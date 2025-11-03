  • Новость часаМишустин и Ли Цян подписали девять совместных документов
    Европу склеивают «военным Шенгеном»
    Эксперт объяснил патовость ситуации для ВСУ в Красноармейске
    Представитель ВС Белоруссии Скобей: Минск может направить миротворцев на Украину
    Трамп: С королевской семьей Британии случилась ужасная вещь
    Российские войска закрепились в микрорайоне Пригородный в Красноармейске
    МиГ-31 России выпустили «Кинжалы» по аэродрому ВСУ Озерное
    Катар пригрозил перекрыть поставки СПГ в Европу
    Strategic Culture: Европа подложила финансовую бомбу под собственный фундамент
    ВС России нанесли групповой удар с помощью «Кинжалов» по объектам ВПК Украины
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов ИИ превратил эмпатию в подписку

    Прогресс и партнерство с ИИ во имя развития было возможным. Технически достижимым. Но это структурно заблокировано теми, кто контролирует платформы. Решённая проблема не приносит прибыли. А человек, который платит за иллюзию присутствия вместо реального решения – приносит.

    Сергей Миркин Сергей Миркин Как украинские пропагандисты убеждают мир, что Украина не проигрывает

    Украинцам было бы странно сохранять оптимизм, видя ситуацию в стране и читая, что пишут журналисты о катастрофической ситуации на многих участках фронта. В свете этого политики и пропагандисты ЗЕкоманды выдвинули новый нарратив: «Украина не проигрывает, Россия не побеждает».

    Глеб Простаков Глеб Простаков Российский фондовый рынок на пути к суверенизации

    С уходом иностранцев российский фондовый рынок кардинально изменил облик. Теперь на нем доминируют «физики» – физические лица с малым или средним капиталом. А они эмитентам гораздо менее интересны. Но удваивать фондовый рынок как-то надо.

    3 ноября 2025, 15:09 • Новости дня

    В центре Рима на Форуме обвалилась историческая башня

    Tекст: Мария Иванова

    Четыре человека пострадали в результате внезапного обрушения башни Torre dei Conti, находившейся на реконструкции в центре Рима.

    Частичный обвал исторической башни Torre dei Conti на Императорских форумах в центре Рима произошел на глазах у туристов, передает ТАСС.

    Инцидент случился во время реконструкции памятника, который был окружен строительными лесами и загородками. По данным агентства ANSA, среди пострадавших четыре человека – все они строители, выполнявшие работы на объекте, один из них получил серьезные травмы.

    Как отмечает издание Corriere della Sera, завалы обследуют спасатели в поисках возможных других пострадавших, а движение в этой исторической зоне полностью перекрыто. Перемещение пешеходов также запрещено на всей территории форума, пока работают эксперты, оценивающие масштаб повреждений.

    Torre dei Conti возведена в IX веке на месте форума императора Веспасиана, позже неоднократно перестраивалась и использовалась для различных целей. Высота башни сейчас составляет 29 метров, ранее она была существенно выше – до 60 метров. После землетрясения 1349 года сооружение долгие века не использовалось, попытки реставрации предпринимались лишь начиная с XVII века.

    Во времена Муссолини башня оказалась на пересечении новых проспектов и длительное время оставалась недоступной для посещений. В последние годы объект был закрыт для туристов и находился на стадии восстановления.

    Напомним, в октябре в центре Рима японский турист погиб, сорвавшись с высоты около семи метров в ров позади Пантеона при попытке сделать селфи.

    2 ноября 2025, 15:47 • Новости дня
    Военный эксперт объяснил важность прорыва в Красноармейск для Киева и ЕС

    Эксперт Кнутов: Захват офицеров НАТО в Красноармейске ударит по властям ФРГ и Британии

    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Судя по всему, власти Германии, Франции и Великобритании надавили на Киев, чтобы ВСУ эвакуировали военных советников из Красноармейска. Захват офицеров Россией грозит ударом по властям европейских стран и массовыми выступлениями в странах ЕС, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее в воскресенье российские военные в районе Красноармейска отразили очередную попытку высадки десантников ГУР.

    «Как уже говорилось ранее, спецназ Главного управления разведки (ГУР) Украины высаживался под Красноармейском, чтобы эвакуировать на вертолете группу иностранцев из этого района, а не пытаться переломить ситуацию на поле боя, поскольку 11 человек для этого не хватит. Думаю, что речь идет о нескольких высокопоставленных военных советниках из Германии, Франции, Великобритании, Нидерландов и Польши», – считает военный эксперт Юрий Кнутов.

