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Государственный министр по вопросам энергетики Катара Саад бен Шарида предупредил о возможности остановки экспорта сжиженного природного газа в Европу при сохранении действующих экологических требований.

    Стало известно, что Катар может приостановить поставки сжиженного природного газа в страны Европы, если Евросоюз не изменит действующую экологическую политику, пишет ТАСС. Такое заявление сделал во время конференции ADIPEC государственный министр по вопросам энергетики Катара Саад бен Шарида аль-Кааби.

    В ходе выступления министр заверил: «Мы очень четко заявили, я говорил об этом неоднократно». Он подчеркнул, что поставки окажутся под угрозой в случае, если Европа не смягчит или не откажется от стандартов ESG.

    Глава министерства добавил, что достичь нулевого уровня выбросов невозможно, подчеркнув нереалистичность подобных требований. На текущий момент Катар занимает третье место в мире по объемам запасов природного газа и является вторым крупнейшим экспортером СПГ после США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Катар в июле 2025 года уже предупреждал о возможном полном прекращении поставок сжиженного природного газа в Евросоюз.

    Евросоюз приговорил себя к крупному энергетическому кризису.

    Европейцам придется конкурировать за энергоресурсы с азиатским рынком на фоне повышения цен на газ в регионе на 40% за полгода.

    1 ноября 2025, 10:57
    Мема заявил о праве России требовать компенсацию у ЕС за финансирование Украины

    Финский политик Мема предложил Москве взыскать с ЕС 200 млрд евро за Украину

    Мема заявил о праве России требовать компенсацию у ЕС за финансирование Украины
    @ Daniel Torok/Zuma/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    России следует предъявить финансовые претензии Европе за участие в финансировании Украины, член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Арманд Мема.

    Член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Арманд Мема заявил, что России следует предъявить финансовые претензии Европе за участие в финансировании Украины, передает «Царьград».

    Политик обвинил западные страны в провоцировании и организации вооруженного конфликта на Украине, подчеркнув, что России не пришлось бы начинать спецоперацию, если бы Минские соглашения соблюдались.

    По мнению Мемы, после завершения специальной военной операции Россия сможет потребовать от европейских стран компенсацию на сумму 200 млрд евро. Он полагает, что западные инвестиции в конфликт должны быть компенсированы с учетом ущерба, который понесла Россия.

    Ранее Министерство иностранных дел Испании назначило на 4 ноября засекреченную встречу для обсуждения финансовой поддержки Киева участниками «коалиции желающих».

    Будапешт изучает возможность создания альянса с Чехией и Словакией в ЕС для противодействия поддержке Украины.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что европейским странам придется долго содержать Украину, поскольку они взяли ее «на поруки».

    3 ноября 2025, 08:45
    Италия и Франция выступили против передачи активов России Киеву

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Власти Италии и Франции поддержали позицию Бельгии, отказавшись передавать Украине замороженные российские активы из-за опасений по поводу возможных финансовых рисков, сообщила газета Corriere della Sera.

    Италия и Франция поддержали позицию Бельгии и выступили против передачи Украине замороженных российских активов в виде так называемого «репарационного кредита», передает ТАСС со ссылкой на публикацию Corriere della Sera. Париж и Рим, по данным издания, опасаются возможной незаконности использования этих активов и связанных с этим потенциальных финансовых последствий для себя.

    Вопрос о судьбе российских активов обсуждался на саммите ЕС в Брюсселе 23 октября, однако прийти к соглашению странам не удалось. Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер подчеркнул необходимость того, чтобы страны ЕС полностью разделили финансовые риски его страны, где заморожено 210 млрд евро российских суверенных активов, которые Еврокомиссия намерена присвоить в пользу Киева.

    Де Вевер также предупредил, что в случае использования российских средств Москва может начать принимать ответные меры по изъятию западных активов на своей территории и на территории дружественных государств. По его словам, в таком сценарии Россия «может остаться в выигрыше», а западные инвесторы будут требовать компенсаций от правительства Бельгии. Кроме того, он потребовал от союзников гарантий, что Россия получит немедленную компенсацию при восстановлении доступа к активам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Бельгия отказалась поддержать конфискацию российских активов на саммите Евросоюза. Бельгия согласилась использовать российские активы только при предоставлении гарантий со стороны Евросоюза. Премьер-министр Бельгии назвал условия для возможной конфискации активов России в Европе.

