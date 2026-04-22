  Словакия отказалась поддержать санкции против России до открытия «Дружбы»
    Япония изменила мировой рынок оружия за один день
    Политолог объяснил злость Мелони на Соловьева
    Эксперт оценил планы ЕС «бороться с дезинформацией» в Армении
    Юшков рассказал о последствиях остановки поставок нефти по «Дружбе» в Германию
    Украинский дрон обрушил жилой дом в Сызрани, есть жертвы
    Трамп выдвинул Ирану новый ультиматум
    Белый дом составил список «хороших и плохих» стран НАТО
    Евросоюз подготовил экстренный план спасения от энергокризиса
    Предатель Климов рассказал об опасности побега к ВСУ
    Мнения
    Анна Долгарева Анна Долгарева Молюсь о тумане в Донбассе

    Зимой туманы открывали пространство жизни, и русская пехота шла в наступление, безбоязненно пересекая пространство до украинских позиций. Донбасское лето страшно жаркое и сухое, в нем не бывает туманов.

    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Глобальную торговлю ждет сухопутная революция

    Всеобщее распространение морской торговли и миф о ее преимуществах – это синоним господства Запада в мировой политике. Активное включение государств в морскую торговлю жестко ставило их на определенное место в глобальной «пищевой цепочке».

    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Ядерный клуб начнет расширяться с Ирана

    Одна из предполагаемых целей агрессии США против Ирана – предотвращение получения Тегераном ядерного оружия. Горькая ирония состоит в том, что теперь руководство Исламской республики точно сделает это задачей номер один. Примеру Ирана могут последовать и другие.

    22 апреля 2026, 15:07 • Новости дня

    ЕК потребовала от ЕС не покупать «ни одной молекулы» российского газа

    Tекст: Валерия Городецкая

    Еврокомиссия считает «огромной ошибкой» призывы отказаться от запретов на российский газ в условиях энергетического кризиса, заявил еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен.

    На пресс-конференции в Брюсселе он подчеркнул, что Евросоюз «не должен использовать более ни одной молекулы российского газа в будущем», передает ТАСС.

    По словам Йоргенсена, такое решение является однозначным для Еврокомиссии и должно оставаться неизменным вне зависимости от ситуации на энергетическом рынке.

    Ранее Йоргенсен сообщил, что издержки Евросоюза из-за роста цен на энергоресурсы с начала войны против Ирана достигли 24 млрд евро.

    Напомним, для предотвращения надвигающегося коллапса на фоне ближневосточного конфликта Брюссель подготовил план, позволяющий государствам компенсировать до 70% счетов за электроэнергию.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, в чем уникальность четвертого в истории энергокризиса.

    21 апреля 2026, 20:59 • Новости дня
    Каллас заявила о подготовке ЕС 90 тысяч солдат для Киева
    @ Britta Pedersen/dpa/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Евросоюз выступает крупнейшим поставщиком военной помощи Киеву, обеспечив обучение значительного числа украинских военных, по словам Каи Каллас.

    Евросоюз продолжает играть ведущую роль в оказании военной поддержки Украине, заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас на пресс-конференции по итогам встречи министров иностранных дел стран ЕС в Люксембурге, передает ТАСС

    Она отметила, что Евросоюз обеспечил подготовку 90 тысяч бойцов для вооруженных формирований Украины.

    «Миссия ЕС уже обеспечила подготовку 90 тысяч военных для Украины», – заявила Каллас.

    Она подчеркнула, что Евросоюз остается главным поставщиком военной помощи Киеву, а программа подготовки военнослужащих реализуется в рамках миссии ЕС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский заявил, что Европейский союз может стать самым сильным объединением в мире при условии присоединения к нему четырех государств с высоким потенциалом в сфере безопасности.

    Французский политик Флориан Филиппо подверг критике решение властей выделить Киеву 17 млрд евро на фоне экономических трудностей во Франции.

    Руководство Евросоюза отдает предпочтение милитаризации отношений с Россией вместо поиска мирных решений, пытаясь таким образом справиться с внутренними экономическими проблемами.

