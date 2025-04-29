Атеисты, пишущие о Библии: «еврейские сказки», демонстрируют не неверие, а невежество. Библия задает определенный взгляд на реальность, который, нравится нам это или нет, формирует сам воздух, которым мы дышим, и язык, которым мы говорим. Поэтому так важно знать, о чем эта книга.34 комментария
Суд Испании начал расследовать возможный саботаж электросетей страны
Власти Испании приступили к выяснению причин масштабного отключения электроэнергии, которое парализовало транспорт и связь по всей стране.
Судья Хосе Луис Калама согласился провести расследование на предмет того, являлось ли отключение электроэнергии, произошедшее 28 апреля, актом компьютерного саботажа, передает ТАСС. В официальном заявлении Национальной судебной коллегии отмечается, что если версия о саботаже подтвердится, инцидент может быть квалифицирован как «террористическое преступление» по Уголовному кодексу Испании.
Оператор энергосетей Red Electrica подозревает, что масштабное отключение могло быть связано с остановкой работы солнечных установок. Газета El Periodico сообщает, что две крупные аварии в системе произошли на юго-западе страны, что указывает на возможную связь с солнечной энергетикой.
Согласно публикации El Pais, специалисты пока не могут однозначно сказать, была ли причиной сбоя человеческая ошибка.
Страна потеряла 15 гигаватт выработки, что составляет примерно 60% национального спроса на электроэнергию. Такого ранее не фиксировалось в истории страны Техники продолжают выяснять причины столь резкого падения.
Отключение длилось несколько часов и вызвало значительные перебои в работе инфраструктуры в Испании и Португалии. Массовое отключение электроэнергии в Испании и Португалии нарушило работу общественного транспорта и железных дорог.
Как писала газета ВЗГЛЯД, после масштабного отключения электричества, затронувшего почти всю Иберийскую часть Испании и Португалии, энергоснабжение удалось восстановить, однако режим чрезвычайной ситуации пока сохраняется.