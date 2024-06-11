Посол России назвал провокацией задержание россиянки в Дании

Посол России Барбин назвал провокацией датских служб задержание россиянки в Дании

Tекст: Вера Басилая

По его словам, россиянку задержали в связи с публикациями в датских СМИ лживых материалов о деятельности российского Фонда поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом, передает РИА «Новости».

Барбин подчеркнул, что деятельность правового центра в Дании велась до 2022 года, то есть до начала спецоперации, и всегда выполняла только одну задачу – помогала и содействовала соотечественникам разобраться в датском законодательстве.

Ранее датское издание DR.dk сообщило о задержании гражданки России по подозрению в работе на российскую разведку. Задержанная занимает руководящую должность в русской общине Дании и возглавляет консультационный центр для русскоговорящих.