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Оператор энергосетей Испании сообщил о почти полном восстановлении снабжения
Red Electrica Испании восстановила 99,16% электроснабжения после сбоя
Снабжение электричеством в Испании практически полностью восстановили после массового отключения, уровень восстановления достиг более 99% от обычного потребления, сообщил оператор испанских энергосетей Red Electrica.
Восстановление электроэнергии в Испании после масштабного сбоя почти завершено, передает ТАСС. Оператор энергосетей Red Electrica сообщил, что к настоящему моменту обеспечено 99,16% от обычного уровня потребления, что соответствует 21,265 мегаватта.
Масштабный сбой произошел 28 апреля, когда перебои с электроэнергией затронули работу авиационного и железнодорожного транспорта, а также общественного транспорта в ряде городов. В Мадриде были обесточены светофоры, аптеки, магазины и рестораны. Сбои также наблюдались в соседней Португалии.
Как писала газета ВЗГЛЯД, энергосистема Испании испытала резкое снижение мощности на уровне 15 гигаватт за пять секунд, чего ранее не фиксировалось в истории страны. Масштабное отключение электроэнергии в Испании и Португалии нарушило работу общественного транспорта и железных дорог.
В нескольких регионах Испании был введен режим чрезвычайного положения из-за серьезных проблем с электроснабжением.