Португалия призвала Еврокомиссию ускорить создание энергомостов с Францией

Tекст: Дарья Григоренко

Португалия намерена потребовать от Еврокомиссии усиления давления на Францию, чтобы ускорить развитие энергетических связей между Пиренейским полуостровом и остальной Европой, сообщает Politico. Министр энергетики Португалии Мария да Граса Карвалью назвала это не только вопросом национальной, но и общеевропейской энергетической безопасности.

Карвалью подчеркнула, что малое количество межгосударственных электрокабелей мешает эффективно балансировать энергосистему, что и проявилось во время апрельского блэкаута, затронувшего Испанию и Португалию. Она также заявила в интервью, что вопрос интеграции энергосетей должен стать приоритетом для Еврокомиссии.

Португалия уже тесно связана с Испанией, однако связь Испании с Францией ограничена несколькими линиями, что создает «узкое место» для пропуска электроэнергии. По мнению Лиссабона и Мадрида, Франция не спешит строить новые линии, чтобы защитить свой рынок от дешевой солнечной и ветровой энергии.

В свою очередь оператор французских сетей RTE отверг эти обвинения. В интервью испанской газете El Pais Карвалью прямо заявила: «Франция не заинтересована в ускорении наших соединений ради своей ядерной энергетики» и призвала Брюссель к решительным действиям.

Европарламент поддержал резолюцию о расширении энергетических связей. Евродепутат Анна Штиргх отметила, что «иберийское отключение болезненно показало уязвимость наших сетей» и призвала Еврокомиссию к немедленным шагам по координации.

Ранее Еврокомиссия потребовала от правительства Испании за три месяца представить результаты расследования обстоятельств массового отключения электроэнергии. Между тем энергетики отметили, что сбой вызвал веерное отключение станций в Испании и Португалии, но при наличии достаточного резервирования европейцы могли бы избежать отсутствия света.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате отключения линии между Испанией и Францией и резкого снижения выработки электроэнергии большая часть Испании и Португалии осталась без света на несколько часов. Власти Испании приступили к выяснению причин масштабного отключения, парализовавшего транспорт и связь по всей стране.