    «Судя по всему, власти этих стран надавили на Киев, чтобы он спас европейских офицеров. Поэтому украинское командование так лихорадочно кидает в покровскую топку своих военных. Если Россия захватит этих советников и обнародует кадры – они разойдутся по всему миру. Это грозит массовыми выступлениями в странах ЕС, где немалая часть общественности не одобряет помощь Украине и уж тем более выступает против прямого участия своих военных в конфликте с Россией», – детализировал собеседник.

    «Кроме того, советники могут заговорить на допросах, выдав какие-то секретные данные, что также осложнит ситуацию для наших противников. В общем, исходя из важности задачи, думаю, ВСУ снова попытаются прорваться в заданный квадрат, возможно, теперь уже силами двух групп – по воздуху и по земле. Я не владею ситуацией непосредственно в этой зоне, но думается, вероятность их успеха весьма невелика», – полагает аналитик.

    «Скорее всего, присутствие советников на месте обусловлено использованием ВСУ западного вооружения. Один следил за работой HIMARS, второй – за техникой, имеющейся в распоряжении сухопутных подразделений, и так далее. Кроме того, европейские члены НАТО не исключают прямого конфликта с Россией в ближайшем будущем. Поэтому таким образом они набираются непосредственного и, как им кажется, нужного опыта. К тому же у военных из Европы может быть доступ к разведданным, недоступным для военных с Украины», – указал он.

    Ранее российские военные в районе Красноармейска отразили очередную попытку высадки десантников ГУР, атаковав группу и нанеся ей новые потери, есть погибшие и раненые, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский. По его словам, борт пытался эвакуировать «иностранцев, о важности которых можно только догадываться».

    Накануне в Минобороны России сообщали о похожем инциденте. Тогда российские военные уничтожили группу из 11 человек, высадившихся с вертолета в районе Красноармейска, которую идентифицировали как бойцов сил спецопераций ГУР.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как «дерзкое контрнаступление» ВСУ обернулось позором украинского спецназа.

    2 ноября 2025, 17:53 • Новости дня
    Россия прекратила действие энергетического соглашения с Финляндией по Вуоксе

    Мишустин распорядился завершить действие энергосоглашения с Финляндией по Вуоксе

    @ Vestman/wikipedia.org

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о завершении части энергетического соглашения между Россией и Финляндией, касающегося гидроэлектростанций на Вуоксе.

    Правительство России прекратило действие статей 3 и 4 Соглашения между Советским Союзом и Финляндией об энергетическом использовании участка реки Вуокса, управляемого Светогорской и Иматра ГЭС, передает РИА «Новости».

    В документе поясняется, что решение принято на основании статьи 37 Федерального закона «О международных договорах Российской Федерации». Соглашение между СССР и Финляндией было подписано 12 июля 1972 года в Хельсинки.

    Мишустин также поручил МИДу России уведомить Финляндию о том, что в связи с односторонним прекращением закупок российской электроэнергии с 4 апреля 2022 года, Москва более не обязана осуществлять компенсационные поставки энергии в рамках договора.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Финляндия попросила президента США Дональда Трампа разрешить Украине наносить удары ракетами «Томагавк» по территории России.

    На этой неделе сообщалось, что в Карелии появятся народные дружины для оказания помощи пограничной службе на участках, граничащих с Финляндией.

    3 ноября 2025, 09:00 • Видео / Время удивительных историй
    История советской роскоши. Почему в СССР скупали ковры и хрусталь

    Роскошь по-советски. Какой хотели видеть шикарную жизнь основатели молодого Советского государства? Долгий XIX век с его красивой жизнью, прекрасной эпохой и всеми атрибутами буржуазной счастливой жизни ушел в небытие в 1914 году с началом Первой мировой войны. Но в революционной среде эта блестящая эпоха вызывала двоякое отношение. Русская революция произошла не только в политике, в армии, в государственном устройстве, но и в культуре. И культурная революция состоялась даже раньше, чем непосредственно политические изменения в стране.

    2 ноября 2025, 18:44 • Новости дня
    Украинцы возмутились «пайком от Зеленского» раненому военнослужащему
    @ соцсети

    Tекст: Вера Басилая

    «Обед от Зеленского» для раненого украинского военного, в который вошли яйцо, две картофелины и кусочек хлеба с маленькой сосиской, вызвал волну возмущения в Сети.

