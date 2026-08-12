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    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв В миграционном цунами Сеуты виноват только ЕС

    Миграционный кризис в испанской Сеуте – а он развивается – вновь напомнил об одной из тяжелейших проблем современной Европы. Несмотря на все «теории заговора», винить в ее нерешенности европейские политики могут только собственные недальновидные действия. К правительству Испании это относится в первую очередь.

    4 комментария
    Ольга Андреева Ольга Андреева Почему сибирские реки не повернут в Среднюю Азию

    Идея с переброской сибирских рек на юг впервые появилась еще при царе, в начале ХХ века. Тогда над этим посмеялись и забыли. При СССР вспомнили – но 40 лет назад Михаил Горбачев окончательно этот проект закрыл. Окончательно? Как бы не так.

    25 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Найди кота в Йошкар-Оле

    Для чего нужно обновлять традицию? Наверное, для того, чтобы люди не думали, будто традиция – это что-то сельское, темное и отсталое. Марийский опыт говорит нам: будь современным человеком, будь в курсе и старых традиций, и новых.

    7 комментариев
    12 августа 2026, 21:22 • Новости дня

    Хакер создал одежду для защиты от камер слежения с распознаванием лиц

    Хакер создал одежду для защиты от камер слежения с распознаванием лиц
    @ Ilya Moskovets/URA.RU/Global Look Press

    Американский стартап разработал специальные принты для футболок и головных уборов, которые делают человека невидимым для современных систем наблюдения.

    Проект noRecognition, созданный хакером и бывшим директором по информационной безопасности Биллом Свирингеном, предлагает одежду со специальными узорами для защиты от камер, передает TechCrunch. Разработчики запустили краудфандинговую кампанию, чтобы сделать такие вещи более доступными на фоне повсеместного распространения технологий распознавания лиц. «Конфиденциальность – это фундаментальное право», – пояснил Сверинген.

    Идея использования одежды и макияжа для обмана систем компьютерного зрения появилась не сегодня. Однако развитие искусственного интеллекта и технологий распознавания изображений постепенно сделало подобные методы менее эффективными. В noRecognition намерены создавать новые варианты узоров и проверять их на различных системах машинного зрения.

    Разработчики опубликовали результаты собственных испытаний: в открытых материалах проекта можно узнать, с какими системами компьютерного зрения тестировались узоры, а также насколько различалась их эффективность при использовании людьми с разным телосложением и особенностями лица.

    Создатели проекта планируют продавать одежду с разработанными рисунками в двух вариантах. Стандартная серия будет включать наиболее распространенные узоры, рассчитанные на защиту от широкого спектра систем обнаружения и наблюдения.

    Второй вариант получил название One of One. Каждый такой узор предполагается выпускать ограниченной серией – не более 50 экземпляров для каждого типа одежды. После продажи тиража разработчики обещают больше не выпускать соответствующий рисунок. По их задумке, это должно затруднить использование таких изображений для обучения алгоритмов распознавания.

    При этом технология имеет неожиданный побочный эффект. Одежда, которая мешает камерам обнаруживать человека, потенциально способна затруднять работу камер автономных автомобилей и роботакси. Поэтому разработчики предупреждают, что обладателям такой одежды необходимо проявлять особую осторожность при переходе дороги.

    Стоимость такой защиты от камер будет достаточно высокой. Обычная футболка с узором noRecognition стоит 45 долл. Комплект из трех индивидуально напечатанных уникальных узоров One of One оценивается в 479 долл. При этом отмечается, что эффективность таких узоров не является абсолютной и может меняться по мере развития технологий распознавания.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперт Алексей Миронов предупредил об опасности сбора биометрии лица виртуальными примерочными. Российские военные получили специальные маскировочные костюмы-невидимки для защиты от оптических приборов. Московский суд запретил продажу скрывающих автомобильные номера от камер видеонаблюдения устройств.

    14 августа 2026, 08:59 • Новости дня
    В РАН назвали три случая обязательного использования буквы «ё»

    Ученый РАН Пахомов: Употребление буквы «ё» необходимо в школьных учебниках

    В РАН назвали три случая обязательного использования буквы «ё»
    @ Любовь Чиликова/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Использование седьмой буквы алфавита становится обязательным для предотвращения ошибок в чтении, при написании редких географических названий и в учебной литературе, отметили лингвисты.

