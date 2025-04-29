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Электроснабжение на Пиренейском полуострове полностью восстановили
Власти Испании и Португалии восстановили электроснабжение после крупного отключения
После масштабного отключения электричества, затронувшего почти всю Иберийскую часть Испании и Португалии, энергоснабжение удалось восстановить, однако режим чрезвычайной ситуации пока сохраняется.
Почти полностью восстановлено электроснабжение в Испании и Португалии после масштабного блэкаута, который парализовал большую часть Иберийского полуострова в понедельник, сообщает Politico.
Оператор Red Electrica Испании заявил во вторник утром, что напряжение есть на всех подстанциях национальной сети. «99,16% спроса полуострова уже восстановлено при производстве 21 265 мегаватт. Все подстанции на магистральной сети работают. Продолжаются восстановительные работы», – говорится в заявлении компании.
Несмотря на это, в Испании сохраняется режим чрезвычайной ситуации, пока продолжаются работы по стабилизации энергосистемы.
Премьер-министр Испании Педро Санчес во вторник утром встретится с Национальным советом безопасности, совещание возглавит король Фелипе VI.
Блэкаут начался в понедельник днем и нарушил работу транспорта, светофоров, больниц, промышленных предприятий, цифровых платежных систем, а также затронул ядерные объекты обеих стран. В вечернем обращении Санчес отметил: «Такого раньше никогда не случалось». Он подчеркнул, что пока нет окончательных данных о причинах происшествия, и призвал граждан не строить догадки.
По предварительным оценкам, сбой мог быть вызван серьезным дисбалансом в электросети, но расследование продолжается.
Ранее сообщалось, что в Испании электроснабжение восстановили почти полностью.
Энергосистема страны накануне пережила рекордный спад мощности на 15 гигаватт за пять секунд, масштабное отключение электроэнергии нарушило работу общественного транспорта и железных дорог в Испании и Португалии.