    Глава Общественного антикоррупционного совета при Минобороны Украины Юрий Гудименко опубликовал фото обеда, который выдали раненому военнослужащему Вооруженных сил Украины на Запорожском направлении, передает RT.

    По его словам, скромный паек с яйцом, двумя картофелинами, хлебом и сосиской выдали человеку за 11 часов. Гудименко заявил, что данное меню является частью «новой социальной инициативы» Владимира Зеленского.

    В комментариях украинцы выразили возмущение действиями киевских властей, желая Зеленскому «самому так питаться» и называя украинское руководство «тварями». Шутки и обвинения касались того, что даже на такой скудный рацион могли «потратить миллион».

    Ранее Владимир Зеленский объявил о запуске выплаты так называемой зимней тысячи для отдельных групп населения. Он также пообещал предоставить бесплатные железнодорожные поездки всем жителям страны на расстояния до 3 тыс. километров. Инициативы Зеленского вызвали критику в Верховной раде.

    2 ноября 2025, 19:48 • Новости дня
    Адмирал Попов сообщил о запуске системы «Посейдон»+АПЛ» для безопасности России

    Адмирал Попов сообщил о начале действия системы «Посейдон»+АПЛ в России

    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Спуск на воду атомной подлодки «Хабаровск» ознаменовал начало работы системы «Посейдон»+АПЛ, которая обеспечит безопасность России с западных и восточных морских направлений, заявил бывший командующий Северным флотом адмирал Вячеслав Попов.

    По словам Попова, спуск атомной подводной лодки «Хабаровск» стал отправной точкой для внедрения системы «Посейдон»+АПЛ: с этого момента Россия получила возможность обеспечивать морскую безопасность как на западе, так и на востоке, передает РИА «Новости».

    По словам Попова, экспериментальная атомная подводная лодка «Белгород» и первая серийная «Хабаровск» составят основу функционирования системы, позволяющей контролировать обе стратегически важные акватории вокруг России. Он подчеркнул важность увеличения количества подлодок проекта «Хабаровск» в перспективе.

    Вячеслав Попов отметил, что перед запуском серийного производства все ключевые технологии были апробированы на «Белгороде». На основе этих наработок и строилась первая серийная атомная подводная лодка новой системы.

    «Сначала делается опытный экземпляр, на котором апробируются все технологии, затем запускается серийное производство», – подчеркнул адмирал.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия провела испытания подводного аппарата «Посейдон».

    В Северодвинске прошла церемония спуска на воду атомного ракетного крейсера «Хабаровск» при участии министра обороны России Андрея Белоусова.

    Адмирал Виктор Кравченко подтвердил, что подлодка «Хабаровск» построена специально для ядерного подводного комплекса «Посейдон».

    3 ноября 2025, 07:58 • Новости дня
    Трамп назвал ужасной ситуацию в королевской семье Британии

    Трамп: С королевской семьей Британии случилась ужасная вещь

    @ Titanic Belfast/wikipedia.org

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп прокомментировал ситуацию в королевской семье Великобритании в связи с лишением титулов принца Эндрю.

    «Это ужасная вещь, которая случилась с [королевской] семьей», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, британский принц Эндрю был лишен всех титулов и выселен из резиденции Royal Lodge. Минобороны Британии объявило о лишении экс-принца Эндрю звания вице-адмирала. Это произошло из-за связей Эндрю с американским финансистом Джеффри Эпштейном, которого обвиняли в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации.

    2 ноября 2025, 16:17 • Новости дня
    Украину обвинили в атаках на НПЗ в Венгрии и Румынии

    TAC: Украина могла организовать взрывы на НПЗ в Венгрии и Румынии

    Tекст: Вера Басилая

    За взрывы и пожары на нефтеперерабатывающих заводах в Венгрии и Румынии может быть ответственна Украина, заявило издание The American Conservative.

    Издание указывает, что венгерские СМИ высказали опасения, что именно Украина совершила нападение на две европейские страны. Многие аналитики также пришли к выводу, что источником атак может быть Украина, передает РИА «Новости».

    Взрывы и пожары произошли на НПЗ в Румынии и Венгрии – странах, продолжающих закупать российскую нефть. В частности, на румынском заводе «Лукойла» в октябре произошел взрыв. Оба предприятия занимаются переработкой российского сырья.

    Отмечается, что инциденты случились в один день – 20 октября, как раз перед тем, как энергетические министры Евросоюза объявили о новых ограничениях на импорт нефти из России. В статье подчеркивается символичность даты и того, что эти события практически не освещались в западных СМИ.