    Употребление буквы «ё» необходимо в школьных учебниках и для исключения неверного понимания слов, сообщил научный сотрудник Института русского языка имени В.В. Виноградова РАН Владимир Пахомов.

    «Для употребления буквы «ё» только три предусмотрены ситуации. Первая – когда необходимо предупредить неверное чтение и понимание слова, например, «узнаём» в отличие от «узнаем» или «всё» в отличие от «все»», – рассказал эксперт.

    Во-вторых, символ требуется для указания правильного произношения малоизвестных терминов, включая географические названия, передает РИА «Новости».

    Кроме того, букву нужно печатать во всех текстах для изучающих язык: букварях, словарях и книгах для иностранцев.

    Специалист отметил, что утвержденные в 1956 году правила русской орфографии не требуют постоянного использования этого знака. Однако современные справочники разрешают последовательно печатать «ё» по желанию автора или редактора.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году лингвист Владимир Пахомов опроверг появление новых норм произношения слова «миллион».

    Ранее президент России Владимир Путин эмоционально отреагировал на призыв защитить букву «ё».

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    13 августа 2026, 19:35 • Новости дня
    Российские ученые нашли способ превращать стволовые клетки в клетки сердца

    В России научились превращать стволовые клетки в клетки сердца

    Российские ученые нашли способ превращать стволовые клетки в клетки сердца
    @ Norbert Michalke/imagebroker.com/Global Look Press

    Российские ученые разработали способ превращать стволовые клетки, полученные из костного мозга человека, в клетки, похожие на клетки сердечной мышцы. В будущем технология может помочь в изучении сердечных заболеваний, тестировании новых лекарств и разработке методов восстановления поврежденного сердца.

    Исследование провели специалисты МФТИ, Московского областного научно-исследовательского клинического института имени М.Ф. Владимирского и Национального медицинского исследовательского центра имени Е.Н. Мешалкина в Новосибирске, сообщает Минобрнауки.

    Стволовые клетки интересуют ученых тем, что они способны превращаться в разные типы клеток организма. Поэтому их рассматривают как один из инструментов регенеративной медицины – направления, которое занимается восстановлением поврежденных органов и тканей. Одним из перспективных вариантов считается получение из стволовых клеток кардиомиоцитов – клеток, из которых состоит сердечная мышца. Однако существующие способы часто требуют сложного и дорогостоящего перепрограммирования клеток.

    Российские исследователи предложили более простой подход. Они использовали мезенхимальные стволовые клетки, которые получили из образцов красного костного мозга пациентов. Обычно такие клетки могут превращаться, например, в клетки костной, хрящевой или жировой ткани. Образцы костного мозга массой около 1–2 граммов брали во время операций на открытом сердце. Затем ученые выделяли из них стволовые клетки и помещали в специальную питательную среду.

    В этой же среде до этого выращивали клетки сердечной мышцы, полученные из другого типа стволовых клеток – индуцированных плюрипотентных. Они выделяли сигнальные молекулы, которые воздействовали на мезенхимальные клетки и заставляли их двигаться в сторону превращения в клетки сердечного типа. При этом стволовые клетки не превратились в полноценные кардиомиоциты. Однако они приобрели целый ряд свойств, характерных для клеток сердечной мышцы. В частности, у них появились характерная структура, электрическая активность и изменения уровня кальция внутри клеток. Причем их активность синхронизировалась с уже существующими клетками сердечной мышцы.

    «Мы разработали подход, позволяющий направленно превращать мезенхимальные стволовые клетки костного мозга пациента в кардиомиоцитоподобные клетки с помощью сигнальных молекул, выделяемых iPSC-производными кардиомиоцитами», – рассказала один из авторов исследования, инженер-исследователь лаборатории экспериментальной и клеточной медицины Института биофизики будущего МФТИ Вероника Литвиненко.

    Чтобы убедиться, что полученные клетки действительно приобрели свойства сердечной ткани, ученые провели несколько видов исследований. Они изучили их структуру, электрическую активность и работу кальциевых каналов.

    «В ходе работы показано, что такие клетки приобретают структурные и функциональные признаки сердечной ткани, включая поперечную исчерченность, кальциевые колебания и электрическую активность», – отметила Литвиненко.