    22 апреля 2026, 08:35 • Новости дня
    Казахстан сообщил о невозможности транзита нефти по «Дружбе» в Германию
    @ Patrick Pleul/DPA/TASS

    Tекст: Дарья Григоренко

    Казахстан получил неофициальную информацию о невозможности транспортировки нефти по нефтепроводу «Дружба» в мае, сообщил министр энергетики Ерлан Аккенженов.

    Аккенженов уточнил: «По неофициальным источникам я эту информацию получил. Официальных заявлений с российской стороны пока не было. На май у нас транзит через Атырау – Самара по направлению нефтепровода «Дружба» и далее на завод в Шведт у нас ноль», передает ТАСС.

    Он отметил, что российская сторона по неофициальным каналам заявила о технической невозможности прокачки казахстанской нефти по «Дружбе». Министр предположил, что это связано с недавними ударами по российской инфраструктуре.

    В связи с ситуацией Казахстан намерен перераспределить объемы поставок нефти на другие направления.

    Ранее Reuters сообщило, что поставки нефти из Казахстана в Германию по нефтепроводу «Дружба» будут прекращены с 1 мая.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о неосведомленности насчет прекращения транзита казахстанской нефти.

    22 апреля 2026, 14:38 • Видео
    Япония стала надеждой Украины

    Япония отменила многолетнее эмбарго на поставки вооружений другим странам. Теперь Владимир Зеленский надеется, что Токио заменит ему Вашингтон.

    21 апреля 2026, 17:38 • Новости дня
    «Африканский корпус» освободил в Мали заложников из России и Украины
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Двое сотрудников российской геологоразведочной компании, захваченных террористами в июле 2024 года в Нигере, были освобождены в Мали силами «Африканского корпуса», сообщило Минобороны России.

    По информации из канала ведомства в Max, освобожденными оказались гражданин России Олег Грета 1962 года рождения и гражданин Украины Юрий Юров 1970 года рождения. Их удерживала террористическая группировка «Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин».

    После успешной операции российские медики из госпиталя «Африканского корпуса» провели первичный осмотр освобожденных. Было установлено, что оба мужчины страдают от многочисленных заболеваний и находятся в состоянии сильного физического истощения. В ближайшее время их доставят в Москву на военно-транспортном самолете для дальнейшего лечения и реабилитации.

    Руководство геологоразведочной компании выразило благодарность военным «Африканского корпуса» и Министерству обороны России за успешное освобождение специалистов.

    В 2024 году россияне освободили захваченных в плен военных Чада.

    21 апреля 2026, 20:30 • Новости дня
    Бастрыкин поручил проверить «Вредные советы» Остера
    @ Алексей Даничев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку цикла стихотворений писателя Григория Остера «Вредные советы» на предмет наличия сомнительных с педагогической точки зрения установок.

    Поручение было дано на заседании Координационного совета СК России, где обсуждались вопросы помощи детям, пострадавшим в результате гуманитарных катастроф, стихийных бедствий, терактов и вооруженных конфликтов, передает ТАСС. Отдельное внимание участники уделили содержанию детской литературы.

    Пресс-служба СК отметила, что произведения Остера были приведены как негативный пример. По мнению участников заседания, его книги могут содержать установки, вызывающие вопросы с точки зрения педагогики. На этом основании было решено организовать проверку содержания книг автора.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил о важности помощи авторам детской и юношеской литературы.

    21 апреля 2026, 21:36 • Новости дня
    Захарова призвала Нетахьяху не упоминать Холокост в контексте операции в Иране
    @ Pavel Bednyakov/AP/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заявления израильского руководства о том, что страна устранила угрозу «ядерного Холокоста» со стороны Ирана, являются неуместными и проявляют неуважение к памяти жертв Второй мировой войны, заявила спикер МИД Мария Захарова, комментируя слова премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о якобы готовящемся Ираном «новом Холокосте».

    По ее словам, упоминание Освенцима, Майданека и Собибора в подобном контексте искажают исторические факты и подменяют понятия. «Упоминание Освенцима, Майданека и Собибора в контексте угрозы Израилю «ядерного Холокоста» со стороны Ирана – это проявление неуважения ко всем жертвам Второй мировой, жертвам геноцида советского народа, жертвам Холокоста, а также воинам Красной армии, освобождавшей лагеря смерти. Потому что это неуместно, потому что подменяет понятия и искажает исторические факты», – написала Захарова в своем Telegram-канале.