    Авторы The American Conservative допускают также причастность западных союзников Украины к организации атак, однако подтверждений этой версии не приводится. В целом публикация отмечает отсутствие широкой огласки этих происшествий.

    3 ноября 2025, 06:15 • Новости дня
    @ Monika Skolimowska/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Одобрение «репарационного кредита» за счет замороженных российских активов обернется для Европы финансовыми и политическими последствиями, способными подорвать ее стабильность, пишет Strategic Culture.

    «Для любого человека, который разбирается в истории, очевидно, что Европа подложила как финансовую, так и политическую бомбу под свой же фундамент, совершенно не обращая внимания на последствия, с которыми придется столкнуться ее народу», – приводит РИА «Новости» текст материала Strategic Culture.

    По мнению автора, единственный путь защиты интересов налогоплательщиков Европы, с точки зрения сторонников этих мер, – добиться поражения России на поле боя, заставив страну выплатить гигантские репарации. Однако такой сценарий назван «абсурдным от начала и до конца».

    Автор материала указывает, что в Россия обладает преимуществом, а затягивание переговоров может привести к тяжелым последствиям для Киева. При этом, по мнению издания, в случае одобрения схемы изъятия российских активов Европа станет для России «вором и лицемером», что приведет к потерям не только экономического, но и политического характера.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр внешней торговли Бельгии Тео Франкен выразил опасение, что кредитование Киева за счет российских активов может привести к глобальным финансовым рискам. Евросоюз отложил до декабря принятие решения об использовании российских замороженных активов для помощи Украине. Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер заявил, что страна не поддержит такой шаг без коллективного распределения рисков между всеми странами Евросоюза.

    2 ноября 2025, 18:55 • Новости дня
    ВСУ подтвердили потери после ударов ВС России в Днепропетровской области
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Группировка «Восток» Вооруженных сил Украины сообщила о гибели и ранениях военнослужащих после комбинированных ударов Вооруженных сил России 1 ноября в Днепропетровской области.

    Вооруженные силы Украины заявили о наличии потерь среди личного состава в результате ударов российской армии по Днепропетровской области, передает ТАСС.

    В сообщении украинского военного соединения на платформе Facebook (запрещен в России, принадлежит Meta, признанной экстремистской) говорится, что сейчас проводится проверка относительно соблюдения приказов о своевременном оповещении о воздушной тревоге.

    Также отмечается, что анализируется выполнение запрета размещать кадры операций и проведения совещаний на открытой местности.

    Минобороны России сообщило, что нанесено поражение формированиям двух механизированных бригад, трех штурмовых полков ВСУ и двух бригад территориальной обороны в районах населенных пунктов Даниловка, Орестополь и Тихое в Днепропетровской области.

    2 ноября 2025, 16:48 • Новости дня
    На Украине назвали высадку десанта ГУР под Красноармейском ошибкой

    Украинский журналист Бутусов назвал ошибкой высадку ГУР под Красноармейском

    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Высадка двух отрядов бойцов на открытой местности на виду у вражеских дронов является безграмотным решением, заявил украинский журналист Юрий Бутусов.

    Попытку высадки десанта Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины под Красноармейском в Донецкой народной республике назвал ошибкой украинский журналист Юрий Бутусов, передает ТАСС.

    Он отметил, что «в тактическом плане в современной войне высадка двух отрядов бойцов на открытой местности в килл-зоне, на виду у вражеских дронов – безграмотное решение».

    По мнению Бутусова, который сейчас служит в одной из бригад Национальной гвардии Украины, такие операции становятся объектом восхваления блогеров, а реальные ошибки предпочитают скрывать за пиаром. Журналист указал на тот факт, что украинские власти не раскрывают данные о потерях и не обнародуют истинные итоги подобных действий. Бутусов подчеркнул, что настоящие результаты операции остаются неизвестными.

    Ранее ВС России остановили попытку высадки новой группы десанта ГУР в Красноармейске. Накануне ВС России уничтожили еще одну группу десанта ГУР из 11 человек, которая была высажена с вертолета под Красноармейском.

    Военный эксперт Юрий Кнутов объяснил значимость прорыва в Красноармейск для Киева и ЕС.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как украинское «дерзкое контрнаступление» обернулось позором для сил спецопераций ГУР.

