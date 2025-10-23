Захарова пообещала жесткий ответ на использование активов России Евросоюзом

Премьер Венгрии Орбан имеет свои собственные планы и свою повестку на вероятную встречу Путина и Трампа в Будапеште. У него как яркого политика есть свои глобальные интересы. Однако превыше всего – положение венгров в Закарпатье и собственные выборы. И только потом идут газ, трения с ЕС, мигранты, Китай и Ближний Восток.0 комментариев
Захарова: Москва даст жесткий ответ на использование замороженных активов России
В случае использования Евросоюзом замороженных российских активов для кредитов Украине Москва даст крайне жесткий и болезненный ответ, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Она подчеркнула, что Москва заранее предупреждала европейские страны и не занимала агрессивную позицию, а всегда исходила из интересов сотрудничества, передает ТАСС.
Захарова напомнила, что после ухода зарубежных компаний из России в 2022 году реакция Москвы подчеркивала «бесконечное миролюбие» и стремление к диалогу. «Никто никогда не рубил с плеча, не отыгрывался, не применял ни к компаниям, ни к операторам, ни к конкретным лицам никаких мер, которые могли бы походить на тактику выжженной земли в ответ или на попытки отомстить, отыграться и так далее», – заявила дипломат.
По ее словам, любые решения российских властей были взвешенными и направлены на защиту собственных интересов. Она отметила, что, несмотря на терпение и готовность к сотрудничеству, если Евросоюз пойдет на шаги по «воровству активов», реакция России будет крайне болезненной. Конкретные меры будут определены профильными ведомствами.
Ранее премьер-министр Италии Джорджия Мелони заявила о необходимости осторожного подхода к вопросу использования замороженных российских активов.
Еврокомиссар исключил конфискацию российских активов для кредита Киеву.