    Дипломат напомнила, что сам Иран в 1943 году объявил войну нацистской Германии, и поинтересовалась: неужели, по логике израильских властей, «первый Холокост» также был делом Ирана. Она подчеркнула, что за геноцид евреев стояли именно нацистская Германия, фашистская Италия и их союзники, включая украинских и прибалтийских коллаборационистов.

    Захарова также обратила внимание на то, что с 2014 года Израиль «не сказал ни слова» киевским властям, которые героизировали палачей еврейского народа, таких как Симон Петлюра и Ярослав Стецько. Она добавила, что, по ее мнению, за спонсированием нацистской партии Гитлера стоял в том числе Банк Англии, а сегодня те же страны поддерживают Киев, где, по словам Захаровой, продолжаются преступления на национальной почве.

    Ранее в Иране назвали число жертв ударов США и Израиля.

    22 апреля 2026, 11:03 • Новости дня
    Politico: Мадьяр хочет возродить Австро-Венгерскую империю
    @ Public domain

    Tекст: Мария Иванова

    Победивший на выборах премьер Венгрии планирует усилить влияние Центральной Европы в ЕС, опираясь на общее историческое наследие времен Австро-Венгерской империи, отмечает Politico.

    Победивший на недавних выборах в Венгрии Петер Мадьяр намерен создать мощный альянс центральноевропейских стран, передает Politico.

    Он предложил объединить Вышеградскую группу и Славковский формат для усиления влияния региона в Евросоюзе.

    «Когда-то мы жили в одной стране, и Австрия является ключевым экономическим партнером Венгрии», – заявил Мадьяр после победы над Виктором Орбаном. Политик подчеркнул желание укрепить отношения с Веной по историческим, культурным и экономическим причинам.

    Первые зарубежные визиты в начале мая новый лидер совершит в Варшаву и Вену. В Польше он планирует перенять опыт возвращения к либеральной демократии и разморозки средств Евросоюза. Мадьяр рассчитывает получить 18 млрд евро замороженных фондов и 16 млрд евро кредитов на оборону.

    Австрийские власти позитивно оценивают инициативу Будапешта. Высокопоставленный дипломат из Вены отметил логичность укрепления сотрудничества государств региона по примеру Бенилюкса. Страны уже тесно связаны экономически: Австрия инвестировала в Венгрию более 11 млрд евро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мадьяр начал работу по восстановлению отношений с Евросоюзом для разблокировки замороженных фондов. Политик заявил о планах обновить сотрудничество стран Вышеградской четверки.

    В ответ Брюссель потребовал от новой администрации выполнения 27 специальных условий.

    22 апреля 2026, 11:15 • Новости дня
    Евросоюз подготовил экстренный план спасения от энергокризиса
    @ Sipa USA/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Для предотвращения надвигающегося коллапса на фоне ближневосточного конфликта Брюссель подготовил план, позволяющий государствам компенсировать до 70% счетов за электроэнергию.

    Европейский союз намерен внедрить новые инициативы для стабилизации ситуации на энергетическом рынке, пишет Politico.

    В первую очередь Брюссель рекомендует странам-участницам использовать действующие законы или вносить временные изменения для повышения их эффективности. Предлагаемые поправки к правилам субсидирования позволят государствам покрывать до 70% стоимости оптовых счетов за электроэнергию до декабря.

    Кроме того, планируется компенсировать до 50% дополнительных расходов на топливо для некоторых секторов экономики. Еврокомиссия также будет работать со странами над разработкой целевых налоговых льгот для снижения счетов за электроэнергию. При этом часть мер носит долгосрочный характер или импровизируется на ходу из-за быстро меняющейся ситуации.

    «Не каждая страна, зависящая от ископаемого топлива, может быстро перейти на электричество, но это единственное решение. Никто не может предсказать будущее мировых рынков – иногда мы становимся заложниками ситуации», – заявил министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчюнас.

