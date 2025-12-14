Ушаков: Зеленский заговорил о выборах под давлением США

Tекст: Дарья Григоренко

«О выборах он заговорил тоже под давлением американских коллег. Какое-то двойное дно», – отметил Ушаков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным для телеканала «Россия 1», передает РИА «Новости».

Ранее Ушаков отмечал, что президентские выборы на Украине могут рассматриваться киевским руководством как шанс для достижения временного перемирия.

Политолог Павел Данилин в беседе с газетой ВЗГЛЯД пояснял, что Зеленский мог бы давно провести выборы, он специально затягивает время, чтобы выторговать перемирие и укрепить резервы ВСУ.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский согласился провести президентские выборы на Украине. Президент США Дональд Трамп заявил, что Зеленскому необходимо реалистично оценивать возможности урегулирования украинского кризиса, и напомнил об отсутствии выборов президента на Украине в течение длительного времени.