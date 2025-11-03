Италия и Франция выступили против передачи активов России Киеву

Tекст: Дмитрий Зубарев

Италия и Франция поддержали позицию Бельгии и выступили против передачи Украине замороженных российских активов в виде так называемого «репарационного кредита», передает ТАСС со ссылкой на публикацию Corriere della Sera. Париж и Рим, по данным издания, опасаются возможной незаконности использования этих активов и связанных с этим потенциальных финансовых последствий для себя.

Вопрос о судьбе российских активов обсуждался на саммите ЕС в Брюсселе 23 октября, однако прийти к соглашению странам не удалось. Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер подчеркнул необходимость того, чтобы страны ЕС полностью разделили финансовые риски его страны, где заморожено 210 млрд евро российских суверенных активов, которые Еврокомиссия намерена присвоить в пользу Киева.

Де Вевер также предупредил, что в случае использования российских средств Москва может начать принимать ответные меры по изъятию западных активов на своей территории и на территории дружественных государств. По его словам, в таком сценарии Россия «может остаться в выигрыше», а западные инвесторы будут требовать компенсаций от правительства Бельгии. Кроме того, он потребовал от союзников гарантий, что Россия получит немедленную компенсацию при восстановлении доступа к активам.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Бельгия отказалась поддержать конфискацию российских активов на саммите Евросоюза. Бельгия согласилась использовать российские активы только при предоставлении гарантий со стороны Евросоюза. Премьер-министр Бельгии назвал условия для возможной конфискации активов России в Европе.