    Ранее уверенность ЕС основывалась на ограниченной зависимости от Ормузского пролива, однако вскоре возникла проблема с поставками природного газа.

    Ситуация обострилась 19 марта, когда атака на два крупных газовых месторождения в Катаре вывела из строя 3% мировой добычи. Это привело к значительным потерям для Италии и Бельгии, а восстановление мощностей может занять до пяти лет. В связи с этим ЕС начал разрабатывать более конкретные меры реагирования, включая изменения в правилах субсидирования и налог на сверхприбыль энергетических компаний.

    В то же время аналитики предупреждают, что запасов авиатоплива в Европе осталось всего на шесть недель. Ситуация усугубляется тем, что около 40% поставок авиакеросина и дизельного топлива в ЕС проходит через Ормузский пролив. В проекте предложений Еврокомиссии также предусмотрены меры по улучшению картирования зависимости от авиатоплива и европейских нефтеперерабатывающих мощностей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Европейская комиссия предложит странам Евросоюза ввести обязательную удаленную работу.

    Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен оценила дополнительные траты объединения на топливо в 22 млрд евро.

    Европейский союз рассматривает возможность ограничения отопления и кондиционирования помещений.

    22 апреля 2026, 12:37 • Новости дня
    ЕК отказалась включать запрет на перевозку нефти России в 20-й пакет санкций
    @ Patrick Pleul/dpa/TASS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Еврокомиссия (ЕК) исключила из 20-го пакета санкций его главный элемент – запрет на транспортировку российской нефти, предложив странам ЕС срочно принять этот пакет в урезанном виде, сообщил дипломатический источник в Брюсселе.

    Еврокомиссия представила послам 27 стран Евросоюза предложение утвердить 20-й пакет санкций против России без запрета на транспортировку российской нефти, передает ТАСС.

    Как сообщил дипломатический источник в Брюсселе, из пакета исключили полный запрет на перевозку российской нефти европейскими компаниями и оказание сопутствующих услуг, включая страхование.

    Рассмотрение этого вопроса проходит на плановом заседании Комитета постоянных представителей ЕС в Брюсселе, где также обсуждается выделение Украине 90 млрд евро на 2026-2027 годы. Решение ускорить процесс связано с давлением на европейский бизнес, сталкивающийся с убытками из-за блокировки судов в Ормузском проливе, однако точных данных о потерях пока нет.

    Отказ включать запрет на перевозку нефти объясняется позицией Венгрии и Словакии, которые заблокировали принятие пакета, а также финансирование Украины. Эти страны потребовали от Киева возобновить транзит российской нефти по нефтепроводу «Дружба», остановленного Украиной 27 января.

    Президент Украины Владимир Зеленский 21 апреля заявил о готовности возобновить транзит с 22 апреля. Однако Венгрия и Словакия пока не подтвердили получение российских поставок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о завершении ремонта на участке нефтепровода «Дружба».

    Венгерская нефтегазовая компания MOL подтвердила окончание восстановительных работ на украинской территории.

    Министр экономики Словакии Дениса Сакова анонсировала возобновление прокачки российского сырья утром 23 апреля.

    21 апреля 2026, 23:07 • Новости дня
    Каллас заявила о создании в Армении миссии ЕС по «борьбе с дезинформацией»

    Каллас заявила о создании в Армении миссии ЕС по «борьбе с дезинформацией»
    @ Ansgar Haase/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Евросоюз намерен создать в Армении гражданскую миссию для повышения устойчивости страны к дезинформации и кибератакам, сообщила глава евродипломатии Кая Каллас.

    Глава евродипломатии Кая Каллас сообщила о планах Евросоюза создать новую гражданскую миссию в Армении, которая будет направлена на борьбу с «кампаниями дезинформации» и кибератаками. Каллас подчеркнула, что задача миссии – повысить устойчивость республики к подобным угрозам, передают «Вести».

    Она также отметила, что в мае в Ереване пройдет первый саммит Армения – Евросоюз, который, по ее словам, станет подтверждением развития партнерства между сторонами.

    «Когда армяне пойдут на выборы в июне, только они должны выбирать свое будущее. Мы также ожидаем, что Ереван примет первый в истории совместный саммит в мае, который станет свидетельством углубления нашего партнерства», – заявила Каллас журналистам.

    Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил о намерении Армении подать заявку на вступление в Евросоюз после проведения необходимых реформ.

    Напомним, Каллас пообещала выделить Армении 15 млн евро для обеспечения устойчивости.

    Европейский союз готовится рассмотреть меры поддержки Еревана в период проведения парламентских выборов.


    21 апреля 2026, 18:30 • Новости дня
    Зеленский заявил о завершении ремонта на нефтепроводе «Дружба»
    @ PRESIDENT OF UKRAINE/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о завершении ремонта на участке нефтепровода «Дружба».

    По его словам, Украина завершила все необходимые работы, и теперь магистраль технически готова к возобновлению прокачки нефти, передает ТАСС.

    «Украина выполнила ремонтные работы на участке нефтепровода «Дружба». Нефтепровод может возобновить функционирование», – сообщил Зеленский.

    Накануне венгерский министр по делам ЕС Янош Бока сообщил, что транспортировка энергоносителей из России по трубопроводу «Дружба» возобновится Украиной, вероятно, в полдень 21 апреля.

    Будущий премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр обратился к Зеленскому с требованием разблокировать транзит российской нефти и отказаться от политики давления на европейские страны.

    22 апреля 2026, 03:51 • Новости дня
    Каллас заявила о готовности ЕС ввести санкции против Грузии
    @ Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    В Евросоюзе сформировался консенсус среди 26 стран по вопросу введения ограничений против Грузии, однако одна страна выступает против, заявила глава евродипломатии Кая Каллас.

    Каллас заявила, что у большинства стран Евросоюза есть общее настроение ввести санкции против Грузии. По ее словам, 26 стран поддерживают подобные меры, но одна страна блокирует их принятие, передает РИА «Новости».

    Каллас отметила: «Если вы спрашиваете о общем настроении, то я могу ответить – да, общее настроение есть». Она пояснила, что когда речь заходила о санкциях против тех, кто действует против оппозиции или свободных СМИ, аналогичная поддержка уже проявлялась. Каллас также подчеркнула, что не может прогнозировать, приведут ли последние события к изменениям в позиции Евросоюза.

    Отношения между Тбилиси и Брюсселем ухудшились после принятия в мае 2024 года грузинским парламентом закона об иноагентах.

    Политика грузинских властей была неоднократно подвергнута критике странами ЕС, которые обвинили Тбилиси в откате от демократических принципов и использовании антизападной риторики.

    Премьер-министр Ираклий Кобахидзе объявил о заморозке вопроса начала переговоров с Евросоюзом до 2028 года.

    21 апреля 2026, 22:07 • Новости дня
    Каллас заявила об отказе партнеров ЕС помогать Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Евросоюз сталкивается с нехваткой поддержки со стороны партнеров в вопросе помощи Киеву, заявила глава евродипломатии Кая Каллас.

    Партнеры Евросоюза отказываются помогать Брюсселю в вопросе поддержки Украины, сообщила глава евродипломатии Кая Каллас, передает РИА «Новости». Она отметила, что Евросоюз остается крупнейшим сторонником Украины, несмотря на то, что действует практически в одиночку.

    «Мы крупнейшие доноры в Судане, в Сомали – можно перечислять по всему миру. Но там, где у нас есть проблема, – это Украина: мы там практически одни и являемся крупнейшими сторонниками», – заявила Каллас.

    Она также подчеркнула, что ранее обращалась к странам Персидского залива с просьбой об оказании помощи Европе в контексте ситуации на Украине, однако получила отказ. В связи с этим Каллас заявила, что странам Персидского залива не стоит рассчитывать на значительную поддержку со стороны Евросоюза в конфликте на Ближнем Востоке.

    Каллас заявила, что миссия Евросоюза уже обеспечила подготовку 90 тыс. военных для Украины.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что европейские гарантии безопасности Украине направлены на сохранение киевского режима и увеличение угроз для России.

    Лавров отметил, что европейские страны, поддерживающие Киев, могут вскоре потерять энтузиазм и превратиться в так называемую коалицию отжелавших.