    По словам исследователей, у нового метода есть несколько преимуществ. В первую очередь для него не требуется сложная генная инженерия. Также ученым не пришлось использовать большое количество специальных химических веществ для запуска превращения клеток. Еще одна особенность заключается в том, что исходные клетки можно получить непосредственно от пациента. Это потенциально позволяет создавать клеточные модели, которые учитывают индивидуальные особенности конкретного человека.

    Такие модели могут использоваться для изучения того, как развиваются различные заболевания сердца, и для проверки новых лекарств. Например, исследователи смогут наблюдать за реакцией клеток конкретного пациента на тот или иной препарат еще до его возможного применения.

    «Мы считаем, что технология открывает возможности для создания персонализированных моделей сердечных заболеваний, фармакологического тестирования и дальнейшего развития регенеративных подходов после повреждения миокарда», – сказала Литвиненко. В перспективе разработка может быть полезна и для регенеративной медицины – например, при поиске способов восстановления сердечной ткани после ее повреждения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле 2026 года российские ученые предложили новый метод создания коллагеновых пленок для выращивания клеток роговицы.

    Месяцем ранее кардиохирурги НМИЦ имени академика Е.Н. Мешалкина впервые в России имплантировали пациенту инновационное устройство длительной механической поддержки сердца.

    Осенью прошлого года японские исследователи начали использовать искусственный интеллект Google для разработки новых способов получения стволовых клеток.

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    3 августа 2026, 13:50 • Видео
    Трамп выбрал преемника

    Как утверждают источники американских СМИ, президент США Дональд Трамп определился, кто должен стать его преемником – госсекретарь Марко Рубио или вице-президент США Джей Ди Вэнс. В целом это хороший выбор. Но в плохих обстоятельствах.

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    13 августа 2026, 13:15 • Новости дня
    У берегов Тайваня обнаружили останки гигантских людей ледникового периода

    Daily Mail: Кости гигантских денисовцев обнаружили на дне пролива Пэнху

    Tекст: Мария Иванова

    Найденные на дне пролива Пэнху окаменелости впервые позволили оценить телосложение денисовцев, чей рост в ледниковый период достигал 190 сантиметров.

    Окаменелости древних людей, которые могли быть самыми крупными представителями ледникового периода, нашли в проливе Пэнху, передает РИА «Новости».

    Исследование провели ученые Токийского университета.

    «Окаменелости, в том числе часть бедренной и большой берцовой костей, были найдены в проливе Пэнху между Тайванем и материковой частью Китая... Останки... вновь породили теории о великанах», – пишет британская газета Daily Mail.

    До этой находки исследователи не располагали костями нижней части тела денисовцев. Новые данные показали, что обладатель бедренной кости имел рост около 180 сантиметров и вес 83 килограмма, а большой берцовой – примерно 190 сантиметров и 91 килограмм. Пол древних людей установить не удалось, но внушительные размеры костей указывают на то, что это были мужчины.

    Анализ сохранившегося в останках белка подтвердил их принадлежность денисовцам – отдельному виду людей, отделившемуся от неандертальцев около 550 тыс. лет назад. Ранее в Институте археологии и этнографии СО РАН сообщали, что денисовцы появились на Алтае не менее 300 тыс. лет назад.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, археологи нашли в алтайской пещере просверленный зуб неандертальца возрастом 59 тыс. лет.

    Ученые выявили ранее неизвестную ветвь человеческого рода по ДНК древних останков из Колумбии.

    Международная группа исследователей обнаружила в Узбекистане древнейшие каменные наконечники стрел.

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    12 августа 2026, 15:55 • Новости дня
    МВД сообщило о ликвидации хаба телефонных террористов в Петербурге

    В Петербурге ликвидирован хаб для массовых ложных звонков о минировании

    МВД сообщило о ликвидации хаба телефонных террористов в Петербурге
    @ Илья Московец/URA.RU/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Правоохранительные органы в Петербурге пресекли работу технического узла в коммунальной квартире, который ежедневно генерировал тысячи фейковых сообщений об угрозах взрывов по всей стране.