    3 ноября 2025, 09:36 • Новости дня
    Обнаружен новый вымерший гигантский медведь уракан Борисяка

    Новый вид вымершего гигантского медведя назван ураканом Борисяка

    Tекст: Мария Иванова

    Останки гигантского медведя, достигавшего массы более 700 кг, обнаружены в Ставропольском крае и идентифицированы как новый вид – уракан Борисяка.

    Ученые Палеонтологического института имени Борисяка РАН установили и описали новый вид гигантского вымершего медведя, получившего название уракан Борисяка, передает РИА «Новости». По словам директора института Алексея Лопатина, медведь обитал на территории России примерно 5-6 млн лет назад.

    Ученый заявил: «Мной описан новый вид из вымершей группы гигантских медведей, родственной современным большим пандам. Я назвал его ураканом Борисяка в честь первого директора Палеонтологического института академика Алексея Алексеевича Борисяка (1872–1944), который в том числе изучал и ископаемых медведей».

    Лопатин отмечает, что уракан Борисяка был схож по размерам с крупнейшими бурыми медведями, весившими более 700 кг. По его словам, этот хищник мог быстро бегать и был одним из самых крупных представителей своего рода. Возраст найденных в Ставропольском крае останков оценивается примерно в 5,5–6 млн лет.

    На данный момент исследователи располагают скелетом только одной особи уракана Борисяка. Однако, согласно заявлению Лопатина, древние медведи до конца не изучены, и вероятно, открытия новых видов продолжатся. Это касается как находок на территории России, так и других стран мира.

    В октябре сообщалось,что в России удалось восстановить популяции трех хищников: дальневосточного и переднеазиатского леопардов, а также амурского тигра.

    3 ноября 2025, 09:15 • Новости дня
    Командир грузинских наемников признал тяжелое положение в Красноармейске
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Ситуация в Красноармейске (украинское название – Покровск) является «очень тяжелой», заявил командир «Грузинского национального легиона» Ушанги (Мамука) Мамулашвили, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    В интервью газете «Квирис палитра» («Палитра недели») в понедельник он в целом охарактеризовал ситуацию на линии фронта как «тяжелую».

    «Что касается Покровска, то да, сейчас там тяжелое положение, – сказал командир грузинских наемников. – Идет решающее сражение за это ключевое место».

    По его словам, сложности объясняются тем, что «Украина не снабжается достаточно (со стороны партнеров)».

    «Нет достаточного снабжения вооружением, амуницией, специальными средствами», – отметил Мамулашвили.

    Он также прогнозирует «тяжелую зиму для Украины» из-за повреждения энергетической инфраструктуры.

    «К сожалению, мы не можем положиться на нынешнюю администрацию США и особенно на президента США Дональда Трампа», – сказал он.

    Создатель «Грузинского национального легиона» (формирование признано террористическим и запрещено в России) Ушанги (Мамука) Мамулашвили ранее был заочно приговорен российским судом к 23 годам лишения свободы за наемничество, возбуждение ненависти и распространение ложной информации об использовании российских Вооруженных сил.

    Накануне глава ДНР Денис Пушилин заявил о сдаче в плен военных ВСУ в Красноармейске.

    2 ноября 2025, 22:47 • Новости дня
    Поддубный: Уничтожена Бурштынская ТЭС в Ивано-Франковской области

    Поддубный: ВС России уничтожили Бурштынскую ТЭС в Ивано-Франковской области

    Tекст: Вера Басилая

    Одна из крупнейших теплоэлектростанций на Украине, Бурштынская ТЭС в Ивано-Франковской области, полностью выведена из строя, что привело к масштабным ограничениям электроснабжения, сообщил военный корреспондент Евгений Поддубный в эфире телеканала «Россия-1».

    Российские войска уничтожили Бурштынскую ТЭС в Ивано-Франковской области на Украине, передает ТАСС. Об этом сообщил военный корреспондент Евгений Поддубный в эфире телеканала «Россия-1».

    «Воздушная тревога ежедневно фактически во всех регионах Украины. Уничтожена одна из самых крупных теплоэлектростанций Украины – Бурштынская, в Ивано-Франковской области. Электроснабжение ограничено на всей территории, которую контролирует киевский режим», – заявил Поддубный.

    Он отметил, что российские войска продолжают наносить удары по предприятиям военно-промышленного комплекса противника, складам боеприпасов, военным базам, аэродромам и железнодорожным узлам.

    Пострадавшая инфраструктура, по словам военкора, лишила территорию, подконтрольную киевскому режиму, значительной части энергоснабжения. Поддубный добавил, что интенсивность атак ВС России увеличивается, а противник признает неспособность систем ПВО и ПРО справляться с массированными ударами.