    21 апреля 2026, 20:15 • Новости дня
    Reuters сообщило об остановке поставок с мая нефти из Казахстана по «Дружбе»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Поставки нефти из Казахстана в Германию по нефтепроводу «Дружба» будут прекращены с 1 мая, пишет Reuters.

    Об этом агентству Reuters рассказали три источника в отрасли, пожелавшие остаться анонимными. По их данным, скорректированный график экспорта уже направлен Казахстану и Германии. Такое решение создает дополнительные риски для топливного рынка Германии, учитывая нестабильность поставок из стран Ближнего Востока из-за войны с Ираном, отмечается в материале. Германия уже столкнулась с энергетическим кризисом после разрыва многолетних связей с Россией на фоне спецоперации на Украине.

    По информации агентства, в 2025 году экспорт казахстанской нефти в Германию по «Дружбе» составил 2,146 млн тонн, что примерно соответствует 43 тыс. баррелей в сутки и превышает показатели 2024 года на 44%. За первый квартал 2026 года поставки достигли 730 тыс. тонн.

    Полное прекращение транзита приведет к потере около 17% от объема нефти, перерабатываемого одним из крупнейших немецких предприятий – нефтеперерабатывающим заводом PCK в городе Шведт. Именно топливо с этого завода обеспечивает 9 из 10 автомобилей в Берлине и Бранденбурге, отмечают источники.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о неосведомленности насчет прекращения транзита казахстанской нефти.

    В 2024 году Россия и Польша договорились о транзите нефти из Казахстана в Германию.

    21 апреля 2026, 21:10 • Новости дня
    В Минфине подтвердили обсуждение введения дублирования СМС от банков в Мах
    @ Максим Стулов/Ведомости/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Введение обязательного дублирования банковских СМС-сообщений через национальный мессенджер Max обсуждается в Госдуме, подтвердил замглавы Минфина Иван Чебесков.

    Он пояснил, что речь идет о возможности дублирования информирования клиентов, если с банком заключен соответствующий договор на СМС-оповещения, передает «Интерфакс».

    По словам Чебескова, сейчас в комитете Госдумы по финансовому рынку ведутся дискуссии по поводу того, как правильно организовать новую систему оповещений и сделать ее максимально удобной для граждан. Он подчеркнул, что рассматривается именно дополнительная опция, а не обязательное требование.

    Законопроект «Антифрод 2.0» предусматривает, что подтверждение финансовых операций, проводимых дистанционно, должно происходить одновременно через СМС и через сообщения в Max.

    Банки выступили против такой инициативы, назвав ее избыточной с точки зрения расходов и юридических оснований. Национальный совет финансового рынка уже направил соответствующее обращение в Банк России и правительство с просьбой отказаться от обязательного двойного подтверждения.

    Ранее в нацмессенджере Max заявили о надежной защите данных пользователей.

    21 апреля 2026, 18:50 • Новости дня
    СК завел дело на мужчину за бросок ножа в живот ребенку

    Tекст: Денис Тельманов

    Мужчину из Подмосковья подозревают в истязании ребенка после появления видео, на котором он бросает нож в живот несовершеннолетнему, что вызвало проверки ведомств.

    Уголовное дело по факту истязания и неисполнения родительских обязанностей было возбуждено в отношении жителя деревни Жаворонки Одинцовского городского округа, сообщает РИА «Новости».

    По данным следствия, мужчина якобы использовал опасные предметы для физической подготовки детей, в том числе бросал нож в живот несовершеннолетнему с высоты.

    Официальный канал подмосковного главка Следственного комитета в платформе Мах сообщил, что дело возбуждено по пункту «г» части 2 статьи 117 и статье 156 УК РФ.

    Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего и проверяют достоверность размещенной в социальных сетях информации.

    Ранее прокуратура и МВД Московской области начали проверки после публикации в соцсетях видео, на котором видно, как мужчина бросает нож в живот ребенку.

    При этом отмечается, что официальных заявлений в полицию по данному факту не поступало.

    В Московской области житель Красногорска признан виновным в избиении до смерти своей престарелой матери.

    Следственный комитет в Архангельской области начал расследование по фактам жестокого обращения с малолетними в детском саду после появления соответствующего видео в социальных сетях.

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации