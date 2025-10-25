Японский турист погиб, упав в ров Пантеона из-за селфи

Японский турист погиб после падения в ров у Пантеона в Риме из-за селфи

Tекст: Мария Иванова

Японский турист погиб в результате несчастного случая в центре Рима,передает РИА «Новости» со ссылкой на портал RomaToday.it.

Инцидент произошел в пятницу: 69-летний мужчина потерял равновесие, когда пытался сделать селфи, и упал с высоты порядка семи метров в ров за зданием Пантеона.

Как уточняет издание, чтобы добраться до пострадавшего, полиции, медикам и пожарным пришлось взломать ворота решетки, ведущие к месту падения. Медики уже констатировали смерть туриста, его тело доставлено в больницу для проведения вскрытия.

Ров с тыльной стороны Пантеона ограничен лишь метровым парапетом и не имеет дополнительных ограждений, что, по мнению журналистов, могло способствовать трагедии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее туристка упала в ущелье в Пермском крае.

В 2021 году спасатели в Чечне сняли мужчину, который упал с высоты 70 метров во время селфи, но выжил, зацепившись за камень за 40 метров до дна.

Между тем в Италии австриец отбил пальцы у гипсового слепка скульптуры Антонио Кановы, когда делал селфи.