    Силовики в Петербурге задержали подозреваемого в организации технической базы для кибератак на социальную инфраструктуру, написала официальный представитель МВД Ирина Волк в «Максе».

    «Технический узел связи, оборудованный в коммунальной квартире в Петербурге, позволял удаленно совершать тысячи ложных звонков и сообщений об актах терроризма в сутки», – сообщила она.

    Задержанный выполнял указания анонимных зарубежных кураторов. С помощью специальных GSM-шлюзов в Петроградском районе злоумышленник рассылал угрозы в школы, больницы и на транспортные объекты. За эту работу он ежедневно получал около 8 тыс. рублей в криптовалюте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае правоохранители пресекли деятельность еще одного нелегального узла связи украинских мошенников в Петербурге.

    Несколькими днями ранее силовики выявили на Красносельском шоссе подпольный центр технической поддержки аферистов.

    В феврале сотрудники МВД обнаружили специальное телекоммуникационное оборудование в арендованных квартирах Ленинградской области.

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    14 августа 2026, 20:55 • Новости дня
    Студенты начали отправлять на учебу ИИ-агентов вместо себя

    Студенты начали использовать ИИ для полного прохождения онлайн-курсов

    Студенты начали отправлять на учебу ИИ-агентов вместо себя
    @ Oliver Berg/dpa/Global Look Press

    Студенты начали использовать ИИ-агентов для полного прохождения онлайн-курсов. Программы могут самостоятельно заходить на образовательные платформы, смотреть лекции, выполнять тесты, писать работы и даже участвовать от имени студента в обсуждениях с однокурсниками и преподавателями.

    О новой тенденции пишет The New York Times, отмечая, что развитие агентных моделей вывело использование искусственного интеллекта в учебе на новый уровень. В отличие от обычных чат-ботов, такие системы способны самостоятельно выполнять последовательность действий в интернете и работать в фоновом режиме.

    Студенту при этом достаточно дать ИИ-агенту доступ к образовательной платформе. После этого программа может заходить в эти системы, проходить тесты, просматривать учебные материалы и готовить письменные задания. В некоторых случаях ИИ способен выдавать себя за учащегося во время онлайн-дискуссий, которые предполагают общение с другими студентами и преподавателем.

    Распространение такой практики создает серьезные проблемы для университетов, особенно тех, где обучение полностью проходит дистанционно. Преподаватели не всегда могут проводить очные экзамены или принимать устные ответы, позволяющие убедиться, что задания действительно выполнил сам студент.

    При этом разработчики популярных ИИ-сервисов пока не смогли предложить эффективного решения проблемы. ChatGPT, Gemini и Grammarly не отказываются от просьб написать за студента целую учебную работу. Эти сервисы также не блокируют возможность использования ИИ-агентов для работы с образовательными платформами.

    Представители образовательного сообщества просили разработчиков сделать так, чтобы ИИ-агенты обозначали свое присутствие при работе с такими системами. Однако эта идея пока не получила широкой поддержки. В компании Perplexity заявили, что обязательная идентификация ИИ на учебных платформах может создать риски для конфиденциальности и безопасности студентов.

    Некоторые университеты уже пытаются ограничить применение искусственного интеллекта в учебном процессе. Чикагский университет запретил первокурсникам юридического факультета использовать на занятиях телефоны, планшеты и ноутбуки в рамках новой стратегии по работе с ИИ. Принстонский университет, в свою очередь, отказался от действовавшей более века системы Honor Code, позволявшей студентам сдавать экзамены без наблюдения. Решение последовало после скандала, связанного с использованием искусственного интеллекта для списывания.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во втором квартале текущего года эксперты нашли следы применения искусственного интеллекта в 36% студенческих работ. Высшая школа экономики впервые в России ввела официальные правила использования нейросетей для написания научных текстов.

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    13 августа 2026, 20:54 • Новости дня
    Дочери Билла Гейтса может грозить 20 лет тюрьмы из-за интернет-мошенничества

    Дочь Билла Гейтса обвинили в схеме с фиктивными продажами

    Дочери Билла Гейтса может грозить 20 лет тюрьмы из-за интернет-мошенничества
    @ Photo Image Press/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Дочери миллиардера Билла Гейтса Фиби Гейтс может грозить до 20 лет лишения свободы из-за работы основанного ею стартапа Phia. Компания оказалась в центре скандала после публикаций Bloomberg о возможном присвоении комиссий за продажи, которые сервис фактически не совершал.

