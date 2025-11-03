В центре Рима на Форуме обвалилась историческая башня

В центре Рима на Форуме обрушилась историческая башня, пострадали четыре человека

Tекст: Мария Иванова

Частичный обвал исторической башни Torre dei Conti на Императорских форумах в центре Рима произошел на глазах у туристов, передает ТАСС.

Инцидент случился во время реконструкции памятника, который был окружен строительными лесами и загородками. По данным агентства ANSA, среди пострадавших четыре человека – все они строители, выполнявшие работы на объекте, один из них получил серьезные травмы.

Как отмечает издание Corriere della Sera, завалы обследуют спасатели в поисках возможных других пострадавших, а движение в этой исторической зоне полностью перекрыто. Перемещение пешеходов также запрещено на всей территории форума, пока работают эксперты, оценивающие масштаб повреждений.

Torre dei Conti возведена в IX веке на месте форума императора Веспасиана, позже неоднократно перестраивалась и использовалась для различных целей. Высота башни сейчас составляет 29 метров, ранее она была существенно выше – до 60 метров. После землетрясения 1349 года сооружение долгие века не использовалось, попытки реставрации предпринимались лишь начиная с XVII века.

Во времена Муссолини башня оказалась на пересечении новых проспектов и длительное время оставалась недоступной для посещений. В последние годы объект был закрыт для туристов и находился на стадии восстановления.

Напомним, в октябре в центре Рима японский турист погиб, сорвавшись с высоты около семи метров в ров позади Пантеона при попытке сделать селфи.