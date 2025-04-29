Суд Испании начал расследовать возможный саботаж электросетей страны

Tекст: Ольга Иванова

Судья Хосе Луис Калама согласился провести расследование на предмет того, являлось ли отключение электроэнергии, произошедшее 28 апреля, актом компьютерного саботажа, передает ТАСС. В официальном заявлении Национальной судебной коллегии отмечается, что если версия о саботаже подтвердится, инцидент может быть квалифицирован как «террористическое преступление» по Уголовному кодексу Испании.

Оператор энергосетей Red Electrica подозревает, что масштабное отключение могло быть связано с остановкой работы солнечных установок. Газета El Periodico сообщает, что две крупные аварии в системе произошли на юго-западе страны, что указывает на возможную связь с солнечной энергетикой.

Согласно публикации El Pais, специалисты пока не могут однозначно сказать, была ли причиной сбоя человеческая ошибка.

Страна потеряла 15 гигаватт выработки, что составляет примерно 60% национального спроса на электроэнергию. Такого ранее не фиксировалось в истории страны Техники продолжают выяснять причины столь резкого падения.

Отключение длилось несколько часов и вызвало значительные перебои в работе инфраструктуры в Испании и Португалии. Массовое отключение электроэнергии в Испании и Португалии нарушило работу общественного транспорта и железных дорог.

Как писала газета ВЗГЛЯД, после масштабного отключения электричества, затронувшего почти всю Иберийскую часть Испании и Португалии, энергоснабжение удалось восстановить, однако режим чрезвычайной ситуации пока сохраняется.