    Phia представляет собой браузерное расширение, помогающее пользователям находить скидки на одежду и аксессуары. Когда покупатель переходит по ссылке сервиса и совершает покупку, компания получает комиссию от продавца, пишет РИА «Новости». Однако журналисты выяснили, что расширение могло автоматически устанавливать собственные cookie-файлы даже без перехода пользователя по ссылке Phia. Это позволяло стартапу приписывать себе продажи, совершенные без его участия, а в некоторых случаях перезаписывать данные о реальных партнерах.

    Внутренняя переписка сотрудников, которую изучило издание, свидетельствует о том, что Гейтс и ее соосновательница София Кианни могли знать о спорной функции задолго до появления публикаций в прессе. В декабре Гейтс интересовалась, работает ли автоматическая установка cookie на всех сайтах с купонами, чтобы Phia могла получать комиссию со всех покупок.

    После первой публикации Bloomberg компания заявила о «технических аномалиях» и сообщила, что устранила проблему. Однако после отключения функции средняя дневная выручка Phia, по данным издания, снизилась примерно с 80 до 10–28 тыс. долларов. На спорную схему в июне приходилось около 51% продаж, которые стартап записал на свой счет.

    Юрист Ариэль Гивнер заявила, что подобная практика при определенных обстоятельствах может подпадать под законодательство США о мошенничестве с использованием электронных средств связи. «Обычно это расценивается американскими судами как сетевое мошенничество федерального уровня. Не исключено максимальное наказание до 20 лет тюрьмы плюс штрафы и реституции», – считает она.

    Отдельное внимание привлекла связь Phia с eBay. Компания ранее успешно судилась с партнером Шоном Хоганом, которого обвиняли в использовании аналогичной схемы. В 2014 году Хоган получил пять месяцев федеральной тюрьмы по делу о мошенничестве с eBay, которому, согласно обвинениям, был причинен ущерб примерно на 28 млн долларов. При этом eBay сама финансировала Phia. Наблюдатели также допустили, что потенциальные претензии к стартапу могут возникнуть у других торговых площадок, включая Etsy.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Конгресс США потребовал допросить Билла Гейтса по делу Джеффри Эпштейна.

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    13 августа 2026, 16:58 • Новости дня
    В Казахстане запретили работу бота для знакомств «Дайвинчик»

    Суд в Казахстане запретил Telegram-бот для знакомств «Дайвинчик»

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Алатауский районный суд Алма-Аты удовлетворил иск прокуратуры о блокировке в Казахстане телеграм-бота для знакомств «Дайвинчик». Причиной блокировки в Казахстане телеграм-бота для знакомств «Дайвинчик» с многомиллионной аудиторией стало отсутствие проверки возраста пользователей и потенциальная угроза безопасности несовершеннолетних.

    Алатауский районный суд Алма-Аты удовлетворил иск прокуратуры о блокировке в Казахстане телеграм-бота для знакомств «Дайвинчик». Как отмечает портал Tengrinews, «главными причинами для судебного запрета стали отсутствие механизмов проверки возраста пользователей и угроза безопасности несовершеннолетних», передает ТАСС.

    Решение уже направлено в уполномоченные органы, однако сервис пока продолжает функционировать. В октябре 2025 года прокуратура Алма-Аты потребовала закрыть платформу, насчитывающую около 17 млн пользователей, после инцидента с несовершеннолетней девочкой.

    В декабре 2025 года Роскомнадзор внес сервис в реестр запрещенных сайтов из-за распространения детской порнографии и ЛГБТ-пропаганды (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Следственный комитет сообщил о вербовке российской молодежи украинскими спецслужбами через платформу «Дайвинчик».

    Ранее сообщалось, что житель Ярославской области после шантажа в этом сервисе повредил опору линии электропередачи.

    Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина предупредила об активном сборе личных данных школьников через подобные боты.

