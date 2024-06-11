В России немало спорили и спорят о том, Европа ли мы. С одной стороны, нас постоянно «выписывали из европейцев» политики и публицисты других народов, с другой – и у нас есть тенденция самим объявить себя чуждыми Европе. Тенденция, которая усиливается на фоне нынешнего противостояния.3 комментария
Россиянку задержали в Дании по подозрению в шпионаже
DR.dk: Россиянку задержали в Дании по подозрению в шпионаже
Датское издание DR.dk сообщает о задержании гражданки России по подозрению в работе на российскую разведку.
По данным издания, женщину арестовали во вторник, 11 июня. Ей предъявлено обвинение в содействии деятельности иностранной разведки на территории Дании, передает РИА «Новости».
В течение нескольких лет она получала деньги от российского государственного фонда, где на ключевых должностях, как утверждает DR.dk, работают сотрудники разведки.
Ожидается, что после допроса женщину освободят. Задержанная занимает руководящую должность в русской общине Дании и возглавляет консультационный центр для русскоговорящих.
Ранее в Китае заявили о вербовке британской разведкой двух китайских чиновников.