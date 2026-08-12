Получивший полмиллиарда долларов завод США не выпустил ни одного снаряда для Украины

Tекст: Денис Тельманов

План американского оборонного ведомства по оперативному снабжению украинских войск 155-миллиметровыми боеприпасами потерпел неудачу из-за регулярных аварий на новом предприятии, передает РИА «Новости».

С момента открытия весной 2024 года завод так и не смог выпустить ни одного годного снаряда.

«Несмотря на получение 533 млн долларов, компания General Dynamics не произвела ни одного пригодного к использованию снаряда на своем новом заводе – и не была привлечена к публичной ответственности», – цитирует агентство издание ProPublica. В 2022 году на фоне нехватки боеприпасов Конгресс США ослабил требования к контрактам, что позволило выдать подряд без тендера.

Для производства было закуплено непроверенное турецкое оборудование, рассчитанное на старые типы снарядов. Бывшие сотрудники рассказали о постоянных авариях на производстве: возгораниях гидравлических роботов и падениях заготовок. Прессы приходилось чинить кувалдами.

К августу 2025 года подрядчик сорвал восемь сроков, а к июлю 2026 года так и не поставил ни одного снаряда. При этом Пентагон не стал штрафовать компанию и продолжил выдавать ей новые контракты.

Как писала газета ВЗГЛЯД, новейший оборонный завод в Техасе провалил выпуск деталей для 155-миллиметровых артиллерийских снарядов. Задержки при поставках боеприпасов Киеву по американским правительственным программам достигли полутора лет. Президент Дональд Трамп назвал причиной истощения арсеналов армии США масштабные отправки вооружений на Украину.