Захарова пообещала жесткий ответ на использование активов России Евросоюзом

Захарова: Москва даст жесткий ответ на использование замороженных активов России

Tекст: Валерия Городецкая

Она подчеркнула, что Москва заранее предупреждала европейские страны и не занимала агрессивную позицию, а всегда исходила из интересов сотрудничества, передает ТАСС.

Захарова напомнила, что после ухода зарубежных компаний из России в 2022 году реакция Москвы подчеркивала «бесконечное миролюбие» и стремление к диалогу. «Никто никогда не рубил с плеча, не отыгрывался, не применял ни к компаниям, ни к операторам, ни к конкретным лицам никаких мер, которые могли бы походить на тактику выжженной земли в ответ или на попытки отомстить, отыграться и так далее», – заявила дипломат.

По ее словам, любые решения российских властей были взвешенными и направлены на защиту собственных интересов. Она отметила, что, несмотря на терпение и готовность к сотрудничеству, если Евросоюз пойдет на шаги по «воровству активов», реакция России будет крайне болезненной. Конкретные меры будут определены профильными ведомствами.

Ранее премьер-министр Италии Джорджия Мелони заявила о необходимости осторожного подхода к вопросу использования замороженных российских активов.

