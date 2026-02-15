Композитор Рыбников выиграл суд по делу о песне «Бу-ра-ти-но»

Tекст: Ольга Иванова

Композитор Алексей Рыбников сообщил о победе в деле о нарушении авторских прав на песню «Бу-ра-ти-но», передает РИА «Новости». По словам Рыбникова, суд признал незаконное использование его музыки в спектакле «Буратино» в культурном центре «Меридиан», где ежегодно проходили новогодние представления с его произведениями. Однако назначенную судом компенсацию в размере 3 млн руб. Рыбников до сих пор не получил.

Композитор рассказал, что организаторы спектакля собирали значительные средства со зрителей, не заключая договор с авторами и существенно искажая музыку. Рыбников отметил: «В «Меридиане» каждый год устраивали новогодний чес, всем известные «Ёлки» спектакля «Буратино», в котором моя музыка звучала с чудовищными искажениями. Суд в этом разобрался и принял решение в соответствии с законом. Но никаких 3 миллионов я не получал».

Вопросом защиты авторских прав занимаются профессиональные юристы из Российского авторского общества и Первого музыкального издательства, а не сам автор. Рыбников подчеркнул, что те, кто умышленно нарушает закон, заслуживают называться пиратами и мошенниками. Он добавил, что таких судебных дел происходит сотни ежегодно, и удивился, что именно его случай постоянно вызывает интерес.

В целом композитор подчеркнул, что конфликтных ситуаций сейчас нет. С 2020 года интернет-права на его музыку принадлежали Warner Music, а с 2025 года перешли к Первому музыкальному издательству. Рыбников отметил, что выплата авторского вознаграждения регулируется законом, а государство стоит на стороне авторов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, московский суд ввел обеспечительные меры по иску композитора Алексея Рыбникова к Apple Music. Суд запретил распространение произведений Рыбникова на платформе Apple Music.