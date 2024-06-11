DR.dk: Россиянку задержали в Дании по подозрению в шпионаже

Tекст: Кристина Цыцура

По данным издания, женщину арестовали во вторник, 11 июня. Ей предъявлено обвинение в содействии деятельности иностранной разведки на территории Дании, передает РИА «Новости».

В течение нескольких лет она получала деньги от российского государственного фонда, где на ключевых должностях, как утверждает DR.dk, работают сотрудники разведки.

Ожидается, что после допроса женщину освободят. Задержанная занимает руководящую должность в русской общине Дании и возглавляет консультационный центр для русскоговорящих.

Ранее в Китае заявили о вербовке британской разведкой двух китайских чиновников.

