В России немало спорили и спорят о том, Европа ли мы. С одной стороны, нас постоянно «выписывали из европейцев» политики и публицисты других народов, с другой – и у нас есть тенденция самим объявить себя чуждыми Европе. Тенденция, которая усиливается на фоне нынешнего противостояния.5 комментариев
Посол России назвал провокацией задержание россиянки в Дании
Посол России Барбин назвал провокацией датских служб задержание россиянки в Дании
Задержание гражданки России в Дании за «шпионаж» является провокацией датских спецслужб с целью запугать наших соотечественников, дискредитировать их общественные организации за поддержание контактов с Родиной, заявил посол России в Дании Владимир Барбин.
По его словам, россиянку задержали в связи с публикациями в датских СМИ лживых материалов о деятельности российского Фонда поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом, передает РИА «Новости».
Барбин подчеркнул, что деятельность правового центра в Дании велась до 2022 года, то есть до начала спецоперации, и всегда выполняла только одну задачу – помогала и содействовала соотечественникам разобраться в датском законодательстве.
Ранее датское издание DR.dk сообщило о задержании гражданки России по подозрению в работе на российскую разведку. Задержанная занимает руководящую должность в русской общине Дании и возглавляет консультационный центр для русскоговорящих.