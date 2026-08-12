Миграционный кризис в испанской Сеуте – а он развивается – вновь напомнил об одной из тяжелейших проблем современной Европы. Несмотря на все «теории заговора», винить в ее нерешенности европейские политики могут только собственные недальновидные действия. К правительству Испании это относится в первую очередь.4 комментария
Получивший полмиллиарда долларов завод США не выпустил ни одного снаряда для Украины
Новый американский завод, получивший более полумиллиарда долларов, не смог произвести ни одного пригодного артиллерийского боеприпаса для украинской армии из-за постоянных поломок оборудования, сообщило издание ProPublica.
План американского оборонного ведомства по оперативному снабжению украинских войск 155-миллиметровыми боеприпасами потерпел неудачу из-за регулярных аварий на новом предприятии, передает РИА «Новости».
С момента открытия весной 2024 года завод так и не смог выпустить ни одного годного снаряда.
«Несмотря на получение 533 млн долларов, компания General Dynamics не произвела ни одного пригодного к использованию снаряда на своем новом заводе – и не была привлечена к публичной ответственности», – цитирует агентство издание ProPublica. В 2022 году на фоне нехватки боеприпасов Конгресс США ослабил требования к контрактам, что позволило выдать подряд без тендера.
Для производства было закуплено непроверенное турецкое оборудование, рассчитанное на старые типы снарядов. Бывшие сотрудники рассказали о постоянных авариях на производстве: возгораниях гидравлических роботов и падениях заготовок. Прессы приходилось чинить кувалдами.
К августу 2025 года подрядчик сорвал восемь сроков, а к июлю 2026 года так и не поставил ни одного снаряда. При этом Пентагон не стал штрафовать компанию и продолжил выдавать ей новые контракты.
Как писала газета ВЗГЛЯД, новейший оборонный завод в Техасе провалил выпуск деталей для 155-миллиметровых артиллерийских снарядов. Задержки при поставках боеприпасов Киеву по американским правительственным программам достигли полутора лет. Президент Дональд Трамп назвал причиной истощения арсеналов армии США масштабные отправки вооружений на Украину.