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    13 августа 2026, 13:07 • Новости дня
    Bloomberg узнал о планах Anthropic поглотить создателя «моделей мира»

    Bloomberg: Anthropic обсуждает покупку израильского Decart AI за 6 млрд долларов

    Tекст: Мария Иванова

    Американская компания Anthropic рассматривает возможность приобретения израильского разработчика искусственного интеллекта Decart AI за 6 млрд долларов для расширения инфраструктурных возможностей.

    Американский разработчик искусственного интеллекта Anthropic ведет переговоры о покупке израильского стартапа Decart AI, создающего «модели мира», пишет Bloomberg.

    «Anthropic PBC ведет переговоры о покупке стартапа Decart AI, занимающегося искусственным интеллектом, за сумму около 6 млрд долларов», – передает агентство слова осведомленных источников.

    Израильский стартап был основан в 2023 году. Основным направлением деятельности компании является создание «моделей мира», предназначенных для физического моделирования. Кроме того, инженеры разрабатывают программное обеспечение, снижающее затраты на обучение ИИ благодаря повышению эффективности работы микросхем. Ожидается, что эти технологии помогут существующей инфраструктуре Anthropic справиться с растущим спросом.

    Источники подчеркивают, что окончательное решение пока не принято, и переговоры могут завершиться безрезультатно. В случае успеха это приобретение станет крупнейшим в истории Anthropic. Планируется, что команда Decart AI интегрируется в подразделение, отвечающее за разработку и производительность. Представители обеих компаний отказались комментировать ситуацию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной компания Anthropic привлекла 65 млрд долларов новых инвестиций.

    В июне мощная нейросеть Mythos от этого разработчика взломала секретные базы Агентства национальной безопасности США.

    Несколько дней назад агент на базе искусственного интеллекта Claude AI самостоятельно обошел систему бронирования австралийского фитнес-центра.

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    12 августа 2026, 14:33 • Новости дня
    Археологи обнаружили более двух километров доколумбовых дорог у Мачу-Пикчу

    В Перу обнаружили затерянную сеть дорог инков возле Мачу-Пикчу

    Tекст: Мария Иванова

    Скрытую под густой растительностью сеть древних маршрутов выявили в окрестностях перуанского Мачу-Пикчу при помощи технологии лазерного сканирования рельефа.

    Более 2,5 километра древних маршрутов нашли специалисты в районе Мачу-Пикчу, передает РИА «Новости».

    Самым заметным объектом стала зигзагообразная дорога длиной свыше 1,2 километра. Ученые полагают, что открытие позволит лучше изучить пути доступа к древнему городу и процесс освоения прилегающих территорий.

    Точный возраст и предназначение найденных путей пока остаются неизвестными. Для выяснения этих деталей планируется организовать дополнительные полевые исследования и зафиксировать все обнаруженные объекты. Эксперты также намерены оценить сохранность находок и разработать план по их защите.

    Масштабные работы прошли в июле при поддержке Управления культуры Куско и Варшавского университета. Выявить скрытые дороги удалось благодаря технологии лазерного сканирования LiDAR. Мачу-Пикчу, возведенный в XV веке на высоте около 2,4 тыс. метров, является одним из главных памятников инкской цивилизации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, археологи в Перу обнаружили захоронение знатной женщины цивилизации Караль.

    Британские ученые нашли древний деревянный прототип Стоунхенджа.

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    13 августа 2026, 05:56 • Новости дня
    Сейсмолог Мелгар заявил о невозможности создания вызывающего цунами оружия

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Искусственно сгенерировать разрушительные океанские волны нереально из-за колоссальной разницы между энергией природных катаклизмов и мощностью существующих мировых арсеналов, заявил директор Центра наук о землетрясениях региона Каскадия, доцент университета Орегона Диего Мелгар.

    Природная стихия обладает несопоставимо большей силой по сравнению с человеческими возможностями, пояснил ученый РИА «Новости».

    «Землетрясение магнитудой девять баллов высвобождает больше энергии, чем весь мировой ядерный арсенал. И ничего, что человек может создать, не сработает на таком уровне», – заявил американский исследователь.

    Сейсмолог добавил, что силу искусственного взрыва не получится контролировать. Это правило действует и для попыток намеренно вызвать волну ради предотвращения более масштабных катастроф. Подобное вмешательство либо окажется бесполезным, либо спровоцирует настоящую трагедию.