    3 ноября 2025, 11:54
    Вице-канцлер ФРГ предложил полностью запретить сталь из России
    Вице-канцлер ФРГ предложил полностью запретить сталь из России
    @ Ilya Moskovets/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В преддверии встречи представителей власти и металлургов в Берлине вице-канцлер Германии Ларс Клингбайль предложил внедрить полный запрет на поставки стали из России в страны ЕС.

    Вице-канцлер ФРГ Ларс Клингбайль обратился с призывом к властям страны ввести полный запрет на импорт российской стали в Евросоюз, передает РИА «Новости». О своем предложении он заявил накануне запланированного саммита с представителями отрасли, который состоится 6 ноября в Берлине с участием канцлера ФРГ Фридриха Мерца, федеральных министров и представителей промышленности.

    Клингбайль отметил недовольство тем, что до сих пор под действующие санкции ЕС не попали российские стальные слябы, которые после ввоза перерабатываются на европейских заводах. «Необходимо полностью прекратить импорт стали из России», – приводит его слова агентство DPA.

    По словам вице-канцлера, власти не могут объяснить сотрудникам национальных предприятий, почему рынок Европы по-прежнему остается открытым для российской продукции. Он подчеркнул, что предлагаемый запрет призван защитить сталелитейную промышленность Германии в условиях кризиса и усилить поддержку отрасли.

    Стальные слябы используются как исходный материал для производства листовой и ленточной стали для предприятий Евросоюза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз запретил предоставление туристических услуг в России в рамках 19-го пакета санкций. В новый пакет санкций были включены дополнительные лица и организации. Рестрикции по операциям с криптовалютами также стали частью новых ограничений.

    31 октября 2025, 21:56
    Лукашенко отказался извиниться перед Литвой за метеозонды с контрабандными сигаретами

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не считает нужным извиняться перед Литвой за запуск метеозондов.

    Во время рабочей поездки в Витебскую область Лукашенко рассказал, что официальные представители США обратились к белорусской стороне с требованием немедленно и публично извиниться перед Вильнюсом, передает БелТА.

    Президент Белоруссии признался, что Минск ведет переговоры с США, и на следующий день после того, как «эти шарики полетели», американцы заявили, что «белорусы виноваты и Минск должен публично немедленно извиниться перед Литвой».

    «Я говорю: «Пошли на... » И так далее. Я же сказал, что мы извинимся, но если будем виноваты. За что мне извиняться? Но американцы от нас требуют извинений и литовцы. Кто кем управляет?» – заявил Лукашенко.

    Лукашенко подчеркнул, что Белоруссия готова принести извинения лишь в случае доказанной вины. По его словам, пока такой причины не существует – он не видит вины ни своей, ни соотечественников.

    Белорусский лидер выразил мнение, что инциденты с зондами используются только как повод оказать давление на Минск. Лукашенко напомнил также о постоянном спросе на белорусские сигареты в сопредельных странах, заявив, что если потребуется что-то поставлять – это всегда возможно сделать легально и открыто.

    В ночь на понедельник с территории Белоруссии в воздушное пространство Литвы проникли 66 метеозондов с контрабандными сигаретами, что вызвало временную остановку работы Вильнюсского аэропорта.

    Александр Лукашенко на III Минской международной конференции по евразийской безопасности назвал «мелким» решение Литвы закрыть пункты пропуска на границе из-за инцидента с воздушными шарами.

    Литовское правительство решило приостановить движение через границу с Белоруссией на месяц из-за угроз национальной безопасности.

    В свою очередь власти Белоруссии ужесточили правила пересечения границы для литовских грузовых автомобилей, мотивируя это односторонними мерами Вильнюса.

