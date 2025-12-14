Трудно представить, что сделали бы радетели народной свободы, окажись в их руках Россия в случае успеха восстания. Замечание Ленина – «страшно далеки они от народа» – и сегодня кажется справедливым. Но заговорщики также были далеки и от государственного управления, и от понимания истории.2 комментария
Полиция установила личность одного из открывших стрельбу на пляже в Сиднее
Сотрудники полиции австралийского штата Новый Южный Уэльс установили личность одного из мужчин, открывших огонь по людям на пляже в Сиднее, сообщил телеканал ABC со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Личность одного из мужчин, открывших огонь по людям на пляже в Сиднее, установили сотрудники полиции штата Новый Южный Уэльс, передает ТАСС. По данным телеканала ABC, речь идет о Нарвиде Акраме, который проживал в районе Бонниригг на юго-западе Сиднея. Сейчас полиция проводит обыск в его доме в рамках расследования произошедшего.
Выстрелы прозвучали в районе пляжа Бондай, где отмечали еврейский праздник Ханука. В результате нападения погибли не менее девяти человек. Полиция сообщила, что один из нападавших был ликвидирован при задержании, другой получил тяжелое ранение и был госпитализирован в критическом состоянии.
Также поступала информация о задержании третьего подозреваемого по делу о стрельбе, но официальный статус его участия еще уточняется.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на пляже в Сиднее произошла стрельба, в результате которой погибли отмечавшие Хануку евреи. Прохожий обезвредил вооруженного преступника во время нападения.