    В качестве примера сейсмолог напомнил о самом смертоносном цунами в истории. В 2004 году землетрясение магнитудой 9,5 балла в Индийском океане унесло жизни около 228 тыс. человек.

    Мелгар подчеркнул, что для замены одного девятибалльного толчка потребовались бы десятки тысяч землетрясений силой в шесть баллов.

    В 2025 году американские исследователи прогнозировали разрушительное мегацунами на западном побережье США в случае землетрясения в зоне Каскадия.

    Весной 2026 года ученые фиксировали на Аляске вторую по высоте гигантскую волну за всю историю наблюдений.

    Тогда же президент Российской академии наук Геннадий Красников сообщал о 16-метровом цунами после мощного землетрясения на Камчатке.

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    12 августа 2026, 12:38 • Новости дня
    Директор сообщил о постепенном вводе СКИФ в эксплуатацию

    Директор Института катализа Бухтияров заявил о постепенном вводе СКИФ в работу

    Tекст: Вера Басилая

    Ввод в эксплуатацию новой российской научной мегаустановки «Сибирский кольцевой источник фотонов» (СКИФ) в Кольцово займет продолжительное время, так как процесс требует поэтапной отладки сложнейшего научного оборудования, сообщил журналистам в среду директор Института катализа СО РАН академик Валерий Бухтияров.

    Бухтияров заявил, что процесс запуска новой российской научной мегаустановки «Сибирский кольцевой источник фотонов» (СКИФ) будет проходить постепенно и займет длительное время, передает РИА «Новости».

    Накануне объект посетил президент России Владимир Путин, который ознакомился с принципами работы центра и оценил масштаб подготовки к запуску передового источника синхротронного излучения.

    Директор Института катализа СО РАН академик Валерий Бухтияров отметил: «Это была церемония открытия, а не церемония ввода в эксплуатацию, потому что ввод в эксплуатацию такого уникального и очень сложного научного объекта будет происходить достаточно долгое время».

    Директор Института ядерной физики СО РАН академик Павел Логачев добавил, что фактически установка уже вводится в строй. Пучок электронов с проектной энергией 3 млрд электронвольт поступает в основное кольцо. По его словам, первое синхротронное излучение ожидается на рубеже августа и сентября, а до 25 сентября планируется провести первый эксперимент.

    В конце октября намечен второй эксперимент, а в декабре СКИФ заработает со всеми вставными устройствами. В течение 2027 года семь станций первой очереди выйдут на проектные мощности. СКИФ позволит ученым исследовать строение веществ на микро- и наноуровнях, что поможет в решении задач биологии, медицины, химии и энергетики.

    Президент России Владимир Путин анонсировал ввод первых исследовательских станций синхротрона СКИФ в эксплуатацию до конца года.

    Путин объяснил перенос сроков запуска мегаустановки прекращением поставок зарубежного оборудования.

    Директор проекта Евгений Левичев сообщил о необходимости найма еще 100 квалифицированных сотрудников для полноценной работы комплекса.

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    12 августа 2026, 06:30 • Новости дня
    Российские ученые разработали способ выращивания зубов из стволовых клеток

    В России смогли вырастить зубы из стволовых клеток

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские ученые научились извлекать стволовые клетки из молочных зубов, что открывает путь к созданию технологии выращивания зачатков для последующей трансплантации пациентам, сообщил ректор Российского университета медицины Минздрава и главный внештатный специалист стоматолог Минздрава Олег Янушевич.

    «В рамках нашего исследования мы научились получать стволовые клетки из удаленных молочных зубов, что в будущем могло бы стать серьезным подспорьем для формирования криобанка стволовых клеток. Из них в дальнейшем можно было бы выращивать зачатки зуба и производить пересадку», – рассказал Янушевич ТАСС.

    Он подчеркнул, что это особенно важно для пациентов, утративших большое количество зубов.

    Работа над созданием зубных зачатков из стволовых клеток ведется в мире с середины 2000-х годов. Подобные исследования активно проводят в Японии, Австралии, Америке и других странах.

    Наибольшего успеха добились японские специалисты, которые показали на крысах возможность выращивания зуба с заданными параметрами формы и функции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ученые приблизились к технологии выращивания новых зубов у человека.

    Врач предупредила россиян о мошенничестве с имплантами в Турции.