    1 ноября 2025, 02:11
    Энергокомпания в Эстонии ввела с 2026 году плату за «энергетическую независимость»

    Энергокомпания в Эстонии ввела плату за «энергетическую независимость»

    Tекст: Катерина Туманова

    С января 2026 года в Эстонии вводится отдельная плата за балансирующую мощность в размере 3,73 евро за мегаватт-час, что отразится на счетах граждан, о чем сообщила госкомпания Elering.

    Новый платеж, который уже назвали платой за «энергетическую независимость», составит 3,73 евро за мегаватт-час и будет взиматься с обоих сторон – и с потребителей электроэнергии, и с производителей. Эта плата станет отдельной строкой в счетах за январь 2026 года и останется фиксированной на протяжении года, уточнил портал ERR.ee.

    По словам председателя правления компании Elering Калле Килка, «этот платеж можно назвать ценой энергетической независимости после выхода из системы, контролируемой Россией». Новый сбор предназначен для формирования резервов, которые обеспечат стабильность энергосистемы Эстонии.

    Впервые потребители ощутят рост расходов в феврале 2026 года, когда получат счета за январь. Для среднего домохозяйства с потреблением около 250 киловатт-часов нововведение приведет к увеличению ежемесячного счета примерно на 1,2 евро с учетом налога с оборота.

    В дополнение к этому с января 2026 года счета за электроэнергию будут содержать еще одну новую строку – плату за надежность энергоснабжения. Этот сбор обеспечит покрытие затрат на поддержание управляемых мощностей в периоды, когда доля возобновляемой энергии мала, и увеличит счета домохозяйств примерно на два евро в месяц.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Эстония решила закрыть частично проходящую через Россию дорогу, а также отказалась от использования трассы, участок которой лежал на территории России. В ЕС зафиксировано снижение средней цены на газ для населения на восемь процентов по сравнению с рекордными уровнями 2024 года.

    1 ноября 2025, 10:24
    В Словакии поддержали идею объединения с Венгрией и Чехией против Украины

    Tекст: Вера Басилая

    В Словакии позитивно оценили инициативу формирования коалиции с Венгрией и Чехией против украинской политики на уровне Европейского союза, заявил замглавы правящей партии Smer Любош Блаха.

    Словакия рассматривает возможность формирования антиукраинского блока совместно с Венгрией и Чехией, пишут «Известия». Об этом заявил замглавы правящей партии Smer Любош Блаха в интервью изданию.

    По словам Блахи, подобная коалиция возможна и даже вероятна.

    «Совместные действия тех, кто в Европе еще сохранил здравый ум, не только возможны, но и вероятны. Несмотря на то, что Европа вновь, спустя десятилетия, охвачена коллективным безумием, которое ведет нас всех к войне, упадку и хаосу», – сообщил Блаха.

    Блаха отметил, что правительства Словакии, Венгрии и Чехии понимают опасность проводимой Брюсселем политики в отношении Москвы. Как считает политик, выходом для этих стран станет создание оборонительного союза на европейском уровне.

    Ранее советник премьер-министра Венгрии Балаж Орбан заявил, что Будапешт изучает возможность создания альянса с Чехией и Словакией в Европейском союзе для противодействия поддержке Украины.

    Польша, Венгрия и Словакия сохранили запреты на ввоз украинских товаров.

    Глава МИД Венгрии Петер Сийярто отметил, что ускоренное вступление Украины в Европейский союз нанесет серьезный ущерб объединению и заявил о категорическом непринятии Венгрией подобной стратегии.

    1 ноября 2025, 19:17
    Захарова обвинила Евросоюз в спонсировании международного терроризма на Украине

    Tекст: Денис Тельманов

    Мария Захарова обвинила Евросоюз в государственном спонсорстве международного терроризма из-за продолжения финансовой поддержки киевского режима.

    Как передает ТАСС, официальный представитель МИД России Мария Захарова сделала это заявление на фоне обсуждения в Еврокомиссии вопроса о судьбе российских активов и возможной отсрочке по их экспроприации.

    Еврокомиссия рассматривает вариант одобрения кредита для Киева на шесть месяцев в качестве промежуточной меры, что связано с сопротивлением решению со стороны Бельгии и ряда других стран Евросоюза.

    По словам Захаровой, ЕС фактически занят исключительно тем, чтобы «еще больше денег вложить в киевский режим». Она подчеркнула: «Это и есть, если использовать их же язык, спонсорство терроризма. Только не частное, а государственное спонсорство международного терроризма. Вот чем они занимаются».

    Дипломата попросили прокомментировать сообщения о том, что Еврокомиссия может предпринять такие шаги из-за сложностей в едином принятии решения по экспроприации российских активов.

    Захарова публично осудила это намерение и выразила резкое несогласие с политикой европейских структур, сотрудничество которых с Киевом она расценила как реальную поддержку запрещенных практик.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД Мария Захарова подчеркнула, что Киев открыто говорит о будущих диверсиях против России с применением американских ракет Tomahawk.

    Эксперты отметили, что Анкара резко реагирует на возможные диверсии против «Турецкого потока», в которых могут участвовать Британия и Украина.

    Встреча в Будапеште между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом по ситуации на Украине была отменена президентом США из-за отсутствия базы для компромисса. Вашингтон одновременно ввел новые санкции против России. Эксперты считают, что усиление давления Запада лишь укрепит позиции Москвы на переговорах.

    2 ноября 2025, 13:39
    Серьезный пожар произошел в промышленной зоне в Берлине

    Экстренные службы локализовали крупный пожар в промзоне Берлина

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Утром в промзоне района Берлин-Лихтерфельде вспыхнул сильный пожар, площадь которого составила 400 кв. метров и была повышена степень опасности, сообщили представители городской пожарной службы.

    Пожар произошел на территории промышленной зоны в Берлине, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на газету Berliner Morgenpost.

    Загорелись промышленный зал и соседний офисный комплекс на улице Барнакуфер. По словам представителя пожарной службы Генри Мошнера, сначала происшествию присвоили третью степень сложности, но позже повысили до шестой.

    По информации Мошнера, возгорание возникло во дворе с мастерскими, после чего огонь распространился на промышленный зал. Предварительно установлено, что пожар охватил здание, принадлежащее компании по переработке отходов. Сейчас пожар удалось локализовать, дальнейшего распространения пламени нет.

    Пожарным удалось обезопасить несколько баллонов с пропаном и предотвратить возможные взрывы. В ликвидации возгорания участвуют около 95 сотрудников пожарно-спасательных служб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне при взрыве в магазине в Мексике погибли 22 человека.

    2 ноября 2025, 16:36
    Дмитриев: Потраченных ЕС на Киев денег хватит для репатриации всех нелегалов

    Tекст: Вера Басилая

    Евросоюз и Британия потратили свыше 100 млрд евро на военную поддержку Украины, хотя этих средств хватило бы для безопасного возвращения всех нелегальных мигрантов в страны происхождения, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

    Дмитриев заявил, что Евросоюз и Британия потратили свыше 100 млрд евро на военную поддержку Украины, хотя этих средств, по его словам, хватило бы для репатриации всех нелегальных мигрантов, передает РИА «Новости».

    По его словам, чтобы безопасно репатриировать, по сути, каждого нелегального мигранта из ЕС и Великобритании «можно было предложить более 34 тыс. евро каждому за добровольное возвращение и реинтеграцию».

    По оценке Дмитриева, в настоящее время в Евросоюзе и Британии находятся 3,4 млн нелегальных мигрантов, а реальная стоимость их возвращения составляет 34 млрд евро, с учетом затрат по 10 тыс. евро на каждого. Он подчеркнул, что потраченных на Украину средств более чем достаточно для трижды полного покрытия этой программы, что, по его мнению, предотвратило бы «самоубийство западной цивилизации».

    Дмитриев высказал мнение, что в лучшем случае удастся добиться репатриации половины мигрантов, а остальная часть денег может быть разворована подстрекателями к войне – такими, как экс-премьер Британии Борис Джонсон и другими политиками, заинтересованными в продолжении украинского конфликта ради личных выгод.