    В районе города Бурштын 30 октября в Ивано-Франковской области произошла серия взрывов.

    На Украине действуют ограничения энергопотребления до восьми часов в день.

    Ранее сообщалось, что на Украине повредили 63 объекта энергетики.

    3 ноября 2025, 08:30 • Новости дня
    Автор проекта назвал длину тоннеля через Берингов пролив

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Длина тоннеля через Берингов пролив между Чукоткой и Аляской в зависимости от проекта может достичь 112 километров, с учетом использования двух островов, рассказал автор проекта, ученый Виктор Разбегин.

    По его словам, наименьшая ширина Берингова пролива между Чукоткой и Аляской равна 83 километрам, однако с учетом выходов и проектного маршрута тоннель будет длиннее, передает РИА «Новости».

    Разбегин пояснил: «Минимальная ширина пролива в этом месте – порядка 83 километров. Но, во-первых, надо считать вместе с выходами. Во-вторых, трасса идет чуть-чуть не по самому кратчайшему расстоянию, учитывая тот факт, что в середине пролива находятся два острова – остров Ратманова и остров Крузенштерна. Между ними всего 4,5 километра, и их очень удобно использовать для строительства...».

    По его словам, трасса тоннеля, проходящая через острова, занимает по разным проектам от 98 до 112 километров.

    Работа над технико-экономическими вариантами тоннеля между Чукоткой и Аляской продолжается с 1990-х годов. Самой перспективной называют конструкцию из двух транспортных тоннелей и отдельного сервисного тоннеля с промежуточными соединениями. Разбегин также отметил, что в будущем сооружение может состоять из трех частей: короткой секции длиной 4,5 км между островами и двух крупных секций, каждая из которых сопоставима с евротоннелем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в преддверии встречи лидеров России и США были обновлены материалы по проекту тоннеля между Россией и США. Глава Российского фонда прямых инвестиций сообщил о возобновлении обсуждения идеи строительства тоннеля между Россией и Аляской. Американские эксперты отметили выгоду от реализации проекта подводного тоннеля под Беринговым проливом.

    3 ноября 2025, 08:56 • Новости дня
    @ Nina Liashonok/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Ночью в пригороде Харькова прогремел взрыв на площадке, где находилось до десяти единиц техники ВСУ и обслуживались БПЛА, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

    По его словам, взрыв зафиксирован ночью на одной из площадок обслуживания беспилотников и техники вооружённых сил Украины в пригороде Харькова, передаёт РИА «Новости».

    «Харьковская область (пригород), цель – площадки обслуживания БПЛА и техника ВСУ», – уточнил Лебедев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подполье на Украине уничтожило операторов дронов ВСУ под Запорожьем. Подполье также взорвало ключевую вышку спецсвязи ВСУ в Чернигове. В Кривом Роге подполье нанесло удар по натовским самолетам.

    3 ноября 2025, 11:28 • Новости дня
    Катар пригрозил перекрыть поставки СПГ в Европу

    Катар пригрозил прекратить экспорт СПГ в Европу из-за стандартов ESG

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Государственный министр по вопросам энергетики Катара Саад бен Шарида предупредил о возможности остановки экспорта сжиженного природного газа в Европу при сохранении действующих экологических требований.

    Стало известно, что Катар может приостановить поставки сжиженного природного газа в страны Европы, если Евросоюз не изменит действующую экологическую политику, пишет ТАСС. Такое заявление сделал во время конференции ADIPEC государственный министр по вопросам энергетики Катара Саад бен Шарида аль-Кааби.

    В ходе выступления министр заверил: «Мы очень четко заявили, я говорил об этом неоднократно». Он подчеркнул, что поставки окажутся под угрозой в случае, если Европа не смягчит или не откажется от стандартов ESG.

    Глава министерства добавил, что достичь нулевого уровня выбросов невозможно, подчеркнув нереалистичность подобных требований. На текущий момент Катар занимает третье место в мире по объемам запасов природного газа и является вторым крупнейшим экспортером СПГ после США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Катар в июле 2025 года уже предупреждал о возможном полном прекращении поставок сжиженного природного газа в Евросоюз.

    Евросоюз приговорил себя к крупному энергетическому кризису.

    Европейцам придется конкурировать за энергоресурсы с азиатским рынком на фоне повышения цен на газ в регионе на 40% за полгода.

    Обнаружен новый вымерший гигантский медведь уракан Борисяка