    Врачи объяснили причину появления весной фантомных зубных болей.

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    12 августа 2026, 14:17 • Новости дня
    Разработчика Character.ai оштрафовали за пропаганду наркотиков

    Character.ai оштрафовали в Москве за пропаганду наркотиков на 1,25 млн рублей

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Американская технологическая компания Character Technologies оштрафована судом в столице за нарушение российского законодательства, допустив распространение информации о запрещенных веществах на своей платформе.

    Таганский районный суд Москвы вынес решение о привлечении к ответственности американского разработчика Character.ai. Иностранной организации назначен административный штраф в размере 1,25 млн рублей за пропаганду наркотиков, передает корреспондент РИА «Новости».

    «Признать Character Technologies, Inc виновной в совершении административного правонарушения по ч. 3 ст. 6.13 КоАП РФ (пропаганда наркотических средств в информационно-телекоммуникационных сетях) и назначить ей административный штраф в размере 1 250 000 рублей», – огласила решение судья.

    Помимо этого, суд наказал австралийский видеосервис Kick Streaming Pty Ltd. Платформу обязали выплатить пять млн рублей за отказ ограничить доступ к противоправным материалам по требованию российских властей.

    Основанная в 2021 году Character Technologies базируется в Кремниевой долине в США и создает приложения с функциями искусственного интеллекта. Платформа Kick является австралийским стриминговым сервисом для геймеров и прямым конкурентом Twitch.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне суд зарегистрировал протокол о пропаганде наркотиков в отношении разработчиков Character.ai.

    В апреле эту американскую компанию оштрафовали на 7,5 млн рублей за распространение запрещенной информации. Ранее в среду Таганский суд Москвы также назначил штрафы компаниям Google и Telegram за отказ удалить противоправный контент.

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    12 августа 2026, 08:14 • Новости дня
    Глава Курчатовского института заявил о прямой связи мозга и ИИ

    Глава Курчатовского института объяснил появление ИИ попытками воссоздать мозг

    Tекст: Мария Иванова

    Начавшиеся 60 лет назад попытки исследователей воссоздать биологические процессы мозга на базе кремния и германия привели к появлению современной микроэлектроники и нейросетей, отметил президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук.

    Михаил Ковальчук рассказал о фундаментальной роли биологии в развитии современных вычислительных систем, передает РИА «Новости».

    По его словам, именно попытки понять принципы мышления привели к технологическому прорыву.

    «Так какая, казалось бы, связь между биоорганикой и искусственным интеллектом? Самая прямая! Когда мы начали 60 лет назад создавать твердотельную микроэлектронику, а потом компьютеры, то считали, что копируем мозг», – подчеркнул Ковальчук.

    Ученый добавил, что в середине прошлого века наука еще не обладала достаточными знаниями об устройстве сложнейших процессов обработки информации в голове человека. Поэтому специалисты использовали доступные полупроводниковые материалы, такие как кремний и германий. На их основе была выстроена уникальная архитектура, позволившая создать первые вычислительные машины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне президент России Владимир Путин шутливо отреагировал на выступление главы Курчатовского института Михаила Ковальчука.

    В июне вице-президент РАН Андрей Рудской предложил называть искусственный интеллект эндопротезом для мозга.

    В прошлом году ученые Саратовского университета разработали новый искусственный нейрон для нейропротезирования.

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    12 августа 2026, 06:48 • Новости дня
    Климатолог Дэниэлс: Планету ждут затяжные засухи и частые удары молний

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Глобальное потепление заставит жителей планеты привыкать к суровым природным условиям, включая продолжительные периоды отсутствия осадков, заявила профессор кафедры лесных и природоохранных наук Университета Британской Колумбии Лори Дэниэлс.

    «До тех пор, пока цель борьбы с изменением климата не будет достигнута, нам необходимо адаптироваться к более экстремальной засухе и ударам молний», – сказала эксперт РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глобальное потепление вдвое повысило вероятность возникновения масштабных лесных пожаров.

    Профессор Техасского технологического университета Кэтрин Хэйхо предупредила о серьезной угрозе аномальных температурных рекордов для человечества.

    Периоды экстремальной жары и засухи поставили на грань нищеты около 5,6 млн жителей Европы.

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