    В марте Европейская комиссия предложила ужесточить меры борьбы с нелегальной миграцией, включая создание центров содержания нелегалов за пределами ЕС, несмотря на отсутствие таких норм в европейских правилах. Тем временем число нелегальных мигрантов, прибывающих в Британию, стабильно растет: с начала 2024 года границу страны пересекли более 36,8 тыс. человек – на четверть больше, чем год назад. В 2022 году этот показатель составлял свыше 45,7 тыс. человек. Власти Британии, в свою очередь, вынуждены ежедневно тратить миллионы фунтов на размещение просителей убежища в гостиницах.

    Ранее 41% жителей Британии выразили недовольство миграционной политикой страны.

    Большинство британцев назвали миграцию главной угрозой для страны, а этот показатель составил 58%.

    В Британии отмечен самый высокий уровень обеспокоенности миграцией со времени выхода из Евросоюза.

    2 ноября 2025, 17:01
    Финский политик Мема заявил об угрозе войны из-за перевооружения ЕС

    Tекст: Вера Басилая

    Член финской партии «Альянс свободы» Арманд Мема предположил, что предложения Еврокомиссии по перевооружению ЕС могут привести к обострению ситуации и войне.

    По словам члена партии «Альянс свободы» Арманда Мема, решение главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, направленное на перевооружение Европейского союза, ведет к войне, передает РИА «Новости».

    Мема заявил, что не согласен с тем, что президент ЕС перевооружает Европу, и назвал это опасным путем.

    Ранее газета The New York Times отмечала, что стремительное перевооружение Евросоюза может оказаться исторической ошибкой для объединения. Констатируется, что проблемы с финансированием и вопросы координации внутри стран ЕС лишь усиливают опасения по поводу эффективности новой стратегической линии.

    Еврокомиссия представила свою оборонную стратегию «Перевооружение Европы» 19 марта. Однако после протестов отдельных государств-членов ЕС документ был переименован на более нейтральное название – «Готовность 2030». Согласно плану, до 2028 года предполагается привлечь около 800 млрд евро на финансирование оборонного сектора Европы.

    Ранее еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс заявил, что к 2035 году страны Евросоюза намерены вложить 6,8 трлн евро в оборону, причем половина суммы пойдет на военные расходы.

    Еврокомиссия планирует к концу 2027 года осуществлять 40% оборонных закупок совместно.

    Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что НАТО и Евросоюз фактически объявили России войну, используя Украину как инструмент.

    2 ноября 2025, 22:15
    Турция нарастила импорт нефти из Ирана из-за санкций против России

    Tекст: Вера Басилая

    Турецкие нефтеперерабатывающие предприятия увеличили закупки нефти у Ирана и Казахстана, стремясь сохранить поставки топлива на европейский рынок после введения странами Запада санкций против России.

    Нефтеперерабатывающие заводы Турции стали активно наращивать импорт сырья из Ирана и Казахстана после введения странами Запада антироссийских санкций, передает RT.

    По данным Reuters, компания Tupras, владеющая двумя крупнейшими НПЗ страны, в ближайшее время прекратит закупки российской нефти для одного из заводов полностью, чтобы не попасть под действие новых европейских санкций против поставщиков из России.

    В публикации отмечается, что основная цель изменений – «сохранить экспорт топлива в Европу, не подпадая под грядущие санкции ЕС». На фоне нестабильности поставок из России Турция стала постепенно замещать российскую нефть альтернативными поставками из других стран региона, чтобы поддерживать свои экспортные позиции на рынке ЕС.

    Ранее агентство сообщало, что крупнейшие НПЗ Индии также вновь начали закупать российскую нефть, несмотря на введенные ограничения.

    Ранее колумнист Ekonomim Илькер Туран заявил, что Турция не может быстро изменить структуру поставок из-за зависимости от российского топлива.

    Власти США ввели санкции против российских компаний «Роснефть» и «Лукойл».

    TotalEnergies отметила, что санкции уже изменили мировую логистику нефти и привели к росту издержек.

